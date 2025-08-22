Umstrittenes Leckerli: Ein Eis für den Hund kaufen?

An heißen Tagen können Hundebesitzer an der Eisdiele auch eine Kugel für ihr Tier kaufen. Spezielles Hundeeis wird immer beliebter. Aber muss das kühle Leckerli wirklich sein? Ein Pro und Contra zur Doggie Ice Cream.

Pro: Das Eis entspannt im Sitzen schlecken - dazu nötigt das Hundeeis

Viele essen ihr Eis im Gehen. Schlecken, gucken sich Schaufenster an, unterhalten sich. Viel entspannter aber ist das Sitzen. Und dazu nötigt das Hundeeis. Hatte man sich bei hohen Temperaturen bislang über einen Wassernapf für den Hund gefreut, wird inzwischen das Eis für den Vierbeiner immer populärer. Ist die erste Frage - braucht das Tier so etwas überhaupt, mit „ja“ beantwortet, wird bestellt.

Serviert wird ein geschlossener, kleiner Eisbecher. Als langjährige Hundehalterin rechnet man skeptisch damit, dass gefrorene Leberwurst drinsteckt. Fürchtet strengen Geruch samt passender Farbe. Sieht das Hundeeis am Ende aus wie schon mal gegessen? Nein, es ist weiß und riecht nach gar nichts. Ob das dem Hund überhaupt schmeckt? Und wie. Die verwöhnte Hundedame liebt den geruchlosen Inhalt des Bechers wie Frauchen ihr Schokoladeneis.

Hundeeis wird in verschiedenen Sorten angeboten. Foto: dpa

Doch während uns Menschen weder das Waffel-, noch Löffel- oder Becherhalten Probleme bereitet, kann der Hund sein Eis nur schleckend vor sich herschieben und schafft ruckzuck die paar Meter zum Nachbartisch. Nach dieser Erfahrung bleibt man sitzen und klemmt den kleinen weißen Hundeeisbecher geduldig zwischen den eigenen Sandalen ein. Isst das eigene Eis entspannt und spürt die Glückseligkeit des Vierbeiners unterm Tisch.

Niemand braucht ein Hundeeis, aber ganz ehrlich - wer braucht Eis denn überhaupt? Eben. Seit dem ersten Hundeeis bestelle ich keine Kugeln mehr, sondern gleich einen Eisbecher. Und dann schlecken wir zwei ganz gelassen vor uns hin und genießen das Urlaubsfeeling. Beides bleibt etwas Besonderes, der Becher für den Hund wie der Becher für Frauchen. (Cordula Homann)

Contra: Die Kugel für den Köter ist zu viel des Guten

Über die innige Beziehung zwischen Herrchen und Hund können Tierlose ja oft nur staunen. Da bekommt Jacky, der Golden Retriever, ein Jäckchen übergestülpt, um nicht pudelnass im Regen zu stehen. Zwergspitz Bella wird standesgemäß in der Handtasche hofiert, um sich die Pfoten nicht schmutzig zu machen. Für die Fellpflege geht’s zum Friseur und danach zur Yogastunde, Stress abbauen. Noch mehr Erholung finden Bello und Balu nur beim Baden am Hundestrand. Dort werden ihre Hinterlassenschaften so eifrig gesammelt wie anderswo Muscheln. Bei so viel Aufhebens um den Hund ist es doch nur logisch, dass Bello sein eigenes Eis schleckt. Oder nicht?

Puppy Yoga ist im Trend, doch für die kleinen Vierbeiner ist das meistens alles andere als entspannend. Stattdessen vielleicht lieber ein Hundeeis? Foto: Rolf Vennenbernd

Neeeein, will man den Hundenarren entgegenrufen. Die Kugel für den Köter ist zu viel des Guten! Der Gipfel der Wohlstandsgesellschaft, die ultimative Vermenschlichung des verwöhnten Vierbeiners, der real gewordene „Möter“! Die Halb-Mensch-halb-Köter-Kreatur streifte in den 80er-Jahren als Parodie durch die Science-Fiction-Filmwelt, jetzt steht sie hechelnd an der Eisdiele und wartet auf ihre Doggie Ice Cream. Und irgendwann steht dann ein ganzer Kleintierzoo vor der Eisdiele? Eine Kugel Haselnuss für den Hamster, ein Becher Salz-Karamell für den Kater und fürs Vögelchen? Ein Bällchen Vanille?

Nette Vorstellung, aber niemand will zusehen, wie Bello sein Leberwurst-Eis aus dem Becher schlabbert, den Behälter muss der Halter ja auch noch selbst halten. Und wer denkt eigentlich ans Tierwohl, der Wauwau kann ja nicht mal selbst wählen zwischen Waffel und Becher. Vorsicht also vor dem Hund, nicht, dass er aus Protest mal in den Banana Split seines Besitzers beißt. Aber vielleicht wird es dem dann auch zu bunt und er verweigert seinem Vierbeiner das nächste Eis. (Felicitas Lachmayr)