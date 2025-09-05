François Ozon: „Ich wollte mal wieder eine echte alte Frau zeigen“

Monsieur Ozon, ist es richtig, dass dieser Film von Ereignissen aus Ihrem eigenen Leben inspiriert wurden?

FRANÇOIS OZON: Ja, es ist eine Geschichte, die seit Jahrzehnten in unserer Familie umhergeistert: Meine Großtante hatte zu einem großen Familienessen eingeladen, zu dem auch alle kamen – ich nicht, ich war damals noch zu klein für eine Einladung, aber meine Eltern erzählten mir die Geschichte: Meine Großtante hatte frische Pilze gepflückt, ihr Häuschen stand am Rand des Waldes – und nach dem Dinner fühlten sich alle krank und mussten ins Krankenhaus. Nur sie nicht – weil sie keine Pilze gegessen hatte. Sie hatte sie gepflückt, zubereitet, aber nicht gegessen. Als Kind liebte ich diese Geschichte und die Vorstellung, dass meine Großtante versucht haben könnte, die ganze Familie um die Ecke zu bringen.

Da meldete sich wohl schon der zukünftige Regisseur in Ihnen. Wie dramatisch endete das vergiftete Familienmahl?

OZON: Niemand kam um – aber ich hatte diese Geschichte bis heute im Kopf und wollte sie unbedingt mal verfilmen. Bis heute jedoch löst die Story in unserer Familie lebhafte Diskussionen aus. Es ist eine echte Legende. Diese Großtante war bei allen sehr beliebt. Aber mir gefiel diese Idee, dass diese harmlose Dame vielleicht im Sinn gehabt haben könnte, alle zu vergiften. Kinder mögen schwarzen Humor und düstere Vorstellungen.

Wie hat Ihre Großtante es aufgenommen, dass Sie beinahe ihre gesamte Familie auf dem Gewissen gehabt hätte?

OZON: Das weiß ich nicht mehr genau. Aber was sicher ist, ist, dass jetzt die Kinder dieser Großtante total sauer auf mich sind. Sie werfen mir vor, dass ich in jedem Interview aufs Neue behaupte, dass ihre Mutter versucht habe, die Familie zu töten. Ich erkläre dann, dass das doch nur dazu dient, der Presse die Herkunft meiner Film-Idee zu erklären. „Nein, nein, das geht viel weiter...!“

Sie sind ja noch weitergegangen und haben aus der alten Dame eine frühere Prostituierte gemacht – was Ihren Cousins auch nicht gefallen haben dürfte. Wie kamen Sie darauf?

OZON: (lacht) Korrekt, meine Großtante war keine Prostituierte. Ich brauchte aber einen Grund, warum die Tochter sich von Anfang an so gemein zu ihrer Mutter verhält. Ich hatte viele Artikel darüber gelesen, welche Probleme es mit sich bringt, Sohn oder Tochter einer Prostituierten zu sein. Letztlich gibt es zwei gängige Reaktionen: Entweder die Kinder verteidigen ihre Mütter, versuchen zu helfen, wenn sie alt werden und ohne Sozialversicherung oder Pflegeunterkunft da stehen. Andere Kinder aber lehnen ihre Mütter völlig ab. Dazu gehört dann Valerie, Michelles Tochter, die zu ihrer Mutter eine völlig toxische Beziehung hat.

Dafür ist die Beziehung zwischen Enkel und Großmutter herzerwärmend. Hatten auch Sie eine besondere Beziehung zu Ihrer Großmutter?

OZON: Ja, zu einer meiner Großmütter, der Mutter meiner Mutter. Sie war noch gar nicht so alt, als ich ein Kind war, vielleicht 55 oder 60. Ich erinnere mich, dass ein Freund mich mal zu Hause besucht hat, dann meine Großmutter sah und zu mir sagte: „Aber Deine Oma ist ja eine Hure!“ Kinder können ja sehr gemein sein.

Warum denn das?!

OZON: Weil meine Großmutter tatsächlich sexy war. Als ich seine Großmutter kennenlernte, verstand ich warum. Denn seine Großmutter war eine sehr alte Frau, eine echte Oma, die Kekse backte. Meine Großmutter zeigte gern ihr makelloses Dekolleté, war sexy und rauchte – nicht das klassische Bild einer Oma.

„Ich habe mit großartigen Schauspielerinnen gearbeitet, die operiert sind. Damit habe ich kein Problem. Aber für diese Geschichte hätte es nicht funktioniert.“

Warum wollten Sie überhaupt einen Film über ältere Frauen machen?

