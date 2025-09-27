Wo bleibt die Hoffnung aus dem All? Mehr Star Trek für unsere Zukunft bitte!

„Der Weltraum, unendliche Weiten …“ So begann am 27. Mai 1972 hierzulande die Zukunft. Nun ja, besser gesagt in den deutschen Fernsehern. An jenem Samstag dockte die Kultserie Raumschiff Enterprise erstmalig im Orbit des ZDF an. Woche für Woche (und im Konkurrenzflug zur ARD-Bundesliga) gingen die Zuschauer mit Captain Kirk auf Abenteuermission, um neue Zivilisationen zu erforschen und in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und das hatte Erfolg: Mittlerweile ist das Star-Trek-Franchise fest in unserer Popkultur verankert. Das mag wohl nicht nur an den schrägen Weltraumgestalten liegen, die wir „faszinierend“ finden, sondern auch an den Zukunftsbildern, die der Schöpfer Gene Roddenberry für das Jahr 2200 entwarf. Solange mussten wir aber nicht warten, denn schon heute sind viele seiner futuristisch anmutenden Geräte Teil unseres Alltags geworden. Nur eines ist auf dem Flug von der Enterprise in unseren Alltag etwas unter die Räder gekommen: die optimistische Idee dahinter.

Die neueste Roddenberrysche Errungenschaft: Apple Kopfhörer, die Universalübersetzer spielen und in Echtzeit fremde Sprachen übersetzen. Diese reihen sich nun nahtlos ein, zum Bordcomputer, der inzwischen auf Siri oder Alexa hört oder den automatischen Türen, die nicht mehr nur den Weg zur Raumschiffbrücke, sondern auch zum Lidl-Obstregal freigeben. Viele Utopien von damals sind für uns heute Alltag (Jules Verne träumte noch von der Reise zum Mond, das haben wir in unserer Bucket-Liste bereits abgehakt). Doch trotz dieser Errungenschaften: Unsere Gegenwart erzählt Zukunft fast nur noch als Dauerkrise. Die Zeiten, in denen wir leben, sind nicht einfach, Coronakrise, Klimakrise, Kriege. Laut einer Studie sehen viele junge Menschen die Zukunft düster, fühlen sich mental belastet. Und die Technik bekommt ihre feste Rolle in diesem Drama: In der KI-Debatte zum Beispiel geht es fast immer nur um Risiken, Jobverlust, Datenmissbrauch, Desinformation, totale Abhängigkeit. Serien wie Black Mirror präsentieren Innovation als Dystopie, Smartphones als Überwachungsfalle, Social Media als gesellschaftliches Kontrollgefängnis. Und auch die Internetkultur gibt diesem Pessimismus ein Gesicht.

Icon vergrößern Dystopie im Serienformat: Black Mirror zeigt, wie Technik unser Gefängnis werden könnte. Foto: dpa, neftlix Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dystopie im Serienformat: Black Mirror zeigt, wie Technik unser Gefängnis werden könnte. Foto: dpa, neftlix

Den sogenannten „Doomer“ (hergeleitet vom englischen Wort „doom“, also Untergang). Eine digitale Karikatur des ewigen Pessimisten, blass, mit Kapuze und Zigarette, müde vom Leben. Was früher der griesgrämige Nachbar am Stammtisch war, ist heute die Comicfigur, dessen Probleme zu groß, zu global, zu vertrackt sind. Das Credo: lieber gleich aufgeben. Der „Doomer“ zeigt, wie stark die Erwartung vom Weltuntergang unsere heutige Kultur prägt, selbst in einer Zeit, in der die Technik uns das Leben leichter macht.

Klar, Kritik braucht ihren Platz. Aber im digitalen „globalen Dorf“, wie Geisteswissenschaftler McLuhan die globale Vernetzung treffend beschrieb, kommt sie Minutentakt: Alles ist schlecht, und morgen wird’s noch schlimmer. Dabei sind doch gerade in solchen Zeiten Utopien und Optimismus gefragt. Dauerkrisen sind schließlich kein neues Phänomen: Auch die 60er, die Geburtsstunde von Star Trek in den USA, waren von Atomangst, Vietnamkrieg und Rassismus überschattet. Trotzdem sah Roddenberry keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, vielleicht, weil er selbst einen Flugzeugabsturz überlebte und seither wenig von „ausweglos“ hielt.

Mehr als nur naive Träumerei

Auch bei Star Trek ist nicht alles rosig. Politische Konflikte, Dilemmata und Anspielungen auf den Kalten Krieg machten aus der Serie keine reine Utopie-Träumerei. Aber der Anspruch war: Konflikte lassen sich friedlich lösen. Schon die Vorstellung, dass Nationalstaaten an Bedeutung verlieren, weil man nicht mehr in Landesgrenzen, sondern in Sternen- und Föderationssystemen denkt, war erfrischend und erlaubte Perspektiven, die über unser enges Vorstellungsvermögen hinausgingen. Die Ideen waren sogar weit ihrer Zeit voraus: In der Episode „Wem gehört Data?“ wird diskutiert, ob der Androide, die künstliche Figur Data, Eigentum der Sternenflotte ist oder als empfindungsfähiges Wesen eigene Rechte besitzt. Im Kern also die Frage, wie wir mit starker KI umgehen sollen und wollen. Am Ende gibt uns Star Trek keine eindeutige Antwort, das wäre in 55 Minuten Laufzeit auch sportlich – aber einen unaufgeregten Austausch der Argumente. Etwas, das in den modernen Erzählungen unserer Gegenwart untergeht.

Vielleicht sollte sich also das 21. Jahrhundert nicht nur Roddenberrys Technik ins Haus holen, sondern auch einen Kirk oder einen Spock. Zuversicht, gepaart mit vulkanischer Rationalität und Ruhe.