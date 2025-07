Mehr als nur Grüntee – das macht Matcha zum Trend-Getränk

Jadegrün, und so fein wie Sternenstaub, und im Geschmack so nuanciert wie Wein, von floraler Süße bis hin zu einem frischen, leicht prickelnd pfefferminzigen Anhauch oder einem vollmundigen Aroma, dessen nuancierte Untertöne sich nur dem Kenner offenbaren. Aus diesem feinen Geschmack ist ein echter Trend erwachsen, ob als Eis, Croissant, Cake oder Latte und Iced Variante mit Erdbeer-, Kirsche oder Kokos gemischt – aber Matcha blickt auf eine lange Tradition zurück und ist weit mehr als ein vergleichsweise einfacher Grüntee.

Matcha bedeutet gemahlener Tee und hat seinen Ursprung in Japan. Es gibt viele verschiedene Anbaugebiete, die sich nach Geschmack und Qualität unterscheiden. „Teepapst“ Thomas Grömer weiß darüber genau Bescheid, schon als 18-Jähriger war er in Japan und entdeckte dort seine Leidenschaft für Tee und insbesondere Matcha. „Anfang der 90er war Matcha genauso wie Sushi für die meisten Menschen noch unbekannt“, sagt Grömer. Bis heute gebe es in Europa wenige Matcha-Experten, zu denen Grömer gehört. Schon seine Masterarbeit befasste sich mit dem Teeanbau, ein zweijähriger wissenschaftlicher Aufenthalt in Japan folgte mit vielen Besuchen auf Teeplantagen und Verkostungen. Später entstand daraus Aiya, einer der größten Matcha-Importeure Europas mit Sitz in Hamburg. Geblieben sind die jährlichen Verkostungen, um den Geschmack der Sorten konstant zu halten. Um eine gleichbleibende Bio-Qualität und für eine Sorte typisches Aroma zu erzeugen, reicht es nämlich nicht, nur Teeblätter von einer Plantage zu beziehen. Wetter, Boden, Klima beeinflussen die Teepflanzen.

Matcha Pulver sollte eine frische hellgrüne Farbe haben, die weißt darauf hin das der Tee ausreichend beschattet wurde und angenehm entspannendes L-Theanin statt vieler bitterer Katechine enthält.

„Matcha ist wie Wein oder Champagner, der Bauer ist zwar der Vorproduzent, aber die hohe Kunst besteht darin, eine blend, eine Mischung, zu erstellen, die jedes Jahr den gleichen Geschmack hat,“ sagt Grömer und nippt aus seiner irdenen Matcha Steingut-Schale. Thomas Grömer kauft für Aiya Europa in ganz Japan bei Teebauern Teile ihrer Ernten ein. Insgesamt sind es jedes Jahr drei, wobei die erste am hochwertigsten ist. Daraus erstellt er eine hochwertige Mischung. Dabei setzt er stets auf Bio-Qualität, um Schadstoffe zu vermeiden. Denn auch das kann nicht jeder Teebauer garantieren: „Viele setzen auf konventionelle Landwirtschaft“, weiß Grömer, so auch in Shizuoka, dem früheren Epizentrum des Teeanbaus in der Nähe von Tokio. „Dort gibt es keine großen, zusammenhängenden Anbaugebiete, sondern historisch bedingt viele Kleinbauern. Wenn da einer düngt, dann läuft es in die Felder der anderen.“ Deshalb blüht der Bio-Matchaanbau vor allem auf der Insel Kyūshū auf. Die erinnert landschaftlich an Hawaii mit ihren reichhaltigen Vulkanböden, Bambushainen und Wäldern. Dort auf Waldlichtungen reift der Matcha heran, der sich zum teuersten Tee mausert. Ein Tee als Luxusgut.

Gemahlener Tee als Medizin kommt aus China, verfeinert zu Matcha wurde der Tee in Japan

Das liegt an der steigenden Nachfrage, aber auch an der komplizierten Herstellung, die eine lange Tradition hat. Im 12. Jahrhundert gelangte die Idee, Teeblätter zu mahlen, mit dem Mönch Eisai nach Japan. „In der chinesischen Medizin gibt es zwei Arten, eine Arznei herzustellen, entweder als Kräuteraufguss mit Wasser, so wie wir meistens Tee trinken, oder aus zerriebenen Pflanzenteilen.“ Dieser gesundheitliche Aspekt spielt auch heute beim Matcha-Trend eine Rolle. Deshalb kaufen viele ganze Sets bestehend aus Holzlöffel, Bambusbesen, Sieb und Schale, um sich ihren Matcha selbst zuzubereiten. Dafür bedarf es nur weniger akkurat abgewogener Gramm des feinen, hellgrün wie die Hoffnung schimmernden Pulvers in einer Schale. Heißes Wasser dampft aus der Tasse. Ein feines Klacken ist vom Bambusbesen zu hören, wenn er gegen die Wände der Schale schlägt, bis eine cremig-grünliche Flüssigkeit darin ist. Grömer trinkt seinen Matcha am liebsten pur.