OZON: Weil ich alte Frauen liebe und finde, dass sie im französischen Kino unsichtbar geworden sind. Außerdem wollte ich mal wieder eine echte alte Frau zeigen. Die meisten Kinogänger wissen gar nicht mehr, was eine alte Frau ist, man kennt von der Leinwand nur noch die, die beim plastischen Chirurgen waren. Bei den amerikanischen Schauspielerinnen weiß man gar nicht mehr, wie alt sie sind: Demi Moore sieht aus wie 30, Nicole Kidman hat gar kein Alter mehr. Und ich wollte Frauen zeigten, die ihr echtes Alter zeigen, die ihre Falten akzeptieren und die sogar die Schönheit von Falten erkennen. Ich musste für diesen Film also zuerst mal die richtige Schauspielerin finden.

Mit Demi Moore oder Nicole Kidman wollten Sie jedoch nicht drehen?

OZON: Nicht diesen Film! Ich habe mit großartigen Schauspielerinnen gearbeitet, die auch operiert sind. Damit habe ich gar kein Problem. Ich kann das sogar verstehen. Aber für diese Geschichte hätte es nicht funktioniert.

Dass Sie nur einmal mit Schauspielern arbeiten, ist selten. Sie haben eher Stammschauspielerinnen, auch mit Ludivine Sagnier haben Sie bereits gedreht. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Schauspielern definieren?

OZON: Es ist bei jedem Schauspieler und jeder Schauspielerin anders. Es gibt einige, mit denen ich mich anfreunde. Ludivine habe ich vor fast 20 Jahren im Bikini in „Swimmingpool“ für mich entdeckt, jetzt ist sie eine andere Frau, ist Mutter, hat Kinder, ist eine völlig andere Schauspielerin. Ich fand es berührend, wieder mit ihr zu arbeiten und dabei eine ganz andere Frau zu filmen.

„Das Lob von Ingmar Bergman war für mich das Größte! Ich war glückselig darüber, weil er eine meiner Legenden war.“

Warum haben Sie sich entschieden, den Film im wenig spektakulären Burgund anzusiedeln?

OZON: Burgund kenne ich sehr gut, weil ich dort als Kind oft meine Ferien verbracht habe. Außerdem ist diese Gegend nicht sehr oft in Filmen zu sehen, weil dort nicht so viele Schießereien oder Verbrechen passieren. Für mich war es wichtig, dort zu drehen, um die Schönheit der Landschaft zu zeigen, die kleinen Dörfer, all dies Idyll. Und außerdem gibt es dort schöne, großartige Pilze – und damit war es perfekt.

Einer Ihrer frühen Filme „Unter dem Sand“ hat die größte Auszeichnung bekommen, die es für einen Filmemacher geben kann: Ingmar Bergman sagte, ihm gefiele der Film. Wie gingen Sie mit diesem Kompliment um?

OZON: Als ich von diesem Kompliment erfuhr, war er leider schon tot. Aber das Lob war für mich das Größte! Ich war glückselig darüber, weil er eine meiner Legenden war und ich seine Arbeit liebe. Als ich in Schweden war, wurde mir erzählt, dass er sich durch den Film total in Charlotte Rampling verliebt habe. Er soll sogar seine eigene Kopie des Films in Farø, auf seiner Insel, besessen haben.

Ist Charlotte Rampling eine dieser Schauspielerinnen, mit der Sie befreundet sind?

OZON: Ja, wir stehen uns sehr nahe. Auch für sie war „Unter dem Sand“ sehr wichtig, für sie war es eine Art Comeback. Für mich war er wichtig, weil niemand an den Film geglaubt hatte, sogar der Geldgeber und der Produzent sagten, dass er ihnen egal sei. Es war auch ein Film über eine alte Frau – nur damals war sie 50 Jahre alt. Die Dinge haben sich also verbessert! Es war in jedem Fall ein Kampf, diesen Film zu beenden. Umso erstaunlicher und unerwarteter war es, dass dieser Film in Frankreich ein großer Erfolg wurde – und Charlotte einen Neuanfang bot.

Wie würden Sie Ihren Regie-Stil beschreiben? Wie vermitteln Sie Ihren Schauspielern die besondere Atmosphäre eines Films, die Sie gemeinsam zum Leben erwecken wollen?

