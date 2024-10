Will Ferrell im Interview: So queerfeindlich sind die USA 

Herr Ferrell, was hat Sie dazu bewogen, eine Reise quer durchs Land zu machen und sie mit Harper zu dokumentieren?

WILL FERRELL : Wenn man Harper Steele kennt, weiß man, dass eine ihrer größten Leidenschaften das Reisen quer durchs Land ist. Schon seit ich sie kenne, macht sie das, und selbst in ihren College-Jahren hat sie sich regelmäßig auf Entdeckungstour begeben. Für sie ist es nicht nur eine wunderbare Art, dieses Land zu erleben, sondern auch, Menschen kennenzulernen und Verbindungen zu knüpfen. Nach ihrer Geschlechtsumwandlung stellte sie sich jedoch die Frage, ob sie sich als Trans-Frau in einigen dieser abgelegenen Bars, ungewöhnlichen Orte oder sogar an Raststätten noch sicher fühlen könnte. Das brachte uns ins Gespräch, und der Gedanke diese zu dokumentieren ließ mich nicht mehr los.

Wie haben Sie Harper dazu überzeugt?

FERRELL : Ich versicherte ihr, dass ich unsere Freundschaft in keiner Weise ausnutzen wollte – auch wenn ich versuchte, ins lukrative Dokumentarfilmgeschäft einzusteigen (lacht). Aber ich sagte: „Ich habe da diese verrückte Idee. Bitte sag nein, ich erwarte eigentlich, dass du nein sagst. Aber was wäre, wenn wir eine gemeinsame Reise machen und ich diese Gelegenheit nutze, um dir all die Fragen zu stellen, die mich beschäftigen, obwohl wir uns schon so lange kennen? Ich habe jetzt so viele Fragen zu deiner Geschlechtsumwandlung und dazu, was es bedeutet, trans zu sein, und ich möchte auf die richtige Weise informiert sein. Gleichzeitig könnten wir zu diesen Orten fahren, und ich könnte so etwas wie ein Puffer für dich sein. Wir sprechen mit Menschen, und vielleicht schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wir filmen das Ganze – vielleicht zahlt ja sogar jemand dafür, dass wir eine lustige Reise machen.“ Schließlich sagte sie ja.

Was hat sie in Ihrer Freundschaft all die Jahre verbunden? Die Liebe zu schlechtem Bier?

HARPER: Nein, denn Will mag teureres Bier.

FERRELL : Das stimmt. Ich bin anspruchsvoll.

HARPER: In dieser Hinsicht sind wir also Feinde.

FERRELL : Ja, das stimmt.

HARPER: So ist es. Aber wahrscheinlich ist es die Komödie, um die sich unser Leben dreht. Wir kreisen den ganzen Tag lang mit Witzen umeinander. Und ich würde sagen, das ist sozusagen die Grundlage unserer Freundschaft. Und so ist es seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Ich möchte aber auf etwas zurückkommen. Wenn wir das im Sommer gemacht hätten, hätte ich die besten Beine dafür gehabt.

FERRELL : Das stimmt.

HARPER: Es war so enttäuschend, dass wir die Reise bei kaltem Wetter gemacht haben. Meine Beine sind schließlich mein einziger Vorzug.

FERRELL : Dein Auto wäre aber jeden Tag überhitzt gewesen

HARPER: Das stimmt.

FERRELL: Das ist das einzige Problem.

HARPER: Oh, das stimmt. Das Auto hätte es nicht geschafft.

FERRELL: Aber dein Auto ist auch an vielen Tagen nicht angesprungen, als es sehr kalt war. Es gab also keinen Gewinner. (lacht)

Was wird das Publikum über Ihre Freundschaft lernen?

HARPER: Ich denke, weil wir aus dem Comedy-Bereich kommen, wollten wir zeigen, dass das Leben in Freundschaften chaotisch ist. Und solange man es lustig halten kann, kann man im Grunde jedes Thema angehen und darüber sprechen. Solange man freundlich zueinander ist und sich gegenseitig zum Lachen bringt. Ich meine, das ist die Art unserer Beziehung. Aber ja, ich denke, das ist es, was wir rüberbringen wollten.

