Wie eine Dorferneuerung in Niedersachsen fast an zu kurzen Parkbänken gescheitert wäre

Schick sieht er aus, der neue Dorfplatz von Wipshausen bei Peine in Niedersachsen. Grüner Rasen, viel Schatten, gewundene Kieswege und ein Stein, der auf das Gründungsjahr 1389 hinweist. Da fehlen nur noch ein paar Parkbänke zum Entspannen. Damit man auch wirklich bequem auf ihnen sitzen kann, müssen sie eine Tiefe von mindestens 40 Zentimetern aufweisen. So stand es in der Ausschreibung. Und damit nahm das Drama seinen Lauf.

Den Zuschlag für die Dorfplatzerneuerung bekam die Firma mit dem günstigsten Angebot. Jedoch fiel der Verwaltung nicht auf, dass die geplanten Parkbänke eine Sitztiefe von lediglich 37 Zentimetern aufwiesen. Drei Zentimeter zu kurz! Dadurch sei laut Bürgermeister Günter Meyer (CDU) ein Nachteil für die Unternehmen entstanden, die sich an die Vorgaben gehalten hätten, da ihre Angebote womöglich deshalb teurer gewesen seien.

Hätten sie das Angebot nicht neu ausgeschrieben, wären Wipshausen die Fördergelder für die Dorferneuerung gestrichen worden

Und auch Wipshausen selbst wäre es an den Geldbeutel gegangen. „Hätten wir einfach mit dem falschen Angebot weitergemacht, wären uns Fördergelder gekürzt oder gar gestrichen worden“, sagt Meyer. Da eine Nachbesserung der Angebote der anderen Unternehmen nicht möglich war, musste das Angebot neu ausgeschrieben werden.

Seit Mai stehen nun mit nur acht Monaten Verzögerung die fünf neuen Bänke im Wippshausener Ortskern. Um sicherzugehen, dass die Mindestbreite nicht wieder unterschritten wird, weisen sie in vorauseilendem Gehorsam eine Tiefe von gleich 47 Zentimetern auf. „Das ist in Ordnung“, sagt Meyer. „Nur kleiner als gefordert durften die Bänke nicht sein.“ Nun können sich alle Menschen in Wipshausen – und insbesondere der Bürgermeister – eine wohlverdiente Verschnaufpause gönnen. (mit dpa)