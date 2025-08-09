„Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden“, „Grabt den Klappstuhl aus“, „Arbeitet hier eine gewisse Uschi?“.... bei wem es nach diesen drei Kurzzitaten noch nicht klingelt, der hat ihn wohl nie gesehen: „Den Schuh des Manitu“! Vor 24 Jahren kam der Film von Bully Herbig in die Kinos, ein gigantischer Hit. Der Karl-May-Klamauk um die zwei Blutsbrüder Abahachi und Ranger spielte allein im Kino 65 Millionen Euro ein. Nun kommt mit „Das Kanu des Manitu“ am 14. August die Fortsetzung ins Kino und im Vorfeld wird wieder debattiert: War das nicht doch grob unkorrekter Humor? Und dann die Darstellung von den Schoschonen, uiuiui! Oder die tuntigen Schwulenklischees. Klamauk auf Kosten von Minderheiten, echt jetzt?

Die Fortsetzung der Westernkomödie wird also unter strenger Humorbeachtung stehen. Es sei ihnen weder darum gegangen, „auf die Woke-Bubble zu hauen“ oder den Film „politisch korrekt zu machen“, hat Bully Herbig bei einem Auftritt auf der Streamingplattform Twitch erklärt. Vielmehr wolle er „Unterhaltung für alle bieten“. Und die erwarteten Diskussionen im Stil von „Das darf man heute nicht mehr“ hätten ihn und das Team total inspiriert. Gezielt hätten sie nach Wegen gesucht, wie man das alles aushebeln könne...

Neben dem „Bullyparade“-Trio Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian ist auch Sky du Mont wieder mit von der Partie, der im ersten Film Bösewicht Santa Maria verkörperte. Neu zur Besetzung gehören Jessica Schwarz und Jasmin Schwiers.

Kann man über die Gags von früher noch lachen? Zur Selbstüberprüfung hier eine kleine Auswahl aus „Der Schuh des Manitu“:

Abahachi: „Wer ist das da?“ Dimitri: „Ach, das?! Das ist Karl May... Nix als Flausen im Kopf...“

Santa Maria: „Ich werde schon bald ein sehr reicher Mann sein! Ich könnte Dich zu meiner Frau nehmen.“ Uschi: „Was soll ich denn bei Deiner Frau?“

Winnetouch: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Uns fehlen die Enzyme.“

Listiger Lurch: „Lasst uns das Kriegsbeil ausgraben!“ Indianer: „Ähm, wir haben keins!“ Listiger Lurch: „Was?“ Indianer: „Wir hatten mal so ein Billigteil, aber das ist jetzt kaputt...“ Listiger Lurch: „Haben wir sonst noch was zum ausgraben?!“ Indianer: „Naja... einen Klappstuhl.“ Listiger Lurch: „Lasst uns den Klappstuhl ausgraben!

Abahachi: „Ich teilte einfach alles! Mein Großvater nannte mich liebevoll den kleinsten gemeinsamen Teiler.“

Dimitri: „Ich bin Dimitri Strupakis, Austauschbandit aus Griecheland, ich soll mich melden bei... Maria Santa?“

Abahachi: „Wolken zieh‘n auf in dem Land, wo die Schoschonen schön wohnen.“

Winnetouch: „Schön langsam Jacqueline, sonst kotzt du wieder alles voll.“

Abahachi: „Aber, du hast doch immer gesagt, wenn wir groß sind, dann...“ Uschi: „Aber 1,65 m ist nicht groß!“

Uschi: „Hier nicht von der Schatzkarte reden.“ Ranger: „Okay, dann versuche ich es von hier drüben.“

Ranger: „Ist dir eigentlich klar, was wir den ganzen Tag machen? Grundloses Anschleichen, stundenlanges Spurenlesen und völlig sinnlos nebeneinander herreiten.“ Abahachi: „Das nennst du Reiten, was du da machst?“

Santa Maria: Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los.

Dimitri: „Bist du geschnappt über?“