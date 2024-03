"Frieda, Nicki und die Grenzkuh" - Lustiges Chaos um die Kuh

Elend ist in Nord und Süd geteilt, seit Generationen sind die Bewohner verfeindet. Als dann mitten auf der Grenze ein Kalb geboren wird, ist das Chaos komplett.

Nikki reicht es. Vor einem Monat ist er in Elend gelandet und hat seitdem nichts als Streit zwischen den Nord- und Südelendern erlebt. Dauernd motzen sich die Erwachsenen an: Zum Beispiel wegen eines geplanten Windparks, aber auch wegen jeder anderen Kleinigkeit. Das grundlose Anfeinden hat in Elend eine Tradition, die niemand mehr hinterfragt. Auch Nikkis Freundin Frieda streitet sich ständig mit den einzigen anderen Kindern in dem winzigen Ort – einfach nur, weil sie aus dem Norden stammen. Der sensible Junge wünscht sich nichts sehnlicher als Frieden im Dorf.

Und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Eines Tages verschwindet Nikki mitsamt der Sache, die die Verfeindungen in Elend auf die Spitze getrieben hatte: dem Grenzkalb. Es wurde mitten auf einem niedergetrampelten Elektrozaun geboren, der die Absperrung zwischen Nord- und Südelend war. Die Mutter: Kuh Angela aus Südelend. Der Vater: Stier Bronco aus Nordelend. Beide Seiten beanspruchen das Kalb für sich, sie liefern sich Eierschlachten und versuchen klein Elsa mitten in der Nacht vom jeweils verfeindeten Hof zu stehlen. Doch jetzt ist das Grenzkalb weg – und Nikki auch: Ganz Elend ist gezwungen, gemeinsam zu suchen.

Uticha Marmon wurde 1979 in Berlin geboren und arbeitet freiberuflich als Dramaturgin, Lektorin und Autorin. Foto: Gabi Waldmann

Autorin Uticha Marmon hat mit "Frieda, Nicki und die Grenzkuh" eine psychologische Komödie über das Dorfleben geschaffen, bei der Kinder wie Eltern mit grandios trockenem Humor unterhalten werden. Die Geschichte fügt sich optimal in eine Zeit ein, in der Kinder mit Problemen wie Klimawandel, Landflucht und gesellschaftlicher Spaltung aufwachsen. Gerade Grundschüler können dem Buch, mit dem Marmon den Kirsten-Boie-Preis gewann, wichtige Lektionen über Frieden, Toleranz und Zusammenhalt abgewinnen.

Maja Bohn, geboren 1968 in Rostock, lebt und arbeitet als freie Illustratorin und Autorin in Berlin. Foto: Privat

Es ist eine Geschichte, in der die Kinder selbst die Helden sind. Die Leserinnen und Leser begleiten die Protagonistin Frieda auf ihrer Suche nach Nikki, die in manchen Passagen einem kleinen Kriminalfall gleicht. Bei diesem Lösen von Rätseln und Schlichten von Problemen mitzufiebern, macht auch dank der humorvollen Illustrationen von Maja Bohn einfach nur Spaß. Uticha Marmon macht mit ihrem Buch Hoffnung: Oft werden Kinder in Generationenkonflikte hineingeboren, aber sie können sie auch lösen – wenn man ihren Ideen und Ansätzen nur zuhört.

Das Kinderbuch "Frieda, Nikki und die Grenzkuh" von Uticha Marmon wurde mit den Kirsten-Boie-Preis 2024 ausgezeichnet. Foto: Carlsen

Uticha Marmon: Frieda, Nikki und die Grenzkuh. Mit Illustrationen von Maja Bohn. Carlsen, 176 Seiten, 14 Euro - ab 9.