„Eine gute Dose Matcha muss mindestens 20 Euro kosten. Unter 10 Euro sollte man es auf jeden Fall bleiben lassen, das ist sonst russisches Roulette“, sagt Grömer eindringlich. Wer seinen Matcha lieber als fertiges Getränk in einem Cafe kauft, sollte auf die Farbe achten. „Die sollte grün sein, nicht gelblich oder grau“. Auch zu bitter solle der Matcha nicht schmecken. Das spreche für eine minderwertige Qualität. Denn Matcha ist gewissermaßen ein Schattentee.

Aus der Teepflanze entstehen auch weißer, schwarzer und grüner Tee

Rund 20 Tage sollten die Teepflanzen vom Typ Camellia sinensis aus denen auch weißer, schwarzer und grüner Tee hergestellt werden, abgedeckt sein, um ein gutes Matcha-Aroma zu entwickeln. Bekommen sie zu viel Sonne, dann wird der Tee bitterer, wie es typisch für andere Grünteearten wie den sonnengereiften Sencha mit seiner eher gelblichen Farbe ist. „Je mehr Sonne, desto mehr Katechine“, sagt Grömer „mehr Schatten sorgt für mehr L-Theanin“ und damit für eine entspannte Wachheit und Konzentration ähnlich dem Gefühl nach einer langen Tiefenmeditation oder einem Runners High. Das Gehirn produziert dank L-Theanin mehr Alphawellen, weiß Grömer und sorgt auch für bessere Reaktionszeiten. „In den USA gibt es L-Theanin sogar als Kapsel zu kaufen“. Außerdem enthält Matcha unter den pflanzlichen Nährstoffen die höchste Menge an Antioxidantien wie EGCG, die Entzündungen vorbeugen und gepaart mit einer ausgewogenen, maßvollen Ernährung das Leben verlängern können.

Matcha bedeutet gemahlener Tee, die Grundlage für das Pulver ist der Tencha, dessen Blätter rund 20 Tage durch Netze vor der Sonne beschützt bzw. beschattet werden. Dann heißt es dämpfen, trocknen und alle harten Blattbestandteile entfernen.

Dass Tee gut für die Gesundheit ist, wusste schon der Mönch Eisai, der im 12. Jahrhundert die Idee, Tee zu mahlen, von China nach Japan brachte. Im Buch „Kissa yōjōki“ steht deshalb „überall, wo Menschen Tee trinken, leben Menschen lang“. Statt die Teepflanzen nur zu ernten und zu zermahlen wie in China, kultivierten die Japaner den Matcha-Anbau. Neben der Beschattung, „ist es die Aufgabe des Matcha-Bauern, die Blätter zu dämpfen und zu trocknen und sie von Stängeln und Ästchen zu befreien“. Das so gewonnene Blattfleisch heißt Tencha, Himmelstee, und wird in Steingranitmühlen ganz fein zu einem Pulver vermahlen, wie Grömer erklärt.

Matcha war lange ein Getränk der japanischen Eliten und fördert die Konzentration

Besonders der Matcha aus der Region Uji ist sehr selten und enthält rund 25 bis 27 L-Theanine, die eine wahre Geschmacksexplosion auf dem Gaumen entfalten. „Das ist so eine Umami-Süße an, die muss man sich erst langsam herantasten“, rät Grömer. Auch in Japan war Matcha lange den oberen 10.000 aus Mönchen, Samurai und Adligen vorbehalten. Darauf verweist die Teezeremonie, die eigentlich weniger eine Show zum Zuschauen ist, als ein sehr persönlicher Akt. Dabei wird der Tee entweder sehr dick als Koichi zubereitet und geht der Reihe nach herum oder als flüssigere Usachi-Variante. Die sei kräftig genug im Geschmack, sagt Grömer, das andere sorge sonst für ein Tea-High und ungewollt langes wach bleiben.

