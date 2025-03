Zwischen Freiheit und Verantwortung: Ich bin in der Quarterlife-Crisis

Die beste Zeit im Leben ist jetzt – das sagt man immer so schön einfach, wenn man nicht gerade in einer Lebensphase steckt, in der sich die Ereignisse überschlagen. Mitte zwanzig zum Beispiel, das ist so eine Zeit, in der man „jung“ und „frei“ ist. Angeblich. Da steht einem die Welt noch richtig offen! Bei all der Nostalgie scheinen viele allerdings zu vergessen, wie wahnsinnig anstrengend es ist, Erfahrungen zum ersten Mal zu machen, einen Job zu finden oder zu kündigen, Beziehungen zu beenden, alleine zu leben. Ich bin 25 Jahre alt, so alt wie das Jahrtausend. In dieser Zeit habe ich Krisen erlebt, persönliche wie globale. Ich bin mit der Hoffnung auf niemals endenden Frieden in Europa aufgewachsen, heute wütet ein Krieg an den Grenzen der EU, die ich als eine Art Sicherheitsgarantie kennengelernt habe. Ich trage die Sorgen eines Vierteljahrhunderts in mir – und soll aber jetzt allerhand Entscheidungen treffen, am besten die richtigen. Welche das sind? Keine Ahnung!

