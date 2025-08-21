Vogelwilde Vögel singen immer früher und länger

Der frühe Vogel fängt den Wurm? Stellt sich heraus: Bei Vogels klingt der Wecker jetzt sogar noch früher! Laut einer Forschungsstudie sind diese Tiere inzwischen immer länger wach am Tag und zwitschern ihre Lieder weit bis in die Nacht. Denn im Durchschnitt singen Vögel 50 Minuten länger pro Tag – wenn sie unter künstlicher Beleuchtung leben. Das betrifft also vor allem Vögel in großen Städten, im Licht von Laternen und Leuchtreklamen. Das geht aus einer Analyse von mehr als 500 tagaktiven Vogelarten hervor, die das Fachmagazin „Science“ veröffentlicht hat.

Die Gründe für den Schlafmangel der Vögel lesen sich traurig, Diagnose „Lichtverschmutzung“ durch den komischen Vogel namens Mensch – aber trotzdem lassen sich in der Studie auch menschliche Züge am Tier entdecken. Gesammelte Forschungserkenntnisse zur Spezies Vogel, die sich genauso auf Menschenpopulationen in Metropolräumen übertragen ließen: Vögel in der Stadt sind schlaflos. Vögel in der Stadt sind bunter. Vögel in der Stadt singen lauter. Sitten-Sittiche schlagen Alarm!

Nachtigall und Lerche treffen sich jetzt schon um 4.30 Uhr zur Wachablöse, um Liebespaare beim Vollzug einer Balkonszene zu irritieren. Vor dem Club Berghain in Berlin sollen Nachteulen gesichtet worden sein, die sich knapp vor Sonnenaufgang einen zwitschern. Und nach Hitchcocks Drehbuch flattern ganz neue Vogelschwärme ins Land, weil der Mensch den Klimawandel anheizt: Vogelarten aus dem Süden wie Orpheusspötter und Seidensänger nisten sich hier ein – Nachnamen, mit denen andere Gesangskarriere machen. Aber vielleicht blicken die Vögel auch verdattert zurück, auf die Spezies Großstadtmenschenaffe. Denken sich: „Vogelwild!“