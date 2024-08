70 Kioske seit Jahresbeginn in Frankfurt angemeldet

In Frankfurt sind seit Jahresbeginn etwa 70 Kioske beim Ordnungsamt neu angemeldet worden. Eine Unterscheidung, ob es sich in den einzelnen Fällen um die Übernahme bereits bestehender Betriebe - also den Wechsel der Inhaber - oder tatsächlich um ganz neue Kioske handelt, sei grundsätzlich nicht möglich, teilte das Amt auf Anfrage mit. Im selben Zeitraum, von Januar bis Mitte August, sind den Angaben zufolge etwa 35 Kioske abgemeldet worden. Laut dem Ordnungsamt gibt es im gesamten Stadtgebiet der Mainmetropole derzeit rund 580 Kioske.

Eine besondere Form der Kioske, die in Frankfurt Tradition hat, sind die Wasserhäuschen. Dabei handelt es sich um frei stehende Häuschen. Fast 800 dieser Kioske, die häufig auch Schankwirtschaft waren, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch viele - oft mit wunderschönen Fassaden oder Dächern - wurden inzwischen abgerissen.

Eine besondere Tradition haben Trinkhallen im Ruhrgebiet. Dort findet an diesem Samstag (16. August) der «Tag der Trinkhallen» statt.