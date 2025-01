Zwischen Freiheit und Verantwortung: Wie fühlt sich die Quarterlife-Crisis an?

Die beste Zeit im Leben ist jetzt – das sagt man immer so schön einfach, wenn man nicht gerade in einer Lebensphase steckt, in der sich die Ereignisse überschlagen. Mitte zwanzig zum Beispiel, das ist so eine Zeit, in der man „jung“ und „frei“ ist. Angeblich. Da steht einem die Welt noch richtig offen! Bei all der Nostalgie scheinen viele allerdings zu vergessen, wie wahnsinnig anstrengend es ist, Erfahrungen zum ersten Mal zu machen, einen Job zu finden oder zu kündigen, Beziehungen zu beenden, alleine zu leben. Ich bin 25 Jahre alt, so alt wie das Jahrtausend. In dieser Zeit habe ich Krisen erlebt, persönliche wie globale. Ich bin mit der Hoffnung auf niemals endenden Frieden in Europa aufgewachsen, heute wütet ein Krieg an den Grenzen der EU, die ich als eine Art Sicherheitsgarantie kennengelernt habe. Ich trage die Sorgen eines Vierteljahrhunderts in mir – und soll aber jetzt allerhand Entscheidungen treffen, am besten die richtigen. Welche das sind? Keine Ahnung!

Mit 25 ist man gerade einmal sieben Jahre volljährig, also unter den Erwachsenen gewissermaßen doch noch ein Kind. Eine siebenjährige Erwachsene, sozusagen, die aber schon wissen soll, wohin sie mit ihrem Leben will. Wie weit sollte man mit 25 denn eigentlich mit den Lebensplänen sein? Man ist doch noch so unerfahren, darf aber inzwischen Verträge unterschreiben. Und ganz ehrlich: Dafür brauche ich immer noch jemanden, der zur Sicherheit noch mal darüber schaut. Niemand bringt einem bei, wie man wirklich erwachsen ist. Langsam ahne ich, dass das auch niemand so ganz genau weiß.

Beruf, Beziehung, Kinder: In den Zwanzigern stellen sich viele Fragen

So wie mir geht es vielen Menschen in meinem Alter. Für diese Zeit der plagenden Ungewissheit gibt es einen Begriff: Quarterlife-Crisis. Einigen Studien zufolge leidet knapp die Hälfte der Menschen zwischen 20 und 30 unter einer solchen Krise. Viele von ihnen hadern bis zu zwei Jahre mit der Unsicherheit, was die eigenen Ziele angeht und haben oft Angst, keinen passenden Beruf zu finden.

Um herauszufinden, was genau diese Viertellebenskrise ist, rufe ich bei Dr. Andreas Jähne an. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura und erklärt: „Die Quarterlife-Crisis ist keine medizinische Diagnose.“ Allerdings stellten Psychologen und Ärzte bei der Diagnose von Depressionen oder Angststörungen besondere Symptomkomplexe fest, die sich ähneln. Die Sorgen und Zweifel, die während des dritten Jahrzehnts des Lebens auftreten, bezeichnet man gemeinhin als Quarterlife-Crisis – doch nur selten werden sie krankheitsrelevant, erklärt Jähne.

Statistisch gesehen habe ich ein Drittel meines Lebens hinter mir, aber über ein paar Jahre mehr würde ich mich nicht beschweren, ehrlicherweise. Denn ich glaube, ich brauche mehr Zeit, um zu verstehen, wie ich mein Leben vermeintlich sinnvoll gestalte. Es gibt überhaupt keinen Rahmen, wann ein Leben sinnvoll ist, und bei aller Rationalität und Nihilismus habe ich doch einen Anspruch daran, dass mein Leben unterm Strich mehr oder weniger Sinn ergibt.

Zwischen 20 und 30 muss man sich für den nächsten Lebensabschnitt entscheiden

Klar, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber mir kann niemand erzählen, dass das nicht unglaublich nervös machen kann. Das weiß auch Jähne. Je länger wir uns unterhalten, desto mehr entwickelt sich das Interview zu einem Gespräch, in dem ich versuche, meine Sorgen zu validieren.

Mit der Ausbildung oder dem Studium in der Tasche hat man schnell das Gefühl, dass man sich jetzt entscheiden muss, was man für den nächsten Lebensabschnitt möchte. Will ich so weiter machen? Finde ich in diesem oder eher in jenem Bereich meine Erfüllung? Soll ich noch einmal etwas ganz anderes ausprobieren? Oder wäre es nicht langsam, zumindest beim Blick auf meine biologische Uhr, Zeit für ein Kind?

