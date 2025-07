Wärmer und schmutziger: Wie der Klimawandel die Arktis verändert

Die Polargebiete gelten noch immer als weitgehend unberührte Eis- und Schneelandschaften. Doch je öfter Forscher diese Regionen untersuchen, desto mehr stellen sie fest: Selbst in unerschlossenen Arealen hat der Mensch schon Spuren hinterlassen. Einerseits schwindet durch die menschengemachte Erderwärmung vor allem in der Arktis das Weiß, auch weil das Packeis im Sommer zunehmend schrumpft. Zudem verstärkt der Klimawandel dort über verschiedene Wege die Verschmutzung. Und die wiederum, so scheint es, verstärkt den Klimawandel im Nordpolarmeer. Ein Teufelskreis.

Bekannt ist bereits, dass sich die Arktis viermal schneller erwärmt als der planetare Durchschnitt. Dadurch taut an immer mehr Orten der Permafrost-boden zumindest zeitweilig auf. Wozu das führt, berichteten Forschende kürzlich im Fachjournal Environmental Research Letters. Das Team um Isabel Smith von der University of Southern California in Los Angeles untersuchte in Alaska freigelegte Flusssedimente nahe der Ortschaften Beaver am Yukon River und Huslia an dessen Nebenfluss Koyukuk. Dabei fand es am Yukon pro Gramm Ablagerung im Mittel 39 Nanogramm (Millionstel Milligramm) Quecksilber, am Koyukuk sogar 49 Nanogramm. Freigelegt wurde der hochgiftige Stoff vor allem an Böschungen an den Außenseiten von Flussbiegungen.

Der Yukon bringt jährlich 4,4 Tonnen Quecksilber ins Meer

„Ein erheblicher Anteil des Gesamtquecksilbers wird während der Ufererosion aus dem Permafrost freigesetzt, während ein variabler, aber im Allgemeinen geringerer Anteil anschließend durch migrierende Flüsse wieder abgelagert wird“, schreibt die Gruppe.

Die berichteten Werte mögen für sich genommen nicht allzu hoch klingen. Aber eine Gruppe um Paul Schuster vom U. S. Geological Survey (USGS) kalkulierte 2011 im Fachblatt Environmental Science & Technology, dass der Yukon jährlich etwa 4,4 Tonnen Quecksilber in den Arktischen Ozean entlädt. Und nach Messungen und Modellrechnungen zu Quecksilber in arktischen Böden konstatierte Schuster 2018 in den Geophysical Research Letters: „Permafrostgebiete speichern doppelt so viel Quecksilber wie alle anderen Böden, die Ozeane und die Atmosphäre zusammen.“ Wenn Permafrostboden im Zuge der Erderwärmung auftaut, droht also eine erhebliche Belastung der Arktis durch das giftige Metall.

Zudem setzt das Auftauen des Permafrosts Treibhausgase frei: neben Kohlendioxid (CO₂) auch viel Methan (CH4), das – auf 20 Jahre gerechnet – 72-mal klimaschädlicher ist als CO₂. Die Emissionen resultieren aus der Zersetzung von organischem, also kohlenstoffhaltigem, Material durch Mikroorganismen, was im gefrorenen Zustand nicht passiert.

Die Schadstoffe verteilen sich schneller und breiten sich weiter aus

Eine Gruppe um Kimberly Miner von der University of Maine schätzte 2022 im Fachjournal Nature Reviews Earth & Environment, dass in den Permafrostböden der Erde insgesamt etwa 1,7 Billionen Tonnen Kohlenstoff gespeichert sind. Sie könnten potenziell in Kohlendioxid und in Methan umgewandelt werden.

Aber der Klimawandel setzt nicht nur Gifte und Treibhausgase frei: Darüber hinaus verändert er mitunter auch ihre Verbreitungswege. Etwa durch die transpolare Drift, wie ein Forschungsteam jüngst im Fachblatt Nature Communications berichtete. Ende des 19. Jahrhunderts trieb der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen auf einer Eisscholle von Sibirien bis in die Nähe von Grönland – in drei Jahren. Als das Forschungsschiff „Polarstern“ des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven 2019/2020 auf derselben Strecke mit dem Packeis driftete, trieb das Schiff schneller – bis sich die Eisscholle nach anderthalb Jahren auflöste. Dorothea Bauch von der Universität Kiel, die damals dabei war, nennt den Rückgang des Meereises als wichtigen Grund für die Beschleunigung der transpolaren Drift: „Der Wind hat an einzelnen Schollen mehr Angriffsfläche und das Eis ist auch dünner als früher.“

Damit sorgt die Erderwärmung also nicht nur dafür, dass Schadstoffe – wie etwa Quecksilber in Alaska – vermehrt freigesetzt werden. Sondern sie ermöglicht auch, dass sie sich im Meer schneller und weiter ausbreiten als noch vor einigen Jahrzehnten. Mit dem fortschreitenden Klimawandel werde sich die transpolare Drift voraussichtlich weiter beschleunigen, sagt Bauch.

