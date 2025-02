Mit Kleidung Politik machen?

Pro: Bei jeder Gelegenheit Politikverdrossene warnen

„Donald & Alice & Elon & Friedrich?“ Vier Vornamen in schwarzen und grauen Großbuchstaben auf einem weißen Abendkleid. Aber sind diese vier Menschen Teil derselben Band? „Democracy dies in daylight!“, das halbe Motto einer Zeitung prangt auf dem Rücken, aber bricht die Demokratie gerade schon zusammen? Mit ihrem politischen Statement auf der Brust legt Luisa Neubauer diesen essentiellen politischen Fragen dort den roten Teppich aus, wo sie niemand erwartet. Und genau da gehören sie hin.

Wenn sich täglich Kriegsnachrichten mit Meldungen von Attentaten abwechseln und parallel Christdemokraten gemeinsam mit einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei einen Antrag im Bundestag durchbringen — dann gibt es keine politikfreien Zonen. Ganz zu schweigen von Klimawandel, Inflation, Wohnungs- und Fachkräftemangel – die Liste an brennenden Problemherden könnte endlos weiter gehen.

„Democracy Dies In Daylight" steht auf dem Rücken von Luisa Neubauers Abendkleid zur Eröffnung der 75. Berlinale. Foto: Christoph Soeder/dpa

Ohne in jede Lebensregung aktivistische Ideologie hineinlegen zu wollen: Wie wir mit aktuellen politischen Herausforderungen umgehen, betrifft jeden unserer Lebensbereiche. Die Lösung kann nicht sein aus Angst und Überforderung, die Probleme mit rosaroter Brille an den Rand zu schieben – aus dem Alltag aus dem Sinn. Warum also seine Sorgen und Forderungen nicht auch dort laut machen, wo man sich trifft, austauscht und gemeinsam eine gute Zeit hat? Bei den einen ist das die Kneipe, bei anderen der Gala-Abend.

Letzteres lebt vor allem von einem: Sehen und gesehen werden. Dabei ziehen die Outfits der Promis das Interesse aller Menschen magisch an. Und wo erreicht man all diejenigen, die schon aufgegeben haben, News-Detox machen und sich von der Zukunft abkapseln? Natürlich da, wo sie es am wenigsten erwarten, nicht abschalten können: mit der politischen Botschaft auf dem Abendkleid. (Elisabeth Marx)

Contra: Plakative Botschaften tragen nicht zu einem differenzierten Weltbild bei

Ach, Luisa, nicht schon wieder, möchte man ihr zurufen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat per T-Shirt-Spruch schon gegen fossile Brennstoffe und Erderwärmung gewettert, jetzt ist sie mit plakativer Botschaft auf dem Kleid über den roten Teppich spaziert, damit auch alle wissen, dass sie Donald, Elon, Alice und Friedrich doof findet. Netter Versuch, um auf den Zerfall der Demokratie aufmerksam zu machen, kommt nur leider so platt daher wie die Botschaften derer, gegen die sie sich richtet.

Kleine Stilkritik also, denn textile Aufschriften tragen leider nichts dazu bei, dass sich an den bestehenden Verhältnissen etwas ändert. Schön wär’s, aber mit T-Shirt-Sprüchen lässt sich das Patriarchat nicht zerschlagen, ein Solidaritätsschleifchen hat noch keinen Geflüchteten gerettet und eine bedruckte Basecap kein System gestürzt. Wobei, Trump hat es mit seiner Vier-Wort-Botschaft ins Weiße Haus geschafft und demontiert gerade die Demokratie, als sei er vom I-don’t-care-Parka seiner Frau inspiriert.

Aber plakative Botschaften haben noch nie zu einem differenzierten Weltbild beigetragen. Man darf Haltung zeigen und über Missstände diskutieren, das kann Neubauer auch gut. Schade, dass sie ihre Anliegen auf simple Botschaften reduziert und alle über Luisa reden statt über das, was sie kritisiert. Die Zurschaustellung der eigenen Haltung dient letztlich nur der Selbstinszenierung, aber die ist halt gerade angesagt, im Netz oder auf dem Stoff. Sängerin Lizzo ruft per Kleid zum Wählen auf, Model Alina Baikova feiert im Fuck-you-Putin-Pulli die Eröffnung der New York Fashion. Friede, Freude, Fischfilet, kann sich jeder aufs T-Shirt schreiben. Das Aufgedruckte muss sitzen, ist aber einfach nur aufdringlich und austauschbar. (Felicitas Lachmayr)