Was anziehen an Weihnachten?

Jetzt erst mal weitergefragt: Gehört Weihnachten zu den kleidertechnisch schwierigen Festen? Doch wohl nicht, im Regelfall feiert man ja mit der eigenen Familie, das heißt, alle kennen sich gut, auch den Ablauf, wissen, ob das jetzt eher zwanglos oder doch auch ein bisschen schick und festlich wird an den Festtagen. Die Kinder tragen ja sowieso, was sie wollen. Es sei denn, man hat sich des großen Kochens entledigt und einen Tisch im Restaurant gebucht. In dem Fall vielleicht dann doch alle ein bisschen festlicher?

Als Erstes bleibt also festzuhalten: auf das eigene Bauchgefühl bei der Kleiderauswahl achten, etwas nehmen, in dem man sich selbst wohlfühlt. Wird schon passen – oder: Damit müssen die anderen dann halt zurechtkommen. Ist ja keine Hochzeit, kein Staatsakt, kein Ball – es ist ein Fest, das sich darum rankt, wie in einem Stall bei Bethlehem ein Kind in einfachsten Verhältnissen zur Welt kommt.

Das Festoutfit: zwischen Wohlfühlen und schick machen

Zum Beispiel könnte man in der Woche vor Weihnachten sich selbst auch etwas Gutes tun, also ein Geschenk für sich und nur indirekt für die anderen kaufen, sprich ein neues Outfit fürs Fest. Aber dann bitte nicht den Weihnachtspullover, der modetechnisch ja eher Verirrung und Gag ist, dann am besten etwas, das auch öfter und zu anderen Anlässen getragen werden kann. Wenn es der Geldbeutel hergibt, bitte keine Fast Fashion, die ist ja gleich aus mehreren Gründen gruselig (die Arbeitsbedingungen der Näherinnen, der ökologische Abdruck), sondern Qualität. Von der hat man hinterher auch mehr, die achtet man ganz anders. Stilistisch ist vieles möglich: klassisch schwarz, um das Festliche zu unterstreichen, genauso wie etwas mit Karos oder etwas in Rot- oder Grüntönen. Bitte da den eigenen Vorlieben folgen. (AZ)

