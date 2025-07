Forschende stellen Paracetamol aus Plastikflaschen her

Bakterien können aus Kunststoffen das Schmerzmittel Paracetamol herstellen. Die genetisch veränderten Stämme des Darm-Bakteriums Escherichia coli (E. coli) hätten gebrauchte Plastikflaschen verwertet, berichtet ein Forschungstermin in der Fachzeitschrift Nature Chemistry. Bisher sind fossile Brennstoffe, vor allem Erdöl, die Ausgangsprodukte für die Paracetamol-Herstellung. Mit dem neuen Verfahren könnte die Produktion umweltfreundlicher gestaltet und zugleich der Plastikmüll reduziert werden, hofft die Gruppe um Stephen Wallace von der University of Edinburgh (Großbritannien).

„Diese Arbeit zeigt, dass PET-Kunststoff nicht nur Abfall oder ein Material ist, das dazu bestimmt ist, noch mehr zu Kunststoff zu werden – er kann von Mikroorganismen in wertvolle neue Produkte umgewandelt werden, darunter auch solche mit Potenzial zur Behandlung von Krankheiten“, erklärte Wallace. PET steht für Polyethylenterephthalat, das vor allem für Folien, Textilfasern und Getränkeflaschen verwendet wird und von dem jährlich etwa 56 Millionen Tonnen produziert werden. PET wird teilweise recycelt, es gelangt aber auch häufig ins Meer und vermüllt die Ozeane.

Der Lossen-Abbau, eine chemische Reaktion, macht die Zersetzung des Plastiks möglich

Die Entdeckung gelang dem Team um Wallace, weil sie herausfanden, dass eine bestimmte chemische Reaktion, der Lossen-Abbau, auch unter Bedingungen stattfinden kann, die biokompatibel sind. „Der klassische Lossen-Abbau erfordert typischerweise Bedingungen, die für E. coli zu hart sind“, schreiben Wei Long Soon und Kollegen von der National University in einem Kommentar, ebenfalls in Nature Chemistry. Bei ihren Versuchen aber stellten die Studienautoren fest, dass Phosphat, das im Inneren von E.-coli-Bakterien zu finden ist, als ein Katalysator für den Lossen-Abbau bei milden Temperaturen funktioniert. So kann eine Reaktion, die nicht biochemisch ist, in einer lebenden Zelle stattfinden.

Icon Vergrößern Plastik findet sich im Meer und in Tiermägen. Foto: Mike Nelson, epa/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Plastik findet sich im Meer und in Tiermägen. Foto: Mike Nelson, epa/dpa (Archivbild)

Das Ausgangsprodukt für diese Reaktion ist der Terephthalsäure, einem Grundbestandteil von PET, recht ähnlich. Deshalb kamen die Forschenden auf die Idee, Terephthalsäure aus der Hydrolyse alter PET-Flaschen zu gewinnen. Tatsächlich konnten präparierte E.-coli-Stämme aus einer veränderten Terephthalsäure durch Lossen-Abbau Para-Aminobenzoesäure (Paba) gewinnen, einen Stoff, den E. coli zum Wachstum benötigt. Nun setzten die Forschenden einem E.-coli-Stamm das Gen ABH60 aus dem Pilz Agaricus bisporus ein und einem anderen Stamm das Gen Panat aus dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Die von diesen Genen abgeleiteten Enzyme wandelten Paba in Paracetamol um.

Für den industriellen Einsatz ist noch viel Forschung notwendig

Durch die Optimierung der Bedingungen und des Verhältnisses der beiden E.-coli-Stämme konnten die Forschenden den Paracetamol-Ertrag von anfangs 29 Prozent auf schließlich 92 Prozent des ursprünglichen Substrats steigern. Dabei kann der Vorgang in nur einem Gefäß stattfinden, was die Überführung in einen industriellen Prozess erleichtert. „Da die Industrie künftig nach umweltfreundlicheren Alternativen zu fossilen Ressourcen sucht, erweitert die Integration biokompatibler chemischer Reaktionen in Stoffwechselwege den Gestaltungsspielraum für die Abfallverwertung“, schreiben die Kommentatoren um Soon.

Icon Vergrößern Plastikmüll liegt an einem Mittelmeer-Strand nahe Beirut Foto: Marwan Naamani, dpa Icon Schließen Schließen Plastikmüll liegt an einem Mittelmeer-Strand nahe Beirut Foto: Marwan Naamani, dpa

Sie verweisen auf erhebliche Anstrengungen, die bereits unternommen wurden, um PET-Abfälle als Rohstoff für mikrobielle Prozesse zu nutzen: von der Entwicklung von Mikroben oder Enzymen für einen effizienten PET-Abbau bis hin zur Verbesserung der Aufnahme und Biokonversion von PET-Monomeren in wertvolle Verbindungen. In dem neuen Ansatz sehen sie eine große Chance, zugleich aber auch Verfahrensprobleme: „Aus Sicht einer Skalierung könnte die derzeitige Substratkonzentration, die die Paracetamol-Produktion begrenzt, für industrielle Anwendungen unzureichend sein.“ Da erhöhte Substratkonzentrationen giftig für E. coli sein dürften, könnte die Entwicklung toleranterer Stämme erforderlich sein. (Stefan Parsch, dpa)