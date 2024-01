Ich, der Saubermann

Von Philipp Schulte - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Männer und putzen? Das passt nicht zusammen. So das gängige Klischee. Diese Vorurteile spornen unseren Autor an. Jeden Samstag greift er zu Mikrofasertuch und Zitronen-Scheuermilch.

Ich laufe mit einem roten Putzeimer, darauf weiße Punkte, der Henkel blau, in unseren Garten. Wir wohnen im Erdgeschoss, eine Nachbarin und ich grüßen uns, dann fülle ich den Eimer mit Wasser auf. Später sagt mir meine Freundin, dass die Nachbarin grinste, als sie mich sah. Das sollte wohl so viel sagen wie: Philipp putzt schon wieder. Ich wurde ertappt, fühlt sich zumindest so an. Ich stehe dazu: Ich putze gerne und regelmäßig – meistens am Samstagnachmittag. Dann ist die ganze Wohnung dran, dreiundneunzig Quadratmeter. Wenn ich so gut wie fertig bin, treffe ich häufig auf unsere lieben Nachbarn, ein Ehepaar mit Tochter. Sie kommen gerade aus dem Freibad oder aus der Stadt, haben eingekauft, Eis gegessen, es sich schön gemacht.

Ein anderer Samstag: Ich öffne unsere Haustür, habe ein rotes Mikrofaser- und ein weißes Trockentuch in der Hand. Ich will die Tücher zum Trocknen in den Keller bringen. Meine Freundin sagt ironisch: Lass dich nicht erwischen. Die Nachbarn öffnen im selben Moment die Haustür. Erwischt! Wir haben ein gutes Verhältnis, ich mag sie. Wir quatschen und ich spüre, dass ein Elefant im Hausflur steht. Oh, Philipp putzt mal wieder! Das könnte schon fast an Wahn grenzen. So denke ich zumindest. Mit unseren Nachbarn habe ich natürlich nie über das Putzen gesprochen. Ihr Lob, dass unsere Wohnung immer so aufgeräumt ist, freut mich aber.

