Und dieses Schöne dann auch noch: Ein vierter und letzter Streifzug

Plus Klar, dass sich in diesen Zeiten kaum unbeschwert durch den Alltag gehen lässt. Aber den Blick auf die kleinen beglückenden Momente gilt es dennoch nicht zu verlieren.

Von Wolfgang Schütz

Am frühen Morgen die erste Spur durch eine über Nacht eingeschneite Wiese ziehen; später am Tag ist daraus bereits ein Pfad geworden; und wenn Tage später der Schnee dann schmilzt, ist der zu Eis getretene Pfad das Letzte, was vom Weiß auf der Wiese noch bleibt.

Eine Bank, auf der neulich noch drei Typen um die 40 saßen, der eine voller Glück von einer noch frischen neuen Liebe erzählt, einer der anderen zurückblafft: „Ja, am Anfang, in den ersten drei Monaten! Aber dann fangen sie an, dich umerziehen zu wollen. Da frag ich mich ja immer, wen die eigentlich lieben, wenn sie mich dann doch zu einem anderen machen wollen!“ – jetzt klebt am Sockel und den Seitenstützen je ein lila Aufkleber mit kämpferischem Symbol und weißer Aufschrift: „Patriarchat zerschmettern!“

