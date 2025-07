Mittagsstund hat Gold im Mund

Dieser Text wurde nach elf Uhr vormittags geschrieben. Nicht, dass das jetzt von besonderem Belang für den Inhalt wäre, aber wäre er um sieben Uhr morgens verfasst worden, könnte er noch Reste von einer leichten Morgenmuffeligkeit enthalten. Knappe Sätze also, deutliche Anzeichen von Wortmüdigkeit.



Nun aber darf in aufgeweckter Stimmung diese Nachricht verkündet werden: Erfolg hat eine Uhrzeit und nein, es ist nicht sieben oder acht Uhr morgens! Von wegen früher Vogel fängt den Wurm, ein Sprichwort, das von den Lerchen unter den Schläferinnen und Schläfern erfunden wurde, um den Eulen, die morgens nicht so schnell aus ihren viel prachtvolleren Federn kommen, ein schlechtes Gewissen zu machen. Na, auch schon wach? Aber zurück zum Thema: Eine Studie aus Italien zeigt nun, Erfolg stellt sich vor allem um die Mittagszeit ein. Die Forschenden haben dafür über 100.000 mündliche Prüfungen an der Universität Messina ausgewertet. Das Ergebnis, vorgestellt im Journal Frontiers in Psychology: Zwischen elf und dreizehn Uhr sind die Chancen zu bestehen am höchsten. Die schlechtesten Ergebnisse gab es um acht Uhr morgens und nachmittags um sechzehn Uhr.

Tipp: Auch Bewerbungsgespräche auf den Vormittag legen

Die Wissenschaftler erklären das mit eben jener inneren Uhr, die Nachteulen, von denen es unter Studierenden doch recht viele gibt, erst am Vormittag ihre geistige Hochleistung erreichen lässt. Die Prüfer hingegen seien häufiger Lerchen, das trifft sich dann ungut. Was die Forschenden daher empfehlen: Prüfungen oder auch Bewerbungsgespräche möglichst auf den späten Vormittag zu legen – dann überschneiden sich die Leistungshochs der zwei Typen am ehesten. Mittagsstund hat also Gold im Mund. Merkt Euch dies, Ihr Vögel!