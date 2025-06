Vorfahre von T-Rex: Forschende entdecken neue Dinosaurier-Art

Der Tyrannosaurus rex ist wohl der bekannteste Dinosaurier überhaupt. Über seine Herkunft gibt es jetzt neue Erkenntnisse – durch Forschungen an einer anderen Dinosaurierart.

Für die im Fachmagazin Nature veröffentlichte Studie untersuchte das Team um Jared Voris und Darla Zelenitsky von der Universität Calgary in Kanada zwei bereits in den 1970er Jahren in der Mongolei entdeckte Saurier-Skelette. Anhand detaillierter Analysen können sie jetzt einer neuen Art zugeschrieben werden. Ihre Bezeichnung: Khankhuuluu mongoliensis.

Der Name setzt sich aus dem mongolischen Wort für „Prinz“ (khankhuu) und jenem für „Drache“ (luu) zusammen, während der Artname „mongoliensis“ auf das Fundland verweist. Lange galt es als schwierig, mehr über diese Dinosauriergruppe zu erfahren, wie das Team erklärt: „Über die kleineren Tyrannosaurier aus der mittleren Kreidezeit war, wegen des geringen fossilen Materials, bisher nur wenig bekannt.“

Forschende analysieren 370 Merkmale von Dinoskeletten

Nun ist klar: Der „Neue“ ist laut Studie ein direkter Vorfahre großer Raubdinosaurier, wie etwa des Tyrannosaurus rex. Auch, wenn er ihm äußerlich kaum ähnelte: Vermutlich wog er „nur“ etwa 500 Kilogramm – ein ausgewachsener T-Rex wohl 1000 bis 3500 Kilogramm. Und auch der Körperbau des „Drachenprinzen“ war anders: mittelgroß, schlank mit langen Beinen.

In den Details ähneln sich die beiden Arten dann aber doch. „Um die phylogenetischen Beziehungen zwischen den Sauriern zu bewerten, haben wir rund 370 Merkmale der Dinoskelette aufgelistet und verglichen“, erklärte der Studienautor. Besonders zwischen Skeletten von jugendlichen T-Rexen und Khankhuuluu mongoliensis zeigten sich Gemeinsamkeiten.

Auch bei der Entwicklung anderer Arten scheint der aus Asien stammende Drachenprinz ein wichtiger Vorläufer zu sein. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich asiatische Tyrannosaurier nach Nordamerika ausbreiteten und in der mittleren bis späten Kreidezeit Eutyrannosaurier hervorbrachten“, so die Studienautoren.

Studie zeigt, wie sich Lebewesen evolutionär entwickelt haben

Die Identifikation des Khankhuuluu mongoliensis als Vorfahre verschiedener Dinosauriergruppen liefert auch Beispiele dafür, wie sich Lebewesen evolutionär entwickeln: Im Laufe der Jahrmillionen bildeten sich über eine längere Entwicklungsdauer der Saurier unterschiedliche Merkmale aus, wie etwa große, schwere oder andererseits grazile, schmale Körper.

Die Ergebnisse der Studie werfen ein neues Licht auf die Biogeographie und Evolution von Dinosauriern in der späten Kreidezeit. Sie zeigen nicht nur komplexe Wanderungsmuster zwischen Asien und Nordamerika auf, sondern liefern Hinweise darauf, wie Umweltbedingungen kombiniert mit Entwicklungsmechanismen unterschiedliche Lebensformen hervorbringen. (Franca Krull, dpa)