Die Frage, wie ich mir das mit Kindern vorstelle, erschüttert mich jedes Mal aufs Neue. Einerseits, weil sie übergriffig ist, weil sich fremde Menschen scheinbar den Kopf über meinen Uterus und seine sich aufdrängende Einsatzbereitschaft zerbrechen. Andererseits, weil auch ich mir selbst Gedanken mache und mich frage: Wann soll ich, um Gottes Willen, ein Kind bekommen, während ich „Karriere“ mache, Geld verdiene und versuche unabhängig zu bleiben? Will ich das überhaupt, oder denke ich, dass ich das wollen sollte, weil man von mir erwartet, dass ich das will?

2025 – Im ersten Vierteljahrhundert ereigneten sich zahlreiche Krisen

Viele Frauen stellen sich in dieser Lebensphase ähnliche Fragen. Einige finden etwa, man könne in „diese Welt“ nicht guten Gewissens ein Kind setzen. Ja, Optimismus ist wichtig. Aber immerhin ist man das Produkt verschiedener Krisen, die meine Altersgruppe teilweise erlebt hat, bevor sie verstehen konnte, was sie bedeuten. Die Bilder vom Tsunami und der Fukushima-Kernschmelze haben sich in meinen kleinen Kinderkopf gebrannt. Ich habe eine globale Wirtschaftskrise mitbekommen, bevor ich Bruchrechnen konnte – beides nach wie vor schwierige Themen. Sonstige Beispiele für Vierteljahrhundertkrisen? Die Corona-Pandemie. Hochwasser im Ahrtal und erst vergangenes Jahr direkt vor meiner Haustür. Krieg in der Ukraine und in Gaza. Die Klimakrise. Hunger im Jemen. 9/11. Öl und Müll im Atlantik. Alles in 25 Jahren. Aber wehe uns jungen Leuten, die sich Sorgen um die Zukunft machen.

Icon Vergrößern 25-Jährige sind mit der Hoffnung auf niemals endenden Frieden in Europa aufgewachsen, heute wütet ein Krieg in der Ukraine. Foto: Anton Shtuka/AP/dpa Icon Schließen Schließen 25-Jährige sind mit der Hoffnung auf niemals endenden Frieden in Europa aufgewachsen, heute wütet ein Krieg in der Ukraine. Foto: Anton Shtuka/AP/dpa

Dabei sind die Sorgen in den Mittzwanzigern durchaus berechtigt, erklärt mir Jähne. „Dazu kommen gewissermaßen Sollbruchstellen in einer Biografie, immer dann, wenn sich etwas ändert.“ Junge Menschen haben inzwischen schier endlose Möglichkeiten, die einen potenziellen Wendepunkt im Leben darstellen. Das will gut überlegt sein. „Es ist außerdem völlig normal, dass das Selbstbild in diesem Alter noch nicht gefestigt ist“, sagt Jähne.

Hört das Zweifeln denn irgendwann auf und man bleibt wenigstens von der Midlife-Crisis verschont? Die kurze Antwort des Experten: „Nein.“ Verdammt. Die lange Antwort: „Es gibt immer Momente im Leben, an denen es nicht kontinuierlich weitergeht. Aber für viele bedeutet diese Krise auch einfach, dass sie das bisherige und zukünftige Leben überdenken.“ Und das sei per se nichts Negatives, sondern wichtig, um sich weiterzuentwickeln.

In einigen Publikationen zur Sinnkrise in den Mittzwanzigern steht die Umsetzung von Veränderung im Fokus. Als wäre das Ergebnis der Quarterlife-Crisis immer ein neues Leben. Doch das muss nicht zwingend der Fall sein, findet Jähne: „Nicht jeder in einer Quarterlife-Crisis wirft alles über den Haufen.“ Viele junge Menschen kommen auch zum Entschluss: Genau so kann und möchte ich weitermachen. Das Thema während der Krise sei, sich selbst und seine Ziele zu reflektieren und nicht zwingend, alles anders zu machen als bisher.

