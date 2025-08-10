Würden Sie den „Geiz ist geil“-Slogan gerne aus Ihrer Karriere streichen, Herr von Matt?

Herr von Matt, mit 72 nennen Sie Ihr Buch „Am Ende“. Müssen wir uns Sorgen machen?

JEAN-REMY VON MATT: (lacht) Ich wollte noch rechtzeitig schreiben. Die Lebenserwartung bei Geburt für Männer liegt in Deutschland bei 78,5 Jahren. Das heißt, dass man mit 72 schon langsam mit dem Schreiben anfangen sollte. Und natürlich wollte ich die Zeit nutzen, in der meine Erinnerungen noch frisch sind und ich selber noch bekannt genug bin. Ich glaube nicht, dass man sich in zehn Jahren noch an mich erinnert. Das muss auch nicht sein. Ich habe schon länger überlegt, meine Erlebnisse und Erkenntnisse aufzuschreiben. Aber erst als ich die Idee hatte, ein ganz besonderes Buch zu machen, ein konzeptionell Einzigartiges, habe ich Feuer gefangen und mir gesagt: So, jetzt schreibst du es auch!

Ihr Buch ist autobiografisch, aber keine Autobiografie im eigentlichen Sinne. Wie ist Ihnen die Idee für dieses Konzept zugeflogen?

VON MATT: Es begann damit, dass ich Bücher sehr oft nur zur Hälfte gelesen habe – Sachbücher, Romane lese ich nicht. Mein Eindruck war, dass das inhaltliche Pulver in der Mitte meistens schon verschossen ist und es mehr Sinn macht, ein zweites Buch anzufangen. Mein Erkenntnisgewinn ist höher, wenn ich zwei Bücher zur Hälfte lese, als wenn ich eines zu Ende lese. Die meisten Sachbücher haben eine Hauptthese. Die wird dann erörtert, mit Beispielen belegt und irgendwann hat man begriffen, was der Autor oder die Autorin sagen will. So kam ich darauf, ein Buch zu schreiben, das dem Leser den Ausstieg leicht macht, weil er an jeder Stelle sicher sein kann, dass er das Beste nicht verpasst hat. Natürlich kann er weiterlesen, wenn ihn auch die hinteren Kapitel noch inspirieren. Aber einige werden sicher irgendwann sagen: Okay, jetzt flacht das Buch doch ein bisschen ab. Jetzt klappe ich es zu.

Persönlichkeiten wie Florian Langenscheidt, Nina Ruge oder Frank Schätzing haben die Kapitel Ihres Buches von der Bestnote 10 abwärts bewertet. In dieser Reihenfolge sind die Episoden abgedruckt, die Hits kommen nicht zum Schluss, sondern gleich zu Beginn. Sind Sie mit dieser Idee auf Bedenkenträger gestoßen, die Sie als „Sargträger der Innovation“ bezeichnen?

VON MATT: Schon. Die Verlagsleute haben zuerst die Stirn gerunzelt und auch ein paar Bedenken geäußert, als ich mit der Idee ankam. Fragen wie: Warum nicht umgekehrt? Warum nicht mit dem Schlechtesten anfangen und sich dann langsam steigern? Das entspricht eher einer normalen Dramaturgie. Aber nachdem ich das Konzept gut erklären konnte, haben sie den Charme dieser Idee erkannt und sich gefreut, dass da mal etwas Besonderes entsteht. Ich bin ein Feedback-Junkie. Das heißt: Wenn ich eine Idee habe, möchte ich immer sofort wissen, wie sie ankommt. Ich frage alle möglichen Leute, notfalls auch den nächsten Taxifahrer.

Was für Reaktionen haben Sie erfahren?