Welchen Rat würden Sie Eltern geben, die ihren Trans-Kindern dabei helfen wollen, zu dem zu werden, der sie wirklich sind?

HARPER: Nun, persönlich würde ich ihnen raten, die Art von Politikern zu wählen, die diesen Gesundheitsaspekt unterstützen werden. Wir nennen heute keine Namen, aber ich denke, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die Politik ein gewisses Maß an Kontrolle über die Gesetze und die Hilfe hat, die wir als Trans-Menschen bekommen. Ich würde jedem Elternteil sagen, dass sie glücklich und gesegnet sind, Trans-Kinder zu haben. Und deshalb, gehen Sie ihnen aus dem Weg. Lassen Sie sie selbst sein, und sie werden schon bald die Welt erobern. Lassen Sie sie einfach sie selbst sein.

FERRELL: Ja. Ich denke, einfach zuzuhören und nicht zu versuchen, zu perfekt in der Auseinandersetzung mit den Kindern zu sein.

Was haben Sie während der Reise über Amerika gelernt?

FERRELL: Ich weiß, dass Harper persönlich diese Bar mitten in Oklahoma ausgesucht hatte, die die Art von Bar war, die sie früher liebte zu besuchen, und ich musste vorher hineingehen, um sozusagen zu dem Kamerateam zu sagen: „Okay, warum versteckt ihr euch nicht hier. Stellt eure Kameras hier auf.“ Und als ich dort hineinging, war ich überrascht. Es gab Konföderierten-Flaggen. Es gab politische Schilder, die einfach nicht darauf hindeuteten, dass dies eine positive Erfahrung für Harper sein würde, besonders weil sie alleine hineingehen wollte. Und wie Sie im Film sehen, denke ich, dass diese Vorurteile und Voreingenommenheiten, die ich hatte, irgendwie untergraben und auf gute Weise nicht erfüllt wurden.

Das stimmt…

FERRELL: Dieses Sprichwort „Es ist schwer, aus der Nähe zu hassen“ ist tatsächlich oft wahr. Aber wie Sie auch im Film sehen, je weiter man sich von einem persönlichen Raum entfernt, zum Beispiel online, taucht dieser Hass leider manchmal wieder auf. Ich denke, was wir gelernt haben, ist, dass es ein so großes Land ist, und was ich damit meine, ist, dass es innerhalb dieses Landes eine große Vielfalt an Menschen gibt. Es gibt Vergebung da draußen. Es gibt Menschen, die sich engagieren wollen. Es gibt viele Dinge, die in den Medien hochgespielt werden, bei denen wir denken sollen, wir hätten all diese Unterschiede, wenn wir wirklich viel mehr gemeinsam haben als nicht.

Wie sehen Sie die Sicherheit für Trans-Menschen?

FERRELL: Natürlich ist es trotzdem immer noch nicht sicher für Trans-Menschen in bestimmten Gebieten und in bestimmten Situationen. Es gibt immer noch viel Hass da draußen, über den ich wirklich aufgeklärt wurde, indem ich diese Reise mit Harper gemacht habe. Es gibt also definitiv noch viel, wo man sich durchkämpfen muss. Gleichzeitig haben wir einige wunderbare Menschen getroffen, die in keiner Weise von Harper bedroht waren. Und wenn überhaupt, waren sie fantastisch. Sie haben einem das Gefühl gegeben: Sei einfach du selbst. Und ich sehe dich. Und komm wieder. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Sie waren einfach super glücklich, dass wir uns tatsächlich die Mühe gemacht haben, ihre Gemeinde zu besuchen. Und ich denke, insgesamt ist das unsere Hoffnung, dass das Amerika ist. Harper hat neulich etwas Schönes gesagt, das ich wiederholen möchte. Du sagtest, du denkst, dass der Normalzustand der Menschen Freundlichkeit ist.