Sinnkrisen sind also ganz normal – angenehm sind sie deshalb aber lange nicht. Besonders, wer sich überwiegend über einen Teilbereich seines Lebens definiert, läuft Gefahr, sich in einer solchen Krise zu verlieren. Beginnt man etwa an seinem Beruf zu zweifeln, hat jedoch kein soziales Netzwerk oder erfüllende Hobbys, die unabhängig von der Entscheidung bleiben, kann es schwierig werden. Diesen Tipp gibt auch Jähne: „Es hilft, ein vielfältig aufgestelltes Leben zu haben und sich nicht ausschließlich auf die berufliche Karriere oder auf den sportlichen Erfolg zu konzentrieren.“ Wer eine gute, vernünftige Freizeitgestaltung, vielleicht auch spirituelle Ideen hat, sich engagiert und damit mehrere Standbeine im Leben hat, den trifft es nicht so sehr, wenn eines dieser Standbeine einmal wackelt.

In den 2000ern wurde die Quaterlife-Crisis populär

Seit den frühen 2000er-Jahren wird in den Medien und unter Psychologen von dem Phänomen der Quarterlife-Crisis gesprochen. Wie war das also früher? Ich hatte als Kind immer den Eindruck, dass meine Oma nichts aus der Bahn werfen kann. Hat sie damals, mit 25, mit meiner Mutter im Bauch, auch gezweifelt, ob das alles so richtig war? Ich würde gern an Omas Küchentisch darüber sprechen, ob es ihr damals auch schwerfiel, wichtige Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin mit 18 Jahren knapp 250 Kilometer von meiner Familie weggezogen – eine meiner Entscheidungen, die ich heute hinterfrage, auch wenn ich das niemals vor ihnen zugeben würde. Deshalb spreche ich mit Oma am Telefon über ihre Erfahrungen in den Mittzwanzigern.

In ihrem Leben war viel vorbestimmt, erzählt sie. Oder, wie sie es sagt: „Bei mir ging alles seinen geregelten Gang“. Schule, Hochzeit, Haus und Kind. In ihrer Schulklasse hat niemand danach einen „richtigen“ Beruf erlernt, erinnert sie sich und spricht von ihrem Leben, wie eine 81-jährige Frau, ein Kind des Krieges, eben von ihrem Leben spricht: unaufgeregt, mit einer leichten Wehmut in der Stimme. Von einer Quarterlife-Crisis hat Oma noch nie gehört. Man hat eben getan, was man tun musste. Sie hat etwa eine Art Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin abgebrochen, als ihre Mutter erkrankte. Auf dem Papier hat sie also nie einen Beruf erlernt, hatte später als junge Witwe Mühe und Not, für sich und meine Mutter zu sorgen. „Ich habe einfach funktioniert. So wirklich darüber nachdenken, ob ich mich richtig entscheide, konnte ich gar nicht. Und es hätte auch nichts verändert“, sagt sie.

Krise als Nebenwirkung der Freiheit?

Vielleicht ist meine Krise auch einfach eine Nebenwirkung aller Freiheiten, die man 2025 als Frau hat. Jähne gibt mir recht. Junge Menschen könnten sich heute im positiven Sinne erlauben, sich Gedanken zu machen, was ihre Wünsche und Ziele für das Leben sind.

Doch diese grenzenlos erscheinende Freiheit engt mich ein. Ich denke, sie wird immer weniger, je öfter ich mich entscheide. Als würde ich mit jeder Tür, durch die ich gehe, alle anderen nicht nur zuschlagen, sondern das ganze Gebäude sprengen und einen Haufen Schutt hinterlassen, bestehend aus allen Leben, die ich hätte leben können. Ich hätte CEO werden können, hätte ich mich nach dem Studium anders entschieden, vielleicht. Ich könnte mich selbstständig machen, vielleicht. Hätte ich nicht studiert, wäre ich Schreinerin geworden und in meinem ruhigen Leben auf dem Land glücklich geworden, vielleicht. Ich könnte schon ein Kind haben, vielleicht. Und je nachdem, welche Entscheidung ich jetzt treffe, weil jetzt, mit 25, ist doch der perfekte Moment, wäre ich glücklicher oder miserabel, vielleicht, wer weiß das schon? Ich nicht. Und ich werde es nie wissen. Und das stresst mich. Ich war noch nie auf einer Fernreise, oft fehlte das Geld, jetzt auch noch die Zeit. Ich habe Angst, dass ich irgendwann zurückblicke und mit Entsetzen feststelle: Ich habe nicht richtig gelebt.

