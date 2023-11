Schokolade

Von der Bohne zur Praline: Was sich aus Kakao alles zaubern lässt

Plus Den Maya und Inka in Mittelamerika war ihre heiße Schokolade heilig. Eine Tour durch die Welt der Schoggi, Pralinen und Grand-Cru-Kuvertüren.

Schokolade macht glücklich, das ist nicht nur eine Behauptung. So eine Tasse heißer Kakao an einem verregneten Tag kann wahre Wunder wirken. Bei Xocolatl in Basel wird der Trank in jadegrünen Tassen samt einer schokobestäubten Himbeere von Damen mit adretten weißen Krägen serviert.

Das hier ist keine zuckersüße Melange aus undefinierbarem karamellfarbenen Pulver und allerlei Aromastoffen, sondern feinste hochprozentige dunkle Grand-Cru-Schokolade. Unter dem cremigen Milchschaum schmeckt sie lieblich, ein wenig fruchtig und erst im Abgang leicht herb. Prickelt da etwa Chili auf der Zunge?