Grömer unterscheidet zwischen drei Ernten. Der zeremonielle Matcha besteht aus der ersten Ernte des Jahres: zarten, strahlend grünen Blättern, die vor dem sonnigen Mai geerntet werden und deshalb ein besonders feines Aroma entfalten. Das spricht die Sinne auf intuitive Art und Weise an und soll helfen, den Alltag hinter sich zu lassen. Das starte schon beim Ritual den Tee jeden Tag anzurühren und die Gedanken dabei fließen zu lassen, während der Matcha mit einem Holzlöffel portioniert, gesiebt und angerührt werde.

Auch bei der japanischen Teezeremonie spielt die Zubereitung von Matcha eine große Rolle. Der Tee kann eher dünn oder sehr cremig angerührt werden, so wie in früher die Samurai schon in einer Schale herumgehen ließen und jeder einen Schluck aus der Schale nahm.

Der Matcha aus Kagoshima schmecke floraler, der aus Miyazaki mineralischer, der aus Nishio am Meer habe eine klassische Frische, während der aus Uji eine schwere, intensive Süße entfalte, verrät Grömer. Je nach Region, Boden und Wetter variiert der Geschmack. Zu viel Regen schade dem Geschmack, mache ihn muffig, zu viel Sonne eher bitter und zu viel Schatten zu leicht im Geschmack. Deshalb sei es wenig sinnvoll, nur von einem Kleinbauern zu kaufen, sondern die richtige Mischung mache den Geschmack. Für Mixgetränke reiche auch eine Premium Matcha-Variante aus der zweiten Ernte, ebenso für alle, die gerne damit backen oder kochen wollen. Grömer sieht das kulturgeschichtlich. „Das ist wie bei der Kakaobohne der Azteken, da ist die Milchschokolade auch viel süßer als das Ursprungsprodukt oder wie beim Kaffee“. Auch den gibt es bei amerikanischen Ketten mit vielen Aromen und nicht als pure gemahlene Bohnen.

Die steigende Nachfrage führt zu immer mehr Verschnitten

Matcha ist somit ein Produkt zwischen Tradition und Moderne. Allerdings sorgt die wachsende Nachfrage für Engpässe und steigende Preise. Der weltweite Absatz wächst seit Jahren im Durchschnitt um mehr als fünf Prozent. Deutsche Händler importierten laut Mitteilung des Deutschen Tee- und Kräutertee-Verbandes allein von Januar bis August 2024 aus Japan 240 Tonnen des gemahlenen Grüntees, eine Steigerung von 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Und es gibt immer mehr Verschnitte, die mit Sencha oder anderen Grüntees vermischt sind“, sagt Grömer, dessen Interesse darin liegt, die Qualität des Matcha zu erhalten. Derweil boomt in den Eisdielen das Matcha-Eis, das 1996 zum ersten Mal der Hersteller Häagen Dazs für seine Filiale in Japan produziert hatte, besingt die Rapperin Shirin David „Iced Matcha Latte“ als Trendgetränk, färben sich Smoothies, Kekse und sogar längst auch Bier grün.

Rezept alkoholfreier Matcha-Cocktail:

Zutaten: zwei Gramm Matchapulver, 30 Milliliter warmes Wasser (70–80 °C), ein Teelöffel Honig, Saft einer halben Limette, Eiswürfel, Sprudelndes Mineralwasser, dünne Gurkenscheiben als Deko

Zubereitung:

1. Den Matcha in eine kleine Schale geben und das warme Wasser (ca. 70–80 °C) hinzufügen. Alles gründlich mit einem Milchaufschäumer oder einem Bambusbesen ( Chasen ) zu einer schaumige Masse ohne Klümpchen verrühren.

2. Den Matcha in ein Glas gießen, Honig und Limettensaft hinzufügen.

3. Eiswürfel hinzufügen und das Glas mit Sprudelwasser auffüllen.

Rezept Matcha Eis:

Zutaten: 400 Milliliter gekühlte Schlagsahne, 300 Gramm gesüßte Kondensmilch, acht Gramm Matchapulver

Zubereitung:

In einer kleinen Schüssel das Matchapulver mit der Kondensmilch so lange vermischen, bis eine glatte, grüne Paste entsteht. Die kalte Sahne mit einem Mixer so lange schlagen, bis sie fest wird. Die Matcha-Milch-Paste zur Schlagsahne geben. Alles mit einem Mixer auf niedriger Stufe verrühren. Die Eismasse in einen Behälter füllen und über Nacht in den Gefrierschrank stellen. Das Matcha-Eis mit Schokostückchen oder Minzblättern garnieren und servieren.