HARPER: Ja. Und ich liebe das. Und ich denke, wir alle glauben das insgeheim. Und ich würde sagen, wir alle haben das zu einem großen Teil auf der Reise gespürt

Worüber waren Sie am meisten nervös, als Sie die Reise begonnen haben?

HARPER: Ich war anfangs zögerlich, es zu machen. Also ich musste darüber nachdenken. Ich mag es nicht, vor der Kamera zu stehen. Und ja, es bedeutete, mich einer Menge Verletzlichkeit auszusetzen. Aber ich wusste, dass, sobald ich drin bin, geht es mit Volldampf voraus. Ich denke nicht wirklich darüber nach. Ich wusste, wohin das führen würde. Es ist eine Dokumentation, aber ich wusste, dass sie nicht unbedingt einfach sein würde. Ich habe diese Tagebücher aus einem Grund mitgebracht. Und ja, es war anfangs schwer, mich damit abzufinden. Aber sobald es losging, war es kein Problem mehr.

FERRELL: Ja, Harper brachte ihre Tagebücher mit, die einige wirklich persönliche, tiefgründige und emotionale Teile aus ihrer Vergangenheit enthalten. Das kann nicht einfach gewesen sein. Ansonsten denke ich, war es ähnlich für mich. Wir haben über alle Konsequenzen und alle möglichen Dinge nachgedacht, die passieren oder nicht passieren könnten. Aber sobald wir uns entschieden hatten, vorwärtszugehen, gab es kein Zurück mehr. Auf einer Ebene hatten wir wahrscheinlich Angst davor, ob wir jeden Tag die Zeit füllen können. Können wir sechs bis acht Stunden am Tag in einem Auto miteinander reden? Wir haben das aber mit Bravour bestanden. Wir hörten nicht auf zu reden. Ich hatte Angst, weil ich wusste, dass das zeitweise emotional werden könnte. Ich weiß nicht, wo oder wann oder wie, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich emotional werden würde, wenn ich höre, was mein Harper durchgemacht hat und die Kämpfe und den Mut, den es brauchte, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich hatte irgendwie Angst davor. Aber dann erlebt man es, man geht hindurch, und am Ende ist man so glücklich, dass man es getan hat.

Harper, die Doku fängt mit Ihren E-Mails über Ihre Geschlechtsumwandlung an. Was haben Sie gefühlt, als Sie die Mails geschrieben haben?

HARPER: Ja. Das ist eine schwierige E-Mail, die man nur schwer absendet. Man baut unnötigerweise viel Angst auf. In meinem Fall war es ein Privileg, das ich hatte. Ich hatte Freunde, die auf die richtige Weise reagierten. Ich hatte große Angst, das abzuschicken. Ich bin Comedy-Autorin und ich bin arrogant genug, zu denken, dass ich immer recht habe. Dieser Brief war jedoch eine andere Art des Schreibens. Ich habe ihn wahrscheinlich hundertmal umgeschrieben – über einen langen Zeitraum von 10 Jahren. Das war sehr schwierig, diesen Brief in die Welt zu senden.

FERRELL: Ich fand, sie hatte eine großartige Betreffzeile dafür.

Welche war es?

HARPER: Hier kommt etwas sehr Ungewöhnliches.

Zu den Personen:

Will Ferrell und Harper Steele sind seit fast 30 Jahren befreundet und Hauptfiguren in der Netflix-Doku „Harper und Will“. Gemeinsam reisen sie quer durch die USA auf der Suche nach Antworten. Denn vor zwei Jahren bekam Ferrell, Comedian und bekannt aus Filmen wie „Austin Powers“, Starsky & Hutch‘‘ und „Anchorman“, eine E-Mail von Harper, in der sie ihr Coming-Out als Trans-Frau erklärte. Steele schrieb jahrelang für „Saturday Night Live“, wo die beiden sich kennenlernten. Für ihre Arbeit hat sie einen Emmy bekommen, später wechselte sie zum Fernsehsender HBO. Nun hat sie mit Ferrell eine Doku über ihr Outing und das Transsein gedreht. Es wird viel gelacht und geweint, es geht um Bier und Brüste, aber vor allem um das Glück einer langjährigen Freundschaft.