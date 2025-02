Wenig Schnee, hohe Preise: Sollten Kinder noch Skifahren lernen?

Pro: Skifahren ist die schönste Möglichkeit, Kinder den Schnee spüren zu lassen

Heute Pommes! Das ist jetzt nicht die Frage, was mittags auf der Hütte bestellt werden soll. Sondern die Kurzfassung eines Erfolgsberichtes. Pizza, die Skier spitz zulaufend in Form eines Pizzastücks, in der gängigen Skischulsprache noch Anfängerliga. Pommes, die Skier parallel, Profisache. Cool halt!

Skifahren ist die schönste Möglichkeit, Kinder den Schnee und den Winter spüren zu lassen. Was für ein tolles Gefühl einen Hang hinunterzusausen. Große Schwünge, kleine Schwünge eng hintereinander, Mutprobe Buckelpiste und dann natürlich die abenteuerlichen Hexenwege durch den verschneiten Fichtenwald. Ganz nebenbei wird dabei das Körpergefühl trainiert. Wann müssen die Muskeln angespannt werden? Wann weniger. Und natürlich geht es auch ein wenig darum, mal durchzuhalten, wie immer, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Hinfallen, sich aufrappeln, Lachen, Weiterfahren: Das hilft Kindern auch, wenn bei vielen anderen Sportarten, egal ob sie später mal Inline-Skaten, Eislaufen oder Tennis lernen.

Natürlich kann niemand die Augen davor verschließen, dass der Schnee in den Bergen zur Mangelware wird und auch die Kosten der Liftkarten deutlich gestiegen sind. Doch Kinder brauchen meist nicht lange, um sich das Wichtigste beim Skifahren anzueignen. Und es gibt sie noch die kleinen Skigebiete, die für Familien geeignet sind. Und vereinzelt auch die alten Dorflifte. Skifahren ist in Bayern Volkssport. Dieses Lebensgefühl sollte man sich so lange wie möglich erhalten. Und nach zwei Stunden Skifahren haben sich alle die Pommes auf der Hütte auch redlich verdient. (Doris Wegner)

Contra: Immer weniger Pisten und teurere Pässe - Skifahren ist kein Zukunftsport

Im Pulverschnee die Piste hinunterwedeln, mittags auf einen Kaiserschmarrn in die Hütte und dann weiterbretteln bis die Wadeln brennen - Skifahren kann so schön sein. Schade nur, dass einem der Spaß meistens schon vergeht, bevor man im Lift sitzt. 70 Euro für den Tagespass? Ist doch irre, da zahlt eine Familie mit zwei Kindern schon mal 200 Euro – ohne Anfahrt, Essen und Ausrüstung. Die horrenden Preise sind schon jetzt Grund genug, die Kinder nicht mehr in den Zwergerlkurs zu schicken und ihnen den ganzen Skizirkus zu ersparen. Langfristig können sich den ohnehin nur noch wenige leisten – und auf Rabatte können Azubis und Studierende jetzt schon nicht hoffen.

Aber es geht nicht nur ums Geld, auch der Spaßfaktor geht immer mehr verloren, wenn man nur noch auf sulzigem Kunstschnee die Piste hinunterrutscht. Schon jetzt frisst die Beschneiung der Alpen so viel Strom wie 500.000 Haushalte im Jahr. Es schneit immer weniger und es ist nicht mehr kalt genug, dass der Schnee lange liegen bleibt. In den Alpen steigt die Durchschnittstemperatur doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt, die verbliebenen vier Gletscher in Deutschland dürften bis 2035 verschwunden sein. Braune Hänge statt verschneites Bergpanorama, der Klimawandel macht sich längst bemerkbar.

Warum also Kindern noch das Skifahren beibringen, wenn die Pisten weniger, die Pässe teurer und die Öko-Bilanz immer schlechter werden? Weil es gesund ist? Weil es in Bayern einfach dazugehört? Ohne Kunstschnee werden hierzulande voraussichtlich nur drei Skigebiete überleben. Es gibt genug andere Sportarten, die Kindern Spaß machen, bei denen sie draußen sind, Motorik und Muskeln trainieren und Adrenalin spüren. Auch auf dem Schlitten können sie den Berg runtersausen – ganz umsonst, jeden Tag. (Felicitas Lachmayr)