Kann man falsch leben? Ab wann kann man sicher sein, den falschen Weg eingeschlagen zu haben, ab wann gibt es kein Zurück? Ist etwas nur ein Fehler, wenn man weiß, dass es falsch war, und wenn ja, woher weiß man das dann? Mit 25 Jahren hat man die meisten Erfahrungen zumindest schon einmal gemacht, aber nicht oft genug, als dass man diese als hilfreiche „Lebenserfahrung“ verbuchen und nutzen könnte. Ab wann erkennt man den Sinn hinter den Entscheidungen?

Eine Quarterlife-Crisis ist keine Krankheit – kann jedoch zu einer werden

Sich selbst, die eigene Identität und den nächsten Schritt zu überdenken, das ist normal und wichtig, wiederholt Jähne. Wirklich problematisch und medizinisch relevant wird so eine Quarterlife-Crisis übrigens erst, wenn Betroffene zwei bis drei Wochen durchgängig die Symptome einer Depression verspüren: Lustlosigkeit, Verzweiflung, das Gefühl, dem Leben überdrüssig zu sein und keine Freude an den schönen Dingen im Leben verspüren. Davon bin ich glücklicherweise weit entfernt. Bislang überschlagen sich nur meine Gedanken. Soll ich vielleicht meinen Job kündigen? Etwas ganz Neues beginnen, von vorn anfangen? Nach Berlin ziehen? Komme ich hier noch weiter? Und, verdammt noch mal, wo will ich überhaupt hin?

Ein Gutes hat das Ganze. Als Person in ihren Zwanzigern steckt man zumindest in einer kollektiven Krise. Kinder oder Karriere oder beides oder nichts. Unzählbare Entscheidungen, die getroffen werden müssen, jede einzelne davon vielleicht die falsche, vielleicht die beste, vielleicht auch einfach nur ein Zwischenschritt, ein Rückschritt oder Stillstand. Die Autorin Sophie Passmann ist bekannt dafür, die Krisen als junger Mensch verständlich und popkulturell zugänglich zu machen, und hat das Gefühl einer offenstehenden Welt auf den Punkt gebracht. Erwachsene, also die, die gerade nicht vor einer „Sollbruchstelle“ stehen, scheinen laut Passmann zu vergessen, wie stressig und hektisch es ist, wenn einem die ganze Welt offen steht: „Denn die scheiß‘ Welt steht ja nicht einfach offen, sie drängt sich auf, später erzählt ist das sicher aufregend, wenn es gerade passiert, aber einfach nur irre anstrengend.“

Die Popkultur bedient sich häufig an der Geschichte der schweren Entscheidungen

Es kann hilfreich sein, dieses Gefühl in den Worten anderer Menschen zu finden und sich durch ihre Erfahrung einerseits etwas mehr zu verstehen, und damit andererseits mehr Verständnis für sich selbst zu haben. Beispiele für junge Menschen, die sich während dieser Sinnkrise nur schwer für ihren Weg entscheiden können, gibt es zur Genüge. Die irische Autorin Sally Rooney etwa schrieb in „Normal People“ einen Bestsellerroman über zwei Mittzwanziger, die sich partout nicht für- oder gegeneinander, geschweige denn für ihren eigenen Weg entscheiden konnten. Nach knapp 300 Seiten verlässt Connall schließlich seine Marianne und geht nach New York, um seine Träume zu verwirklichen. Ob das die richtige Entscheidung war und ob er damit nicht die Happy-End-Liebesgeschichte aufs Spiel setzt, bleibt – ironischerweise – offen.

Taylor Tomlinson dagegen verpackt das Gefühl der Ablehnung, das Problem, die eigenen Gedanken zu ordnen und den Sinn der Zwanziger, in einem Comedy-Programm. Darin erkennt sie, aller Verzweiflung und „Ich-bin-so-fertig-mit-meinen-scheiß-Zwanzigern“ zum Trotz, dass die Krise auch Chancen birgt. Man müsse an sich arbeiten, weil sonst alle „beschissenen Anteile“ an sich zum Teil der eigenen Persönlichkeit werden. Oder in ihren Worten: „Deine Zwanziger sind eine Möglichkeit, den Müll aus dem Teich zu fischen, bevor er festfriert.“

Icon Vergrößern Sally Rooney (*1991): Irische Autorin, die mit „Normal People“ einen Weltbestseller landete, der auch zu einer erfolgreichen Netflix-Serie wurde. Foto: Diane von Schoen Icon Schließen Schließen Sally Rooney (*1991): Irische Autorin, die mit „Normal People“ einen Weltbestseller landete, der auch zu einer erfolgreichen Netflix-Serie wurde. Foto: Diane von Schoen

