TikTok-Foodtrend: Senf und Hüttenkäse gehen viral

Plus Immer wieder gibt es auf TikTok einen Hype um neue Foodtrends. Gerade geht die Rohkostplatte mit Senf und Hüttenkäse viral. Aber warum – und wie schmeckt das?

Eine Frau hält einen Teller in die Kamera. Gemüse, Obst, ein Würstchen. Dazu körniger Frischkäse und Senf. "Brokkoli mit körnigem Frischkäse und Senf", sagt sie, dippt, kaut. Es knackt und kracht. "Karotte mit körnigem Frischkäse und Senf." Dippen, kauen, knacken. "Palmenherz mit körnigem Frischkäse und Senf." Dippen, kauen, schmatzen. Und dafür Millionen Klicks auf der Social-Media-Plattform TikTok. Ein neuer Foodtrend aus den USA, der tausendfach nachgeahmt, gefilmt und hochgeladen wird.

Aber Moment mal. Das ist eine einfache Rohkostplatte. Die noch dazu viele Fragen aufwirft. Roher Blumenkohl – das sorgt doch für Bauchschmerzen? Muss das sein, dass der Plattpfirsich direkt neben dem Senf liegt? Wieso sitzt diese Frau eigentlich mit Teller und Gabel in ihrem Auto, um dort ihr Mittagessen zu filmen? Und überhaupt, warum sieht man sich diese Videos immer wieder an, mit einem Runzeln auf der Stirn – und dem leisen Verlangen, es doch mal zu probieren?