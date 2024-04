"Wir wollen uns beteiligen und auch Steuern zahlen"

Irina, 28. aus Sumy, lebt mit ihrer Familie und der ihres Bruders in Schmähingen. Sie arbeitet als Hilfsköchin, ihr Mann als Tischler und schwärmt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Die Haltung mancher Geflüchteter kann sie nicht verstehen.

"Unser Start in Deutschland war nicht einfach. Ich habe viel mit meinem Mann darüber gesprochen, wie wir unser neues Leben in Deutschland meistern. Wir standen da, konnten die Sprache nicht, mussten Arbeit finden, ein Haus und Ärzte für unsere Tochter Barbara. Aber mittlerweile ist bei uns alles in Ordnung. Wir haben jetzt Arbeit, mein Mann und ich, und Barbara kann in den Kindergarten gehen. Zusammen mit meinem Bruder wohnen wir in einem großen Haus in Schmähingen im Ries. Er hat schon vor dem Krieg in Deutschland gelebt und damals in der Nähe von Berlin gearbeitet. Jetzt ist er zu uns gekommen.

"So viele Menschen haben uns geholfen"

So viele Familien haben uns geholfen beim Umzug, beim Kisten schleppen. Das war ein schönes Gefühl. An der Hilfsbereitschaft der Menschen hat sich seit unserer Ankunft in Deutschland nichts verändert. Auch wenn wir Probleme mit Papieren oder unserem Haus haben, können wir hier immer jemanden um Hilfe bitten. Das hat sich, seit wir hierhergekommen sind, nicht verändert. Wenn ich etwas nicht verstehe, kommen die Leute zu mir und helfen mir. Es schickt mich wirklich niemand weg, und sagt, er habe keine Zeit, oder dass es nicht sein Problem sei. Im Gegenteil: Bei der Suche nach guten Ärzten für unsere Tochter haben uns viele Menschen ihre Hilfe angeboten. Barbara hat noch immer Probleme mit Herz und Lunge, aber sie ist mittlerweile bestens versorgt, weil uns so viele Leute unterstützt haben.

"Einen Platz im Deutschkurs zu erhalten, ist leider wahnsinnig schwierig"

Die Sprache zu lernen ist noch immer nicht ganz einfach für mich. An einen Platz in einem Deutschkurs zu kommen, ist leider wahnsinnig schwierig. Denn zu viele ukrainische und auch nicht-ukrainische Menschen wollen zurzeit einen Deutschkurs machen. Es gibt einfach keinen Platz, keine Chance. Aber durch meinen Bruder habe ich eine Ukrainisch-Lehrerin kennengelernt, die mir jetzt einen Einzel-Deutschkurs gibt. Das hilft mir sehr. Mein Mann lernt die Sprache seit eineinhalb Jahren nur auf der Arbeit und ist wirklich gut geworden! In der Ukraine war er Tischler und kann jetzt auch hier als Tischler arbeiten, sogar in einer großen Firma. Und nebenher lernt er mit Kollegen die Sprache.

Ich lerne auch viel Deutsch auf der Arbeit. Vor dem Krieg war ich Englischlehrerin, aber mein Diplom muss ich erst auch im Deutschen ablegen. Dass ich gut Englisch spreche, hilft mir oft, wenn ich auf Deutsch einmal nicht weiterkomme. Aber auch sonst finde ich immer einen Weg. Ich bin inzwischen Hilfsköchin in Reimlingen. Da arbeite ich mit guten Menschen zusammen. Mein Chef sagte zu mir: „Irina, du musst immer ein bisschen lernen“. Und ich lerne! Wenn ich einmal etwas nicht verstehe, lasse ich mir die Wörter aufschreiben und lerne sie dann später immer wieder.

