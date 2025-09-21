Schlechtes Wetter in den nächsten Tagen: Von wegen Summertime-Blues

Ja, es heißt Abschied nehmen vom Sommer. Exakt an diesem Montag, 22. September um 20.19 Uhr, wird er uns den Rücken kehren. Kalendarischer Herbstanfang nennen die Meteorologen das und nehmen nun auch just zu diesem Datum schlimme Worte wie Regenfront und Temperatursturz in den Mund. Sauwetter gibt es in der nächsten Zeit, und das nach Sommertagen, die, um mit Rilke zu sprechen, wirklich groß waren – Summertime-Blues.

Der Sommer ist vorbei, Trübsal muss trotzdem nicht aufkommen

Aber jetzt ist es auch mal gut mit der Wehmut! Denn ganz ehrlich: Wer ist denn noch zu irgendetwas anderem gekommen, als das schöne Wetter zu genießen. Grillabende mit Freunden, Nachmittage am Badesee, Terrassenabende mit den Nachbarn, Familien-Touren in den Bergen – Sklaven des schönen Wetters waren wir, weil man sich stets verpflichtet fühlte, die letzten Tage dieses Sommers zu nutzen und zu genießen, in den letzten warmen Nächte in den sternklaren Himmel zu blicken.

Jetzt kehrt Ruhe ein, der übernächtigte Mensch kann wieder schlafen, die Seele wieder baumeln. Heißen Tee trinken, sich mit einem Buch auf dem Sofa ausstrecken, endlich Robert Redford-Filme anschauen, früh ins Bett gehen – wer hätte sich denn all das getraut, wenn draußen die Sonne lockt, und alle Augenblicke einer anruft, der sich auf eine Maß im Biergarten verabreden möchte?

Bis zu den Christkindlmärkten und Weihnachtsfeiern ist es nicht mehr weit

Und es ist Ruhe, die auch dringend notwendig ist, um die soziale Batterie wieder aufzuladen. Der Dezember ist schließlich nicht mehr weit und dann geht es wieder los: Christkindlmärkte mit den Kindern, Weihnachtsfeiern mit den Kollegen, Jahresabschluss-Kegeltreffen mit den Nachbarn. Denn in einem irrt der Dichter Rilke gewaltig: „Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben“.