VON MATT: Interessant war, dass ich spontan meistens Gelächter kassierte. Es hat niemand gleich „Hurra“ geschrien, aber es waren immer emotionale Reaktionen. Niemand hat einfach nur genickt: Okay, ja, kann man machen. Das hat mir Zuversicht gegeben, dass die Idee zumindest bemerkenswert ist. Und als kreativer Mensch will man nichts anderes. Man möchte Einzigartiges schaffen. Man möchte, dass Ideen zumindest überraschend sind, aber im Idealfall natürlich einzigartig – eine Weltneuheit. Ich gehe mal davon aus, dass es dieses Konzept in der Literatur noch nie gab. Ein Buch, das ganz bewusst nach hinten abflacht. Es gibt sicher viele Bücher, die das unbewusst tun, aber mit Fleiß und mit einzelnen Noten bestimmt nicht.

Sie sagen, dass Ihre Zunft Fakten geschenkverpackt. Haben Sie die Wahrheit nie großzügig ausgelegt?

VON MATT: Geschenkverpacken ist ja schon großzügig. Wenn man die Schattenseiten eines Angebots, eines Produkts nicht anspricht – zum Beispiel einen teuren Preis – ist das schon eine großzügig ausgelegte Wahrheit. Ich habe mich aber dabei deshalb nie schlecht gefühlt, weil ich das Glück hatte, dass ich letztlich die ehrlichste Ära der Werbung miterleben durfte.

Inwiefern?

VON MATT: Bevor ich in die Werbung kam, also vor den 70er Jahren, galten Werbeleute als geheime Verführer, die mit undurchsichtigen psychologischen Tricks Verbraucher und Verbraucherinnen zu Käufen verführen, die sie gar nicht brauchen, mit Geld, das sie oft nicht haben. Was Werbung angeht, waren die Menschen damals weitgehend unaufgeklärt. Mit den 70er und 80er Jahren wurden die Konsumierenden aber immer aufgeklärter. Werbung war klar erkennbar und immer mehr Regeln und Gesetzen unterworfen. Falschaussagen wurden von den Wettbewerbern sofort juristisch attackiert. Die Menschen erkannten die Mechanismen der Werbung und entwickelten zunehmend Freude an besonders origineller Werbung.

Wie äußerte sich diese?

VON MATT: In den 70er, 80er und 90er Jahren wurde Werbung immer beliebter. Und dadurch fast automatisch auch besser – sie bemühte sich, den Leuten zu gefallen. Das mündete darin, dass in dieser Zeit die sogenannte „Cannes Rolle“ sogar im Kino lief. Leute zahlten Geld, um die beste Werbung der Welt im Kino erleben zu können. Diese schöne Ära der Transparenz und Ehrlichkeit ist heute vorbei. Aus meiner Sicht wird Werbung heute wieder intransparenter, ein sehr aktuelles Thema für Werbungtreibende. Wie können wir noch angesichts der ganzen Bots, der undurchsichtigen Quellen von Botschaften überhaupt noch Authentizität darstellen? Ich habe wirklich Glück gehabt, eine besonders schöne Ära der Werbung zu erwischen. Vielleicht kommt die ja wieder zurück.

Irgendwann sind Sie dank Ihrer Kreativität wohlhabend geworden. Ihr Buch zeugt von einer großen Bodenständigkeit. Wie haben Sie es geschafft, nicht im Elfenbeinturm zu landen?

VON MATT: Ich war vier Jahre lang in einer Klosterschule. Da lernt man, dass man beim Friseur keine Wünsche äußern darf, dass das Essen so ist, wie es ist, und dass das Zimmer eher eine Zelle ist. Letztlich habe ich dort gelernt, mit Wenigem zurechtzukommen und das Beste daraus zu machen. Zum Beispiel fahre ich grundsätzlich 2. Klasse, zumal man bei der Bahn auch in der ersten Klasse verspätet ankommt. Außerdem habe ich an mir festgestellt, dass ich mich umso jünger fühle, je kleiner das Auto ist, in dem ich fahre oder je günstiger das Hotelzimmer, in dem ich übernachte. Ganz einfach, weil es mich an jüngere Zeiten erinnert. Und warum sollte ich wegen Wohlstand alte Gewohnheiten verändern? Auch in der Firma haben wir von Anfang an einen sehr sparsamen Stil vorgelebt. Das mussten wir auch, weil wir von Anfang an selbstfinanziert waren, ohne fremdes Geld, ohne Bankkredite. Das zwang uns zu einer harten Kostendisziplin.