"Obst und Gemüse, in der Ukraine kann man sich das fast nicht mehr leisten"

Man wird einfach immer besser. Bei unserem ersten Arzttermin in der Kardiologie in Ulm mit unserer Tochter habe ich noch immer einen Übersetzer gebraucht. Jetzt kann ich alles allein! Und wenn wir zum Arzt gehen, müssen wir uns nicht überlegen, woher wir das Geld für die Behandlung nehmen. Ganz ehrlich: Eine Krankenversicherung ist etwas Unglaubliches für uns. Das war in der Ukraine ganz anders. Bevor man einen Termin beim Augenarzt ausgemacht hat, musste man überlegen, ob man sich das gerade leisten kann. Mittlerweile ist das Leben in der Ukraine noch teurer geworden. Obst und Gemüse zum Beispiel kann man sich fast nicht mehr leisten. Hier geht das, oder man bekommt das Gemüse aus dem eigenen Garten. Das Leben in unserem neuen Haus ist so besonders für uns. Unsere Tochter hat ein eigenes Zimmer, wir können frisch kochen und leben mit tollen Menschen zusammen.

In der Ukraine sind die Menschen voller Angst und Wut. Uns war klar, dass wir in Deutschland bleiben würden. Unsere Tochter ist krank, hier ist es für sie am besten. Es tut ihr gut, hier zu sein, und die Ärzte sind gut. Wir probierten von Anfang an alles, um uns hier ein Leben aufzubauen. Wir wollten es unbedingt. Für unsere Tochter Barbara. Wir konnten nicht bleiben, und wir wollen nicht zurück.

"In der Ukraine bleiben, das ging für unsere Familie nicht"

Für mich ist es unverständlich, wie manche Ukrainerinnen und Ukrainer nicht nach einer Arbeit suchen können, kein Deutsch lernen möchten, weil sie sagen, dass sie irgendwann zurückwollen. Das kann ich einfach nicht verstehen. Natürlich ist es schwer, ich bin selbst 28 Jahre alt. Ich habe ein komplett neues Leben angefangen. Aber ich musste es auch einfach tun. Ich habe ein kleines Kind.

Die Situation in der Ukraine ist schlecht. Wir haben damals in Sumy gelebt. Jeden einzelnen Tag fallen mittlerweile Bomben auf meine Heimatstadt. Meine Mutter lebt noch in der Nähe. Jeden Tag wird die Stadt bombardiert. Eine Freundin lebt in der Nähe von Charkiw. Auch dort fallen immer noch Bomben. Jeden Tag. Und jeden Tag ruft sie an, um zu sagen, dass es ihr gut geht. Der Krieg macht mich wütend und macht mir Angst.

Wenn man keine Kinder hat, kann ich irgendwo verstehen, dass man in der Heimat bleiben wollte. Aber für unsere Familie ging das nicht. Deshalb arbeiten wir, um Deutschland auch etwas zurückzugeben. Für Deutsche ist es auch nicht einfach, wenn viele der Ukrainer nicht arbeiten. Ich kann das verstehen. Viele ihrer Steuern gehen auch in unsere Heimat. Deshalb war uns so wichtig, gleich nach Arbeit zu suchen. Wir wollen helfen, uns beteiligen und auch Steuern zahlen, die am Ende vielleicht auch unserem Land helfen.

Für Leute in unserem Alter ist auch wirklich nicht schwierig, sich hier einzubringen. Jeder war mir gegenüber offen und hilfsbereit. Schwierig war es, in einem Keller zu sitzen, während um dich herum die Bomben fallen.

"Bis heute bekomme ich Herzrasen, wenn in Deutschland eine Sirene geht"

Ich lese noch immer die Nachrichten, was in Sumy und Charkiw passiert. Ich telefoniere mit meiner Familie. Alles, was dort passiert, macht mich unglaublich wütend und traurig. Bis heute bekomme ich Herzrasen, wenn in Deutschland eine Sirene geht. Ich brauche immer einen Moment, bis ich merke, dass alles in Ordnung ist, dass meine Familie und ich in Sicherheit sind. Wir können in Deutschland gut schlafen. Was wir vor zwei Jahren erleben mussten, das bleibt wahrscheinlich für immer in unseren Köpfen. Aber wir sind hier, und hier müssen wir keine Angst haben. Es ist alles okay."