Von Pailletten bis Stardust: Warum glitzert es überall?

Der Fasching ist vorbei. Der Glitzer bleibt. Tage- oder gar wochenlang pult man Gesichts-, Haar- oder Kostüms-Glitzer aus Augenbrauen und Zehenzwischenräumen. Und selbst wenn vom Fasching nichts mehr übrig und die fluoreszierenden Plastikklamotten zurück in der Verkleidungskiste auf dem Dachboden vor sich hin miefen, funkelt und blitzt es von Handyhüllen, Fingernägeln, Geburtstagstorten und Grußkarten weiter. Selbst im manchem Schnaps schwimmen funkelnde Flocken. Überall Glitzer: unseriös, trashig, frivol - und total angesagt?

Politische Botschaft: Wer glitzert, fällt auf

Inmitten einer politischen Weltlage, die so gar nicht Lametta-Gute-Laune versprüht, widmet das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe dem Glitzer als kulturellem Phänomen erstmals eine Ausstellung. Ein rosa glitzerndes Mädchenzimmer (gestaltet von der Hamburger Künstlerin Jenny Schäfer) soll dort nostalgische Bubblegum-Gefühle wecken, genauso wie Bühnenoutfits von Popstars. Taylor Swift, Harry Styles, Bill Kaulitz, funkeln alle gern. Daneben dient Glitzer - Stardust - aber auch als Symbol für Protest. „Glitzer ist das Lebensgefühl einer diversen Gesellschaft und ein Symbol für Zugehörigkeit und Willkommensein“, sagte Direktorin Tulga Beyerle.

Bekannt für ihre Glitzer-Outfits: US-Superstar Taylor Swift. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Die Botschaft: Wer glitzert, kann sich nicht verstecken. Wer glitzert, fällt auf. Die politische Dimension des Glitzerns liegt auf der Hand, kaum ein Material ist so gegendert wie die Paillette. Minderheiten, das illustriert die Ausstellung, nutzen alles Glitzernde zur Selbstermächtigung. Besonders in der queeren Kultur funkelt es seit den 70ern gewaltig. Glamrock, auch Glitter Rock, faszinierte mit Zweideutigkeiten. Künstler wie David Bowie, Marc Bolan, Mick Ronson gaben sich extravagant, unverblümt offensiv, und verliehen ihrer ekstatisch Freude mit Schminke und Klamotte in Glitzer Glitzer einen ikonischen Ausdruck. Das Leben soll Spaß machen, vermittelt dieser Pop, vermittelt Glitzer. Konventionen haben in dieser Philosophie keinen Platz.

Glitzer setzt sich aus Mikroplastik und ebenso winzig kleinen Metallteilchen zusammen

Glitzer ist ein unterschätztes, ein missverstandenes Material. Das befand die New York Times-Journalistin Caity Weaver und ging deswegen vor einigen Jahren investigativ zwei Fragen nach: Was genau ist eigentlich Glitter? Und wo kommt er her? Die erste Frage ist leicht zu beantworten. Glitzer setzt sich aus Mikroplastik und ebenso winzig kleinen Metallteilchen zusammen. Für die zweite Antwort fuhr Weaver auf eine Glitzer-Fabrik in New Jersey. Was sie dort herausfand, klingt so gar nicht nach Mädchenzimmer oder Faschingsparty.

Die Hamburger Künstlerin Jenny Schäfer sitzt in einem von ihr gestalteten glitzernden Jugendzimmer in der Ausstellung "Glitzer" im Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) in Hamburg. Foto: Christian Charisius, dpa

Als Erfinder des industriell hergestellten Glitzers gilt Henry Ruschmann, ein deutscher Immigrant und Maschinenbauer. In den 1930er Jahren sei die US-Regierung an ihn herangetreten. Sie habe ihn als Experten für das Manhattan-Projekt - ja genau, das militärische Atomforschungsprojekt rund um Robert Oppenheimer - verpflichten wollen, sagte sein Sohn der Journalistin. Das ist nicht lückenlos nachzuweisen, denn die Geheimniskrämerei des Glitzer-Produzenten findet da noch nicht ihren Höhepunkt. Ruschmann soll, so jedenfalls erzählte es sein Sohn, radioaktive Metalle mit hoher Geschwindigkeit auf Mineralien geschossen haben. Dabei barsten kleine, das Licht reflektierende Partikel in alle Richtungen - die Geburtsstunde des Glitzers.

Im Internet witterten Glitzer-Fans eine Verschwörung

Erst Abfallprodukt, dann Verkaufsschlager. Der Glitzer aus jener amerikanischen Glitzer-Fabrik landet überall: in Zahnbürsten, im holografischen Lichtbild auf Personalausweisen, in Raketen und Batterien. Welche Branche der größte Abnehmer für ihr Glitzer ist, darüber allerdings wollte in der Fabrik in New Jersey niemand Auskunft geben. Die Branche wolle nicht mit Glitzer in Verbindung gebracht werden. Nur so viel bekam die Journalistin aus den plötzlich sehr zurückhaltenden Glitzer-Produzenten: Jeder kennt das Produkt, für das weltweit am meisten Glitzer verwendet wird, aber niemand assoziiert es mit dem Material.

Ob auf Fingernägeln, Pullis oder auf Sneakern - Glitzer ist angesagt. Foto: Maja Hitij, dpa

Im Internet witterten Glitzer-Fans eine Verschwörung, #whattheglitterindustrydoesntwantyoutoknow. Wo geht der ganze Glitzer hin? Die Kosmetikbranche war schnell ausgeschlossen, zu offensichtlich. Straßenbau? Weihnachtsdekoration? Künstliche Strände? Die Auflösung des Rätsels ist wohl: Die Bootsindustrie nutzt Glitzer als trockenes Farbpigment für Schiffslack. Offiziell bestätigt ist diese Theorie allerdings bis heute nicht. Die Verschwörung im Internet hält sich aber hartnäckig. Fast so hartnäckig wie das Material selbst. Sicher ist nur eines: Glitzer macht allen Freude - vom kleinen Mädchen bis zum amerikanischen Verschwörungsanhänger.