Sie meinen, dass unser Bildungssystem unsere Kreativität einschränkt. Wie würde hier eine „Von Matt-Reform“ aussehen?

VON MATT: Dazu habe ich mir bisher noch keine konkreten Gedanken gemacht. Außer den Gedanken, dass man heutzutage das Bildungssystem sowieso völlig neu denken müsste, weil KI in eine komplett neue Ära führt. Heute ist jeder Hauptschüler allwissend. Deshalb kann Wissen im Bildungssystem nicht mehr das Thema Nummer eins sein, sondern Können. Das ganze Auswendiglernen von Daten oder Vokabeln kann in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Eine umso größere Rolle spielt die Frage, was ich damit anfangen kann. Was kann ich aus Wissen folgern? Wie kann ich mit dem Wissen jonglieren? Das wäre für mich die Denkrichtung einer neuen Ära der Bildung.

Würden Sie die „Geiz ist geil!“-Kampagne gern aus Ihrem Portfolio streichen oder war auch das eine wichtige Erfahrung?

VON MATT: Wenn ich sie aus meinem Portfolio streichen wollte, hätte ich sie auch nicht ins Buch gelassen. Das war schon eine wichtige und auch keine schlechte Erfahrung, bei aller berechtigten Kritik, die dieser Slogan bekommen hat. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich oft auf diesen Satz reduziert werde, nach fünf Jahrzehnten engagierter Arbeit als Werbekreativer. Dazu kommt, dass ich möglicherweise gar nicht der Erfinder dieser Formulierung bin. Bei einer Slogan-Entwicklung ist am Schluss oft nicht feststellbar, von wem er war. An so einem Projekt arbeiten meistens mehrere Texter. Die schreiben Listen voller Möglichkeiten auf. Diese werden dann diskutiert und ergänzt. Ich kann also nicht mal mit Sicherheit sagen, dass der Satz von mir ist.

Warum halten Sie nichts von Marktforschung?

VON MATT: Natürlich schaue ich mir auch mal Marktforschungsdaten an, denn ganz ohne tappt man im Dunkeln. Man muss sich mit Zielgruppen und ihren Befindlichkeiten schon beschäftigen. Man muss wissen, wo ein Bedürfnis entsteht, wo Vorlieben und wo Ängste bestehen. Was ich aber kritisiere, ist der blinde Glaube an Marktforschungsdaten, oft ohne zu wissen, wie sie erhoben wurden. Datengläubigkeit ohne eigenes Urteil, ohne eigenes Bauchgefühl, muss zu Fehlentscheidungen führen.

Wie oft sehen Sie heute Ihren ehemaligen Partner Holger Jung?

VON MATT: Ich würde sagen, pro Jahr zehnmal. Und noch wichtiger als die Zahl ist die Freude dabei. Es ist immer schön, es ist immer inspirierend. Wir verstehen uns wie eh und je. Seit ich keine Wohnung mehr in Hamburg habe, übernachte ich bei ihm, wenn ich in Hamburg bin. Aus dieser Arbeitsbeziehung wurde am Ende eine Freundschaft.

Zur Person Als Mitbegründer und kreativer Kopf der Werbeagentur Jung von Matt hat Jean-Remy von Matt, geboren 1952 in Brüssel, die deutsche Werbelandschaft über Jahrzehnte hinweg geprägt. Diverse Slogans und Kampagnen seiner Firma sind ins popkulturelle Erbe eingegangen, wie beispielsweise „Geiz ist geil“ oder „BILD dir deine Meinung“. Wenn der 72-Jährige nun in seinem Buch „Am Ende. Erlebnisse und Erkenntnisse aus meinem kreativen Leben“ (Econ, 240 Seiten, 25 Euro) auf sein Leben und seine Inspirationen zurückblickt, konnte natürlich kein konventionelles Biografien-Format zur Anwendung gelangen. Von Matt widmet sich heute vor allem der Konzeptkunst, seine wichtigsten Arbeiten präsentiert er auf seiner Website lifetimesculptures.com.