Etwa acht Prozent des Plastikmülls stammt aus Deutschland

Und nicht nur Schadstoffe verbreiten sich mit den Meeresströmungen in der Arktis, sondern auch Müll. Einblick in das Ausmaß gibt eine Aktion, bei der Teilnehmer von organisierten Reisen an den Küsten der Inselgruppe Spitzbergen Abfälle sammelten. Dabei kamen von 2016 bis 2021 etwa 23.000 Müllteile mit einem Gesamtgewicht von 1,6 Tonnen zusammen.

„Rund 80 Prozent des Mülls bestanden aus Kunststoffen“, sagt die AWI-Forscherin Melanie Bergmann, die die Aktion initiiert hatte. Davon stammte der überwiegende Teil aus der Fischerei, etwa Kunststoffnetze. Teilweise würden alte Netze sogar absichtlich im Meer entsorgt, meint Bergmann.

Interessant sind die Herkunftsregionen: Etwa ein Prozent des Plastikmülls enthielt Hinweise auf seine Herkunft wie etwa Beschriftungen. 60 Prozent des Kunststoffs mit erkenntlichem Ursprung stammten aus den arktischen Anrainerstaaten. Ebenfalls viel Plastik kam aus ferneren Regionen, etwa China, Brasilien und USA.

Und acht Prozent des identifizierbaren Kunststoffs stammten aus Deutschland. „Das ist nur auf den ersten Blick verwunderlich“, erklärt Bergmann. „Denn Deutschland ist sowohl bei der Plastikproduktion als auch bei den Müllexporten Europameister.“

Der Klimawandel ermöglicht mehr Fischerei und Tourismus und damit mehr Abfall im Meer

Aber Müll landet nicht nur an Küsten, sondern auch am Meeresgrund: Eine Auswertung von Fotos, die mit einer Tiefseekamera in der Framstraße – zwischen Spitzbergen und Grönland – aufgenommen wurden, ergab, dass sich die dortigen Abfälle in weniger als 15 Jahren versiebenfacht hatten. Dass zu dem Müll auch Glas gehört, das schnell zu Boden sinkt, belegt, dass zumindest ein Teil des Abfalls vor Ort ins Meer gelangt ist – etwa durch Fischereiflotten, möglicherweise auch durch Tourismus, etwa auf Kreuzfahrtschiffen. Beides hat wegen des wärmebedingten Eisrückgangs in den vergangenen Jahren stark zugenommen

Die Forscherin verweist auch auf das Problem Mikroplastik – also Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 Millimeter sind. Erst kürzlich berichtete eine Gruppe um Baoshan Xing von der University of Massachusetts im Fachjournal PNAS, Mikroplastik im Meer könne die Fotosyntheserate um bis zu sieben Prozent verringern. „Das reduziert die Nahrungsquellen für Fische, und es wird auch weniger CO2 während der Photosynthese gebunden“, erläutert Bergmann. Zudem, so erläutert die AWI-Forscherin, gebe es Hinweise darauf, dass farbiges Mikroplastik auf der Oberfläche von Meereis dessen Reflexionsfähigkeit – Albedo – verringert. Und wenn weniger Sonnenstrahlung reflektiert wird, erwärmt sich das Eis stärker und dünnt aus. Doch dazu gebe es bisher erst wenige Daten, merkt Bergmann an.

Das von Bergmann mitbetriebene Online-Portal Litterbase listet die Ergebnisse aus fast 2.000 Studien zu Müll in Meeren auf. Etliche Untersuchungen belegen inzwischen, dass der Arktische Ozean eine Anreicherungszone für Müll ist. Ihr Fazit: „Die Plastikverschmutzung ist in der Arktis bereits ähnlich hoch oder sogar höher als in anderen Regionen der Welt.“ (Stefan Parsch, dpa)