OZON: Ich muss mich jedes Mal aufs Neue an den jeweiligen Schauspieler anpassen. Denn es gibt nicht die eine richtige Art, Regie zu führen und auf Menschen einzugehen. Als ich „Acht Frauen“ gedreht habe, hatte ich acht Stars vor mir, und du führst eine Catherine Deneuve anders als eine Isabelle Huppert. Sie sind in ihrer Art ja auch völlig unterschiedlich.

Sie mussten dann aber sehr diplomatisch vorgehen, um jede Fraktion zu erreichen und niemanden zu benachteiligen, wenn Sie von so vielen großen Schauspielerinnen umgeben sind. Wie haben Sie das erlebt – oder sollte man sagen: überlebt?

OZON: Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe, aber es ging, weil sie es mir sehr einfach gemacht haben. Sie waren immens kooperativ und konstruktiv. Die Schwierigkeit für mich bestand darin, vor diesen acht Frauen zu stehen und manchmal gezwungen zu sein, eine Isabelle Huppert zu einer Statistin zu degradieren, die irgendwo im Hintergrund steht. Das fiel mir schwer! Aber sie selbst hatten viel Freude daran, zusammenzuarbeiten. Jeder in Frankreich hat sich den Film als Albtraum vorgestellt, jedenfalls die Dreharbeiten, aber das ist nicht der Fall. Ich denke, mit Männern wäre das um einiges herausfordernder gewesen!

Warum?

OZON: Weil Männer ein großes Ego haben. Frauen zeigen nur ihr Ego, wenn es um die Titelseiten von Zeitschriften geht. Vielleicht kämpfen sie heute nicht mal mehr darum … Bei uns am Set herrschte zwischen den acht Frauen jedenfalls eine echte Schwesternschaft. Wir hatten alle sehr viel Vergnügen an unserer Zusammenarbeit.

„Ich bin auf der Suche nach nichts, höchstens nach meinem eigenen Genuss.“

Sie sind extrem vielseitig und überraschen mit jedem Ihrer Filme. Wonach suchen Sie zu diesem Moment Ihrer Karriere?

OZON: Ich bin auf der Suche nach nichts, höchstens nach meinem eigenen Genuss. Ich folge meinem Instinkt und habe keinen Karriereplan. Ich gehe einfach dorthin, wo ich gerade hinmöchte.

Würde das Hollywood einschließen?

OZON: Ich hatte schon einige Angebote aus Hollywood, und jedes Mal, wenn wir versuchten, zusammenzuarbeiten, war es zu … zu komplex für mich. Zuletzt war es vor zwei, drei Jahren, da ging es um einen erotischen Thriller à la Swimmingpool. Wenn etwas erfolgreich in Amerika läuft, wollen sie gerne, dass du das wiederholst. Das Skript war ganz gut, es war eine Art „Gone, Girl“, schon sehr interessant …

Warum lehnen Sie die ach so groß besungene Traumfabrik so konsequent ab?

OZON: Weil wir nicht die gleiche Arbeitslogik haben. Bei uns hat der Regisseur den Final Cut und damit die Macht. In Amerika hat der Produzent oder der Schauspieler die Macht, besonders wenn es ein Star ist, der den Film produzieren will. Mit der Zeit merkt man, dass der eigene Film nur noch zu einem Vehikel für den Star wird! Das will ich nicht. Für mich ist es schwierig, in dieser Perspektive zu arbeiten und mich an diesen Prozess anzupassen. Und weil mein Englisch nicht besonders gut ist, bin ich für Amerikaner auch oft zu direkt und zu ehrlich. Und das erweist sich als echter Zündstoff.

Zur Person Kaum ein Regisseur in Europa bewegt sich so mühelos zwischen Tragödie und Komödie, zwischen Satire und Melodram wie François Ozon. Ozon, geboren 1967 in Paris, Sohn eines Biologieprofessors und einer Lehrerin, begann bereits als Teenager Kurzfilme mit der Super-8-Kamera seines Vaters zu drehen, studierte dann Regie an der renommierten Filmhochschule La Fémis. Catherine Deneuve vertraut seinem Können genau so gern wie Isabelle Huppert oder Charlotte Rampling, die er beispielsweise für seine großen Erfolge „Acht Frauen“ und „Swimming Pool“ vor die Kamera holte. Im eben in deutschen Kinos angelaufenen Film „Wenn der Herbst naht“, ein Drama um eine ältere Frau, ihre wenig liebenswerte Tochter und ihren jungen Enkelsohn, amüsiert Ozon nun mit unerwartetem schwarzem Humor.