Dass die Sorgen, die junge Erwachsene umtreiben und zusätzlich zur Krise beitragen, dennoch berechtigt sind, finde ich auch beim Blick auf die Geschehnisse der letzten 25 Jahre bestätigt. Der Populismus zieht in Deutschland ein und zieht Menschen an, die eigentlich eine Vorstellung haben, was Moral und Ethik „zulassen“. Menschen driften ab. Während des Studiums war ich nicht feiern, nicht unter Menschen, nicht frei. Wir haben Masken getragen und vor Laptops gesessen, während Nachbarn zu Feinden wurden und Familien vermeintliche Grundsatzdiskussionen führten, bei denen doch beide Seiten am Ende mehr oder weniger falsch lagen.

Mit 25 ist man zum ersten Mal „Teil von etwas“, dem man gerecht werden will

Je länger ich zu den „Erwachsenen“ gehöre, desto mehr habe ich das Gefühl, dass niemand von uns einen Plan hat, wie das eigentlich geht. „Erwachsen sein“, in einer Welt, die sich ständig verändert, während die einen versuchen, die Veränderung anzuhalten und die anderen die Veränderung leugnen wollen. Jeder Tag ist anders, und das ist wahnsinnig anstrengend, aber wenn jeder Tag wie der vorherige ist, ist es wahnsinnig langweilig und man möchte ausbrechen. Es ist ein ständiger Balanceakt zwischen: Routine und Weiterentwicklung, Sicherheit und Selbstbestimmung, Geld und Freizeit, wobei das eine das andere zu kannibalisieren droht, aber trotzdem unabdingbar dafür ist.

Icon Vergrößern Studium während Corona: Studierende sitzen mit Masken im Hörsaal. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Studium während Corona: Studierende sitzen mit Masken im Hörsaal. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

Und jetzt, mit 25, hat man einfach ein Alter erreicht, in dem man sich gezwungenermaßen Gedanken darüber machen muss. Vielleicht, weil man zum ersten Mal so richtig das Gefühl hat, Teil von etwas zu sein, und damit nicht nur sich selbst, sondern auch anderen gerecht werden will.

Im Berufsleben sind die Anforderungen nämlich ganz anders als im Studium oder in der Schule. Dort hat man fest geregelte Abläufe und Leistungserwartungen: Du lernst auf eine Klausur und bekommst eine Note. Im Berufsleben bleibt oft vage, wonach die Leistung beurteilt wird. Viele Berufseinsteiger wissen dann eben nicht, wo sie stehen, erklärt Jähne. „Man muss sich in eine völlig neue Hierarchie einleben und ist eben nicht mehr der Jahrgangsbeste an der Uni, sondern ist plötzlich wieder der junge Anfänger.“ Damit umzugehen könne erstmal schwierig sein.

Hinter jeder Tür warten 1000 andere

Außerdem habe ich die garantierte Sicherheit, dass die schlimmsten Tage meines Lebens noch vor mir liegen. Ich werde mich von Menschen verabschieden müssen. Und gleichzeitig verspüre ich eine komische Gewissheit, dass ich gerade die besten Jahre meines Lebens erlebe. Das Leben ist im Kern paradox. Und das zu verstehen ist nicht einfach, egal, wie alt man ist. Aber mit Mitte 20 ist es einfach schwer, die Weichen ernsthaft zu stellen und sich trotzdem immer wieder an die Tragweite der eigenen Entscheidungen zu erinnern: Das alles ist keine Einbahnstraße, man kann immer zurück, man kann sich immer wieder neu entscheiden. Hinter einer Tür warten 1000 andere. Vielleicht ist auch der Weg das Ziel, bis man das Ziel kennt. Vielleicht gibt es auch kein Ziel, oder es ändert sich immer wieder.

Vielleicht, denke ich, müssen manche Dinge einfach einmal, zweimal oder dreimal durchdacht werden. Die Gedanken allein sind kein Problem, das ich lösen müsste. Ich muss sie nur einmal zulassen und mich mit ihnen auseinandersetzen, um dann mit ihnen abzuschließen. Und immerhin habe ich ein Vierteljahrhundert hinter mir, in dem für alle Menschen viele Dinge zum ersten Mal geschehen sind. Es ist doch irgendwie klar, dass wir uns in diesem Alter schwertun, uns durch diese Zeit zu navigieren. Wir sollen, müssen und dürfen uns darüber Gedanken machen. Und wir dürfen uns entscheiden. Vielleicht ist die beste Zeit im Leben ja wirklich jetzt.