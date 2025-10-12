Icon Menü
Wunderbares Bilderbuch: „Grrrizzly“ von Hervé Le Goff

Bilderbuch

Liebenswerter Miesepeter: "Grrrizzly" von Hervé Le Goff

Keine Lust auf irgendwas: Ein Grizzly nörgelt sich durch das herrliche Bilderbuch von Hervé Le Goff - und hat trotzdem tierisch viel Spaß.
Von Birgit Müller-Bardorff
    „Grrrizzly“ von Hervé Le Goff
    Schon der Buchtitel verrät es „Grrrizzly“ ist ein Miesepeter, einer der nörgelt und murrt, wo er nur kann. Eine Runde Laufen mit seinem Waschbär-Freund? „Keine Lust, Runde laufen dauert so lange …“ Oder ein Bad im See? „Bad mag ich nicht, ist nass“. Dann vielleicht Beeren pflücken, ein wahrer Gaumenschmaus? „Mag keine Beeren, die pieksen …“ So geht es hin und her zwischen Grizzly und Waschbär: Der Kleine macht einen Vorschlag, der Große mault dagegen.

    Das Bad im See macht eben doch Spaß. Eine Abbildung aus dem Bilderbuch "Grrrizzly"
    Jeweils auf der nächsten Seite sieht man dann aber, dass Grizzly sich doch überreden lässt und tierisch viel Spaß hat, neben Waschbär herzulaufen, sich auf dem Rücken durch den See treiben zu lassen oder saftige Brombeeren zu futtern.

    Der behäbige Grizzly und der quirlige Waschbär sind die beiden Helden in Hervé Le Goffs Bilderbuch

    Illustrator Hervé Le Goff, von dem auch die kurzen Texte stammen, kreiert dazu großartige Bilder, die sich ganz auf die Physiognomie der beiden konzentrieren: der behäbige Grizzly, der grimmig dreinblickt und nur seine Ruhe haben will und der quirlige Waschbär, der vor Unternehmungslust kaum still stehen kann. Aber alle Verschiedenheit tut ihrer Freundschaft keinen Abbruch, das zeigt sich auf jeder Seite dieses herrlichen Buches.

    Hervé Le Goff: Grrrizzly. Aus d. Französischen von Julia Süßbrich; Von Hacht, 32 Seiten, 18 Euro - ab 4

