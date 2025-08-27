Icon Menü
Mit 100.000 Euro über den Bodensee: Wie fühlt es sich an, eine Yacht zu besitzen?

Yachten faszinieren viele Menschen. Elmar Golz ist mit seiner Yacht Trojan jeden Sommer auf dem Bodensee unterwegs.
Foto: Montage AZ, Michael Stelzl
Luxus auf dem Wasser

Der teure Traum von einer Yacht: „Etwa zehn Prozent des Anschaffungspreises muss man jährlich investieren.“

Die Yacht gilt als absolutes Statussymbol, sie steht für Luxus und Freiheit. Nach oben sind dem Preis keine Grenzen gesetzt. Wie fühlt es sich an, eine zu besitzen? Zu Besuch bei Elmar Golz auf seiner Trojan.
Von Michael Stelzl
    • |
    • |
    • |

    Wie man es sich auf dem Wasser so richtig gut gehen lassen kann, haben Jeff Bezos und Lauren Sánchez bei ihrer Megahochzeit im Juni par excellence vorgeführt. Los ging das feuchtfröhliche Wochenende mit einer Schaumparty auf seiner Koru, mit stattlichen 127 Meter Länge die größte Segelyacht der Welt. Bei der eigentlichen Feier in Venedig ankerten zig weitere Luxusschiffe vor der Lagunenstadt. Die Yacht ist das Statussymbol schlechthin. Sie steht für Luxus, Reichtum und Macht. Oft ist sie ausgestattet mit allerlei Pomp: Privatkinos, die teils unter Wasser liegen, Whirlpools, Helikopterlandeplatz. Am Laufen gehalten werden die Luxusyachten durch eine ganze Armada Bediensteter. Aber es geht auch kleiner. Zu Besuch bei Elmar Golz auf seiner Trojan am Bodensee.

