Sollte man im September schon Lebkuchen kaufen?

Pro: Weil Lebkuchen die Stimmung hebt – gerade jetzt

Die Gegenfrage lautet ja: warum nicht? Weil der Lebkuchen im September nicht schmeckt? Weil man Nüsse, Honig, Zimt und Kardamom nur im Dezember verträgt? Weil man bis Weihnachten bauchmäßig sich dem Weihnachtsmann angleicht? Weil der Lebkuchen in Deutschland erst zu Anfang des Winters reif wird, die frühen Exemplare aus Lebkuchen-Farmen in Alaska eingeflogen werden und daher die mieseste Klimabilanz aller Naschwerke aufweisen? Weil einen dann nachts der Lebkuchenmann holt? Sie sehen schon, alles Quatsch! Nicht dagegen die alte Bauernregel: Liegt der frische Lebkuchen im Regal, ist die Jahreszeit doch ganz egal!

Und mal ehrlich: Was war das kalt letzte Woche, wie gerne wäre man da abends vor dem Kamin mit einem Lebkuchen in der Hand gesessen, hätte man nur beides im Haus gehabt. Stattdessen: Himbeer-Limetten-Sorbet … Jederzeit kann es jetzt schneien, und dann? Übrigens: Friedrich III. versprach im Jahr 1487 allen Nürnberger Kinderlein Lebkuchen, die sogenannten Kaiserlein, und zwar in der sechsten Woche nach Ostern – monatelang also nach Weihnachten!

Und ist es nicht so: Gerade jetzt, da der Abschied vom Sommer sich wie ein kalter Hauch über die Stimmung legt, muss man doch schauen, dass man bei Laune bleibt. Wenig ist dafür besser geeignet als ein Lebkuchen. Warum? Weil, wissenschaftlich geprüft, beim Erhitzen im Backofen das Hirschhornsalz, genauer gesagt Ammonium, mit den Lebkuchengewürzen reagiert und dabei Amphetamine entstehen. Nicht in gefährlichem Maße, aber gerade genug für so ein wunderbares kleines Hochgefühl. Man fängt dann einfach an, sich auf Weihnachten zu freuen … (Stefanie Wirsching)

Contra: Der Bademeister war noch nie ein Weihnachtsmann

Alle Jahre wieder spielen sich im Spätsommer bizarre Szenen in deutschen Supermärkten ab: Kundinnen und Kunden in kurzen Hosen, die Sonnenbrille in die Haare geschoben, schlichten sich Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen in den Einkaufskorb. Ernsthaft? Während eben noch die Freibäder geöffnet hatten? Das ist dann doch etwas früh, auch Ende September. Wer jetzt schon Lebkuchen isst, der steht auch im Februar bei acht Grad in kurzer Hose schon vor der Eisdiele.

Um das klarzustellen: Lebkuchen sind toll und gehören zu Weihnachten wie Kopfweh vom Glühwein, Nieselregen und ein krachender Familienstreit. Aber es ist eben noch echt lang hin bis Heiligabend. Drei Monate, um genau zu sein. Und gerade das Warten, die Vorfreude auf Weihnachten ist doch das Schöne daran. Oder nicht?

Uli Hoeneß, der ehemalige Manager des FC Bayern, hat mal gesagt: „Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase.“ Damals stand die Mannschaft zur Winterpause nur auf Platz zwei. Man kann von Hoeneß halten, was man will, aber in diesem Punkt hatte er recht: alles zu seiner Zeit. Man kann davon ausgehen, dass Hoeneß im September keine Lebkuchen kauft. Bzw. um es mit seinen Worten zu sagen: Der Bademeister war noch nie ein Weihnachtsmann.

Es soll Menschen geben, bei denen kommen Lebkuchen und Plätzchen nicht vor Dezember ins Haus. Ganz so eng muss man es nicht sehen. Und wer Lebkuchen über einen längeren Zeitraum genießen will, kann sie gerne bis in den Januar weiteressen – sollte allerdings auf Vorrat kaufen. Dann drängen nämlich schon die Schoko-Osterhasen in die Supermärkte. (Jonathan Lyne)