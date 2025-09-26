Er schrieb Downton Abbey: „Dass es ein riesiger Erfolg wurde, überraschte mich sehr“

Mr. Fellowes, es ist genau 15 Jahre her, dass im britischen Fernsehen die erste Folge von „Downton Abbey“ lief. Mit welchen Erwartungen brachten Sie die Serie damals an den Start?

JULIAN FELLOWES: Besonders angesagt waren Kostüm- und Historiendrama damals nicht, sie galten eher als altmodisch und verstaubt. Zum Glück sah man das beim Sender ITV anders. Weiter als eine Staffel wagte ich anfangs trotzdem nicht zu denken. Stattdessen war ich einfach darum bemüht, meine Geschichte der Familie Crawley so gut wie möglich zu erzählen. Und weil wir so fantastische Schauspieler wie Maggie Smith, Hugh Bonneville und Jim Carter dafür gewinnen konnten, war ich schließlich überzeugt davon, dass uns eine gute Serie gelungen war. Aber man weiß in diesem Geschäft ja nie, was dann am Ende wirklich den Nerv des Publikums trifft. Dass „Downton Abbey“ ein Jahr später auch in den USA und dem Rest ein riesiger Erfolg wurde, überraschte mich entsprechend sehr. Die letzten 15 Jahre waren für uns als Team also eine sehr erstaunliche, wunderbare Reise.

Haben Sie denn eine Erklärung für diesen sensationellen und anhaltenden Erfolg?

FELLOWES: Wie Sie sich vorstellen können, wurde mir diese Frage schon häufiger gestellt, und irgendwie hatte ich nie eine wirklich überzeugende Antwort darauf. Wahrscheinlich habe ich erzählerisch einfach die richtige Mischung gefunden. Hätte man „Downton Abbey“ in den 1950er Jahren gedreht, wäre die adlige Familie elegant und liebenswürdig gewesen, während alle Bediensteten komödiantisch angelegen worden wären. In den 1990ern wären die Bediensteten die armen, ausgebeuteten Opfer und die Familie grausam und heuchlerisch gewesen. Solche schlichten Wahrheiten haben mich zum Glück nicht interessiert. Ich wollte möglichst glaubwürdige, facettenreiche Menschen zeigen, deren Herkunft zwar Auswirkungen darauf hat, wie ihre Biografie verläuft, die sich aber ansonsten ähnlich darin sind, dass sie einfach ein möglichst glückliches, erfülltes Leben zu führen versuchen.

Mit „Downton Abbey: Das große Finale“ folgt nach sechs Staffeln und nun drei Kinofilmen der endgültige Abschied von den Crawleys und ihren Angestellten. Warum ist dies nun der richtige Moment für das endgültige Ende dieser Geschichte?

FELLOWES: Nicht dass ich diese Entscheidung alleine getroffen hätte, aber für mich stellte der Tod von Maggie Smith – erst auf der Leinwand und dann im echten Leben – eine Art Abschluss dar. Das Begräbnis von Lady Violet im Film 2022 hätte bereits ein Schlusspunkt sein können, doch ich hatte das Gefühl, dass wir auch den anderen Figuren einen gebührenden Abschied bereiten müssten. Und ich wollte Downton als Haus in eine neue Zukunft verabschieden; in eine Welt, in der Familien wie die Crawleys zusehends bescheidener lebten und ihre Anwesen für die Öffentlichkeit öffneten. Zu diesen anstehenden Veränderungen hinzuführen, erschien mir angebracht.

Zumal die Veränderungen in der Gesellschaft und der Versuch, damit irgendwie mitzuhalten, von Beginn an Thema von „Downton Abbey“ war, oder?

FELLOWES: Genau. Die erste Folge spielte im Jahr 1912, in einer Zeit, in der die gesellschaftliche wie politische Macht des Adels zusehends schwindet. Der Erste Weltkrieg beschleunigt viele Veränderungen, in den 1920er Jahren wird Großbritannien erstmals von einer Labour-Regierung geführt. Damit, dass die Crawleys mit Veränderungen ringen, begann ihre Geschichte, also war es nur folgerichtig, dass sie damit nun auch in den 1930er Jahren endet.

Nicht allen Fernsehserien gelingt ein überzeugender Sprung auf die Kinoleinwand. Wo lagen für Sie als Drehbuchautor da die Herausforderungen?

FELLOWES: Der Hauptunterschied ist natürlich, dass man bei einer Staffel mit acht Folgen mehr Platz in der Geschichte hat, für jede Hauptfigur idealerweise zweimal einen relevanten Handlungsstrang zu schreiben, während sie zwischendurch auch mal nur am Rand vorkommen. Das geht bei einem Film nicht, da braucht jeder eine Story mit Anfang, Mittelteil und Schluss. Darüber hinaus muss man in einem Film natürlich für zwei, drei Momente sorgen, die visuell das Gefühl von Kino vermitteln. Bei denen das Publikum im Saal sitzt und sich bestätigt fühlt, dass es sich gelohnt hat, das Wohnzimmer zu verlassen.

Und jetzt bitte noch einmal alle lächeln: Abschiedsfoto bei der Weltpremiere von „Downton Abbey: The Grand Finale." Foto: Millie Turner/Invision/AP/dpa

Abgesehen von der schon erwähnten Maggie Smith sind nun eigentlich alle Stammschauspieler mit von der Partie. Fiel es Ihnen immer leicht, all diese Figuren sinnvoll in weitere Geschichten zu integrieren?

