Wie auf ein Geschenk reagieren das man nicht mag?

Ein Geschenk ist ein Geschenk ist ein Geschenk. Was bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schenkende einen Volltreffer landet, ist gering. Dazu ein Blick in die Wissenschaft: Der amerikanische Ökonomieprofessor Joel Waldfogel zeigte in mehreren Studien, dass die meisten Beschenkten für ein Geschenk deutlich weniger Geld ausgeben würden, als der Schenkende gezahlt hat. Nämlich nur etwa 66 Prozent. Was also auch bedeutet: Das Geschenk ist den Beschenkten weniger wert als den Schenkenden. Waldfogel fordert deswegen übrigens ganz mit der Schenkerei aufzuhören, denn sie sei eine irre Verschwendung.

Der amerikanische Psychologe Ernest Baskin wiederum erkannte durch eine Reihe von Studien ein weiteres Grundproblem des Schenkens: die unterschiedlichen Perspektiven. Während Schenkende vor allem an den Moment der Übergabe denken („der Wahnsinn, ich bin ja so gerührt“) und den Wert eines Geschenkes daran messen, wie begehrenswert es ist, zählen für die Beschenkten eher Praktikabilität und langfristiger Nutzen.

Die Geste des Schenkens zählt

Ein Gutschein fürs Restaurant um die Ecke erscheint dem Beschenkten beispielsweise wertiger als ein Gutschein fürs Sternerestaurant in einer entfernten Stadt. Oder: Die simple Espressomaschine schlägt das kompliziert zu bedienende Hochglanzteil. Schenken also ist ein Wagnis!

Und genau das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man leicht ungläubig den hässlichen Weihnachtspulli oder die überflüssige Doughnut-Maschine auspackt. Die Geste zählt! Über die kann man sich freuen, um die genau geht es auch. Egal, ob sie das Geschenk umtauschen wollen oder nicht, was man in einem netten Gespräch später klären kann, schenken Sie also auf jeden Fall erst einmal ein Lächeln! Kostet nichts, hat einen langfristigen Nutzen. (AZ)

Hier der Link zu unserem alljährlichen Adventskalender: https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/gesellschaft/gesellschaft-unser-adventskalender-was-sie-zu-weihnachten-schon-immer-fragen-wollten-101961540