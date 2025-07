Eine Kulttasche kommt unter den Hammer – darum erwartet das Auktionshaus eine Rekordsumme

Etwa 76 Tage ihres Lebens verbringen Frauen in Industrieländern damit, irgendetwas in ihrer Handtasche zu suchen. Natürlich nicht am Stück, sondern jeden Tag ein paar Minuten. Je größer die Tasche, umso länger sucht man, je schöner, umso lieber. Und damit zur Birkin Bag, die Tasche, in der meisten Frauen wohl auch gerne länger als nur 76 Tage kramen würden. Sie gilt als die begehrteste Handtasche der Welt, bringt mehr Rendite als Gold und Aktien, nur bekommt man sie auch dann nicht so einfach, selbst wenn man 9000 Euro oder mehr mal eben so aus der Handtasche bezahlen könnte. Früher gab es beim Hersteller Hermès Wartelisten, dann Wartelisten für die Warteliste, jetzt wartet man ohne Liste....

Das Urmodell wurde auf eine Spucktüte im Flugzeug gezeichnet

Nun aber wird am 10. Juli bei Sotheby's Paris der Prototyp von 1984 versteigert, die erste Birkin Bag von Jane Birkin! Die schwarze Tasche mit den Initialen J. B. weist deutliche Gebrauchsspuren auf, unter anderem hat sie die Stilikone einst mit Stickern beklebt, etwas, das sie bei Hermès sonst nicht ganz so gerne sehen. Unbezahlbar ist natürlich die mitgelieferte Geschichte von der motzenden Jane Birkin, der 1981 im Flugzeug eine übervolle Handtasche umkippte und die beim Aufsammeln des Krimskrams ihrem Nachbarn erklärte, sie wünsche sich endlich eine geräumige Handtasche samt Innentaschen und etwa halb so groß wie ein Koffer. „Etwa so?“, fragte der zufällig neben ihr sitzende damalige Hermès-Chef, und zeichnete auf dem Spuckbeutel das Urmodell. Das Auktionshaus erwartet eine Rekordsumme. Für alle, die noch zögern, zur Tasche gehört noch ein kleines praktisches Extra: An einer kleinen Kette hängt, schnell zu finden, so wie es Jane Birkin wollte, ein Nagelknipser.