FELLOWES: Die Schauspieler hatten eigentlich immer große Lust, weiter mit dabei zu sehen. Aber Sie meinen inhaltlich, richtig? Da haben wir, denke ich, immer ganz gute Wege gefunden, selbst den Figuren, die Downton Abbey vielleicht mal verlassen, eine Rückkehr zu ermöglichen. Oder ihre Geschichten so zu entwickeln, dass sie immer einen Grund haben, mal wieder vorbeizuschauen. Gerade für das Finale war es mir jetzt natürlich ein Anliegen, möglichst viele bekannte Gesichter zu zeigen, statt neue einzuführen. Schließlich sollte der Film ein echter Abschied werden. Trotzdem konnte ich es nicht lassen, mir auch ein paar neue Figuren auszudenken und zum Beispiel dem von mir verehrten Simon Russell Beale eine Rolle zu geben.

Mit dem legendären Entertainer und Schriftsteller Noël Coward taucht im Film nun auch mal wieder eine reale Figur in Downton Abbey auf. Warum haben Sie das eigentlich nicht öfter gemacht?

FELLOWES: Na ja, hin und wieder kam das schon vor. Der spätere Premierminister Neville Chamberlain zum Beispiel hatte einen Auftritt, der Prince of Wales ebenfalls. Nicht zu vergessen, König George V. und seine Frau im ersten Kinofilm. Aber die Schwierigkeit mit realen Figuren ist natürlich immer, dass man sich da an historische Fakten halten muss. Das merke ich auch bei meiner anderen Serie „The Gilded Age“ immer wieder. Ich weiß, andere sehen das anders. Aber ich würde reale Figuren nie Dinge sagen oder tun lassen, die historisch nicht Hand und Fuß haben. Deswegen ist es mir immer lieber, Dialoge für fiktive Personen zu schreiben und komplette künstlerische Freiheit zu haben.

Apropos „The Gilded Age“. Diese Serie, die im New York des späten 19. Jahrhunderts spielt, wurde erst mit der kürzlich zu Ende gegangenen dritten Staffel zu einem echten Erfolg. Hatten Sie damit noch gerechnet?

FELLOWES: Natürlich, denn ich war immer überzeugt von den Qualitäten dieser Geschichte und ihres herausragenden Ensembles. Allerdings bin ich erstaunt, dass eine solche Entwicklung heutzutage überhaupt noch möglich ist. Denn die meisten Sender und Streamingdienste haben ja keine Geduld mehr und lassen ihren Serien kaum noch Zeit, ihr Publikum zu finden. Was nicht auf Anhieb ein Hit ist, wird nicht fortgesetzt. Hoffentlich kann „The Gilded Age“ dazu beitragen, dass da ein paar Verantwortliche wieder umdenken.

Sarkastisch, witzig, umwerfend: Maggie Smith hatte als Lady Violet Crawley. Foto: Universal Pict.

Letzte Frage noch mit Blick auf „Downton Abbey“: hatten Sie in all den Jahren eigentlich je Figuren oder Handlungsstränge, die Ihnen mehr am Herz lagen als andere?

FELLOWES: Da ich mir jede einzelne der Figuren ausgedacht habe, liegen sie mir alle am Herzen. Aber ich kann Ihnen sagen, worauf ich immer besonders stolz war. Nämlich auf die Handlungsstränge, in denen es uns gelungen ist, das Dramatische mit dem wirklich Witzigen zu verbinden. Das klappt nicht immer, aber wir haben es doch immer wieder geschafft. Maggie Smith war diesbezüglich natürlich die Meisterin. Die schaffte es immer wieder, dass man sich innerhalb von wenigen Minuten erst ausschüttet vor Lachen und dann zu Tränen gerührt ist. Aber auch Mrs. Patmore, die Köchin, ist dafür ein gutes Beispiel. Als wir Lesley Nicol in der Rolle besetzten, hatte ich das komödiantische Potenzial ihrer Figur noch gar nicht wirklich erfasst. Doch je mehr ich sie spielen sah, desto mehr habe ich die Drehbücher an sie angepasst. Was letztlich für alle Figuren gilt: von Folge zu Folge haben die Schauspieler und ich sie weiter ausgefeilt und immer noch besser gemacht. Und nun werde ich sie alle vermissen.

Also sind Sie doch traurig, dass „Downton Abbey“ nun endgültig der Vergangenheit angehört?

FELLOWES: Natürlich. Auch wenn ich weiß, dass der Zeitpunkt der richtige ist. So oder so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich den Rest meines Lebens mit Freude auf diese Arbeit zurückblicken werde. Sie hat mir wirklich enorm viel Vergnügen bereitet.

Das englische Schloss Highclere Castle ist mittlerweile Millionen Fernsehzuschauern vertraut – als Downton Abbey aus der gleichnamigen ZDF-Serie. Foto: Highclere Enterprises, dpa

Zur Person Seine Karriere begann Julian Fellowes als Schauspieler in britischen Theater- und Fernsehproduktionen (aber auch dem James-Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“), doch echten Erfolg erlangte der 1949 in Kairo geborene Sohn einer Landadel-Familie erst als Autor. Sein von Robert Altman verfilmtes Drehbuch zu „Gosford Park“ wurde mit dem Oscar ausgezeichnet, wenig später gab er mit dem Film „Geliebte Lügen“ auch sein Regiedebüt. Als Welterfolg entpuppte sich seine Serie „Downton Abbey“, die ihm nicht nur einen Emmy und einen Golden Globe einbrachte, sondern nach sechs Staffeln im Fernsehen auch mehrere Kinofilme nach sich zog. Mit „Downton Abbey: Das große Finale“ (eben im Kino angelaufen) geht diese Geschichte nun zu Ende. Am 13. Januar 2011 wurde Fellowes als Baron Fellowes of West Stafford zum Life Peer erhoben und ist seither für die Conservative Party Mitglied im britischen House of Lords. Seit 1990 ist er mit Emma Kitchener-Fellowes verheiratet.