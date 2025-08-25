Kugelblitze: Gibt es die rätselhaften Himmelserscheinungen wirklich?

Am späten Nachmittag des 8. Juli 1951 wird Axel Wittmann – damals noch ein Kind – Zeuge eines eindrücklichen Phänomens. Als er ein Gewitter beobachtet, senkt sich auf der anderen Straßenseite eine leuchtende, orange-gelbe Plasmakugel auf einen Lindenbaum herab – so beschreibt es der Göttinger Astrophysiker Jahre später.

Beim Berühren der Äste zerfällt die rund 60 Zentimeter große Kugel in etwa zwölf kleinere Kugeln, die auf dem Asphalt zerplatzen. Später inspiziert der damalige Junge die Straße. An mehreren Stellen von 12 bis 15 Zentimetern Durchmesser ist das im Asphalt enthaltene Bitumen geschmolzen.

Viele Berichte von Kugelblitzen basieren auf Sinnestäuschungen

Jahre später berechnete der Physiker unter Berücksichtigung der Schmelztemperatur von Bitumen die Energiedichte der kleinen Kugeln auf 19 Millionen Joule pro Kubikmeter. Die Schilderung und seine Berechnung veröffentlicht Wittmann 1971 im Fachmagazin Nature als Beleg für Kugelblitze – ein Phänomen, dessen Existenz unter Forschenden bis heute umstritten ist und das sich physikalisch nur schwer erklären lässt.

Manche Erklärungen besagen, dass die Wahrnehmung von Kugelblitzen auf einer optischen Täuschung beruhe, ausgelöst durch den elektromagnetischen Impuls des Blitzes auf das Gehirn oder die Augennetzhaut. Wittmann hat etwa 500 Artikel zu Kugelblitzen gesammelt. Auch er glaubt, dass manche Berichte auf Sinnestäuschungen basieren. So kann etwa ein Meteor für einen Kugelblitz gehalten werden. Oder ein mit Foto- oder Videokamera aufgenommenes Objekt entpuppt sich als Spiegelung einer kugelförmigen Lampe in einer Fensterscheibe.

Üblicherweise sammeln sich die positiven Ladungen im oberen Teil der Gewitterwolke, die negativen eher unten. Wegen des kürzeren Wegs zur Erdoberfläche sind die meisten Wolke-Erde-Blitze negativ geladen. Foto: Matthias Balk/dpa

Dennoch geht er davon aus, dass einige Aufnahmen tatsächlich einen Kugelblitz zeigen. Und er hat eine Vermutung, woher 1951 die beiden großen Kugelblitze kamen: aus einem 34 Meter hohen Schornstein, der ein Stück hinter dem Lindenbaum stand. Es gibt zahlreiche Schilderungen, denen zufolge Kugelblitze aus Kaminen oder Herden kommen.

Bei einem Blitz, der 1994 bei Neuruppin einschlug, floss ungewöhnlich starker Strom

Der Mainzer Physiker Herbert Boerner hat eine Erklärung für diese unverstandene Beobachtung: Die Verbrennungsgase von fossilen Brennstoffen enthalten freie Elektronen. Diese sieht Boerner als wichtige Voraussetzung für die Bildung von Kugelblitzen. In seinem 2022 veröffentlichten Buch „Der Kugelblitz“ gleicht er verschiedene Theorien über Kugelblitze ab.

Ein Ereignis hat Boerners Blick auf das Phänomen geprägt: Am Nachmittag des 14. Januar 1994 zog ein Wintergewitter über Neuruppin hinweg - mit einem heftigen Blitz. Damals leitete Donald Bäcker, der heute Wettervorhersagen in der ARD moderiert, die Neuruppiner Wetterstation. Dort riefen nach dem Gewitter einige Leute an, Bäcker sammelte 34 Schilderungen.

In Hessen bleibt es ungemütlich. (Symbolbild) Foto: Jan Eifert/dpa

Bei dem Blitz entstanden demnach mindestens elf verschiedene Kugelblitze. Bei dem Blitz floss ein ungewöhnlich starker Strom von bis zu 370.000 Ampère. Und besonders wichtig: Es handelte sich laut BLIDS um einen positiv geladenen Blitz. „Nur etwa zehn Prozent aller Blitze sind positiv geladen, und von denen sind nur wenige so stark wie der Blitz in Neuruppin“, erklärt Boerner.

Kugelblitze sind meist positiv geladen

Der Salzburger Meteorologe Alexander Keul hat in Österreich 58 Fälle von Kugelblitz-Sichtungen von 1993 bis 2023 mit Daten des österreichischen Blitzortungssystems Aldis abgeglichen. Ergebnis: Etwa die Hälfte der Blitze, die im Zusammenhang mit Kugelblitzen standen, waren positive Blitze. Zehn von ihnen erreichten mehr als 100.000 Ampère.

Da positive Blitze nur etwa zehn Prozent aller Wolke-Erde-Blitze ausmachen und nur 0,5 Prozent aller Blitze positive Blitze mit mehr als 100.000 Ampere sind, bezeichnet Boerner diese Zahlen als „Game-Changer“. „Es gibt jetzt handfeste Beweise, dass Kugelblitze mit seltenen Ereignissen, nämlich starken positiven Blitzen, korrelieren“, betont er.

Seiner Auffassung nach könnte sich ein typisches Kugelblitz-Ereignis so abspielen: Ein positiver Blitz sorgt am Boden für eine starke elektrische Entladung in der Luft. Dadurch entsteht in Bodennähe eine Wolke freier Elektronen. Diese wirken wie eine Antenne, mit der sie den starken elektromagnetischen Impuls des nahenden Blitzes empfangen und so Energie gewinnen. Die beschleunigten Elektronen emittieren dann elektromagnetische Strahlung, die zur Entstehung von Kugelblitzen führt.

„Es ist alles konsistent, und ich hoffe, dass dies in Experimenten verifiziert werden kann“, sagt Boerner, der auch schon Vorschläge für experimentelle Aufbauten präsentiert hat. Allerdings – so seine Erfahrung – wollen sich viele Physiker nicht mit dem Thema befassen. Denn vielfach werde immer noch die Meinung vertreten, es gebe keine Kugelblitze. (Stefan Parsch, dpa)