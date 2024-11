Zusammen am Tisch: Wie gemeinsames Essen die Seele stärkt

Experten sagen: Regelmäßiges Essen in Gesellschaft ist nicht nur schön; es hat auch positive Auswirkungen auf Psyche und Beziehungen.

So wirkt sich eine ausgewogene Ernährung positiv auf den Stoffwechsel und damit auch auf die Psyche aus. Dabei spielt die Darmflora eine Rolle: «Darmbakterien beeinflussen die Hormonbildung, die unsere Stimmung reguliert, und tragen zur Verringerung entzündlicher Prozesse bei», so Prof. Andreas Stengel vom Klinikum Stuttgart im Magazin «Senioren Ratgeber» (Ausgabe 12/2024). Und wer nicht allein isst, hat noch mehr davon:

Familienrituale als Anker in stressigen Zeiten

Eine aktuelle Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift «Couple and Family Psychology: Research and Practice», untersuchte, wie sich die Lockdowns während der Pandemie auf Familienmahlzeiten auswirkten. Es zeigte sich: Familien, die häufiger gemeinsam aßen, berichteten von mehr positiven emotionalen Interaktionen, wie gemeinsamen Lachern, dem Austausch von Dankbarkeit und einer stärkeren Verbindung. Diese Effekte gelten nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene​.

«Mahlzeiten im Familienkreis sind gut für den Körper, das Gehirn und die mentale Gesundheit von Kindern und Erwachsenen», so die Familientherapeutin Anne Fishel, eine der Hauptautorinnen der Studie. Die Forschung zeige, dass Familienessen die Kommunikation fördern, Empathie stärken und Konfliktlösung erleichtern, für Kinder seien sie auch eine Art «Brain Food», weil sie etwa das Vokabular erweitern. Und resilienter machen sie auch.

Diese Tipps gibt die Expertin:

Und wenn man keine Familie hat? Auch mit Nachbarn oder im Freundeskreis kann man kochen und genießen. Und außerdem gibt es noch Alternativen, etwa für ältere Menschen offene Mittagstische in Senioreneinrichtungen, so «Senioren Ratgeber». Denn das Miteinander am Tisch tut jedem gut – unabhängig vom Alter.