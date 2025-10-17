Wutrede eines 26-Jährigen: Die Politik tut zu wenig für junge Menschen

Letztens mal rein aus Neugierde nachgeschaut auf der Bundeswehr-Website: So einen freiwilligen Wehrdienst kann man ganz flexibel gestalten. Zwischen sieben und 23 Monaten hat man freie Wahl. Toll! Geht auch Vier-Tage-Woche? Homeoffice? Wenn man dem Land schon dienen soll, wäre auch ein Dienstwagen nicht schlecht.

Dreiste Forderungen? Unverschämte Ansprüche? Über junge Menschen, über die Generation Z (über die 15- bis 30-Jährigen), wird sich heutzutage gerne beschwert, besonders auf dem Jobmarkt: zu wählerisch, zu wenig belastbar und nicht mehr bereit, auch mal ein paar Überstunden zu leisten, wenn es eng wird. „Mit denen könnten wir keinen Krieg gewinnen“, liegt da manch einem vielleicht schon auf der Zunge.

Der Kanzler tut wenig, damit junge Menschen optimistisch in die Zukunft blicken

Nun muss man nicht gleich an Krieg denken, um den jungen Leuten Faulheit und Lustlosigkeit zu attestieren. Mit Viertagewoche und Work-Life-Balance lässt sich der Wohlstand schließlich nicht erhalten. Zumindest werden Unionspolitiker, allen voran der Kanzler und sein bayerischer Counterpart, nicht müde, das zu betonen. Also weg von den Handys und anpacken? Einfach mal in die Hände spucken und machen, wie Opa damals im Wirtschaftswunder? Kann doch nicht so schwer sein.

Icon vergrößern Im Streit um eine Regenbogenfahne ließ Bundeskanzler Friedrich Merz die junge Generation wissen: „Der Bundestag ist kein Zirkuszelt“ Foto: picture alliance/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Streit um eine Regenbogenfahne ließ Bundeskanzler Friedrich Merz die junge Generation wissen: „Der Bundestag ist kein Zirkuszelt“ Foto: picture alliance/dpa

Einfacher wäre es zumindest, wenn man sehen könnte, wofür man sich denn ein Bein ausreißen soll. Damit es den eigenen Kindern einmal besser geht? Die Regierung des „Der Bundestag ist doch kein Zirkuszelt“-Kanzlers hat bisher herzlich wenig dafür getan, dass man als junger Menschen optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Da wäre zum Beispiel das Geld. Eifrig werden Schuldenberge angehäuft, um Panzer, Drohnen und Raketen einzukaufen, um Brücken zu sanieren und Gaskraftwerke zu bezahlen. Preisfrage: Wer muss diese Schulden einmal tilgen? Genau, die Generation Z!

Man wird das Gefühl nicht los, von jungen Menschen wird jetzt Leistung gefordert, um den Wohlstand noch so lange zu erhalten, dass immerhin die Boomer-Generation, die Kernwähler von Union und SPD, ihr Rentnerdasein noch in Frieden genießen kann.

Mit einer Monatsrente lässt sich bis zum Jahr 2070 wohl nicht mehr viel gewinnen

Ob hingegen die jungen Bürgerinnen und Bürger dieser schönen Republik ihren Lebensabend auch einmal genießen können, ist sowieso fraglich. Mit einer durchschnittlichen Monatsrente lässt sich bis zum Jahr 2070 (wenn die ersten GenZler dann mit 75 in Rente gehen) wahrscheinlich maximal noch ein Kebab genießen, vorbehaltlich, eine Kanzlerin Weidel hat ihn bis dahin nicht verboten oder alle Leute „remigriert“, die sich auf seine Zubereitung verstehen.

Denkt man zurück an die Pandemie, kann man zu dem Schluss kommen, die jungen Generationen müssten doch eigentlich an das krisengebeutelte Leben gewöhnt sein. Zu Hause herumsitzen, keine Freunde treffen, keine Partys, um die Risikogruppen (also auch die Alten) zu schützen – das haben sie ja auch überlebt.

Icon vergrößern Nette Idee, aber ohne Substanz: Der Kulturpass für 18-Jährige gab es für zwei Jahrgänge. Jetzt endete das Angebot. Foto: Jan Woitas/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nette Idee, aber ohne Substanz: Der Kulturpass für 18-Jährige gab es für zwei Jahrgänge. Jetzt endete das Angebot. Foto: Jan Woitas/dpa

Sogar ein Dankeschön gab es: Die ehemalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat den Kulturpass eingeführt. 100 Euro gab es für alle 18-Jährigen, um ins Kino, ins Theater oder in die Buchhandlung zu gehen. Leider nur war das Dankeschön nicht verfassungskonform, deshalb hat Roths Nachfolger das Angebot schon kurz nach Amtsantritt wieder brav abgeräumt.

Statt dem Kulturpass liegt bei den 18-Jährigen dafür bald ein Fragebogen im Briefkasten, ob man denn Lust hätte, das Land mit dem Gewehr zu verteidigen. Immerhin: Das macht es einfacher, die Flinte ins Korn zu werden. Und überhaupt, so ein bisschen Kriegsdienst hat doch noch niemandem geschadet.

Eine mutige Rentenreform wäre ein starkes Signal zu Gunsten der jungen Menschen

Ok, ok, ruhig Blut! Das war jetzt etwas viel der Schwarzmalerei. Wie könnte es denn besser gehen? Was hätten Sie denn gerne, die jungen Leute?

In einem Wort: Generationengerechtigkeit. Der Boomer-Soli wäre eine Option, junge Schultern zu entlasten. Dabei würden Menschen mit hoher Rente einen Teil davon an welche mit schlechter Rente abgeben, ohne junge Beitragszahler weiter zu belasten.

Überhaupt eine mutige Rentenreform, zum Beispiel eine vom Kapitalmarkt gedeckte Aktienrente, wäre zwingend notwendig und ein starkes Signal, denn es würde die Jungen zu Ungunsten der Älteren entlasten und nicht, wie sonst, andersherum.

Und: Fragen der Landesverteidigung bitte nicht über die Köpfe der Leute hinweg entscheiden, die sie im Ernstfall hinhalten müssen. Vom Kulturpass, den Roths Nachfolger Wolfgang Weimar viel zu freudig abgeräumt hat, ganz zu schweigen.

Union und besonders SPD müssen endlich aufhören, Klientelpolitik für eine Generation zu machen, die die Probleme unserer Zeit nicht mehr ausbaden müssen wird. Damit wäre schon viel geholfen.