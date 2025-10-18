Hier wachsen die Orangen, die wir an Weihnachten essen

Die Sonne macht sich rar, gerade noch wurden Nüsse geerntet, steinharte Quitten in duftiges Gelee verwandelt und die letzten späten Apfelsorten aus dem nassen Gras geklaubt. Schon ist die Sehnsucht nach dem Süden da, der Wunsch nach frisch gepflückten Orangen. Beim Hineinbeißen ins saftige Fruchtfleisch quillt reichlich der Saft, und die ätherischen Öle duften verführerisch. Ob blond, ob rot, jetzt beginnt die Zeit der Orangen.

Franz Kraus steht auf seiner Terrasse über dem Tal von Sóller im Nordwesten von Mallorca. In seinem Garten auf 125 Metern Höhe ist die Vielfalt mallorquinischer Früchte versammelt. In steiler Hanglage zwischen sorgsam geschichteten Trockenmauern gedeihen Zitrusfrüchte, Mandeln, Oliven, Johannisbrot, Granatäpfel und sogar ein paar Bananen. Von dort oben wirkt die Landschaft um das Städtchen Sóller herum wie ein einziger Garten.

Franz Kraus hat die landwirtschaftliche Initiative „Fet a Sóller“ gegeründet

Das Tal von Sóller ist berühmt für seine Orangen. Es gibt so gut wie keinen Frost in den nach Zitrusblüten duftenden Paradiesgärten. Rund 400 Kleinbauern bewirtschaften dort ihre Parzellen. Fast alle sind Teil einer Kooperative. Die dreizehn natürlichen Quellen im Tal sind seit jeher Eigentum der Bauern. Unter der Aufsicht eines Quellenmeisters bewässern sie einem strengen Zeitplan folgend im Sommer ihre Bäume.

Icon vergrößern Insel der Zitrusfrüchte: Auf Mallorca wachsen Orangen selbst mitten in der Stadt. Foto: Adobe Stock Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Insel der Zitrusfrüchte: Auf Mallorca wachsen Orangen selbst mitten in der Stadt. Foto: Adobe Stock

Der Garten von Franz Kraus ist sein ganz persönliches Vergnügen, aber er weiß viel über die Früchte der Insel, denn er ist der Gründer der landwirtschaftlichen Initiative „Fet a Sóller“: Hergestellt in Sóller. Kraus versorgt mit seinem Unternehmen Hotels, Supermärkte, lokale Geschäfte, Restaurants und Verbraucher in ganz Europa mit mallorquinischen Früchten und Gemüse. Auch seine daraus selbst kreierten Produkte verkauft er. 1996 gründete er sein Unternehmen, heute beschäftigt er je nach Saison 60 bis 80 Mitarbeiter.

Gerade sind die kleinen Avocados reif und die nur auf Mallorca reifenden Ramallet-Tomaten, deren Fruchtfleisch die Einheimischen als „Pa amb oli“ (Brot mit Öl) auf geröstetes Brot streichen. Auch die Paprikasorte „Pimientos de Padrón“ und eine spezielle, nur auf Mallorca wachsende Sorte „Pimiento mallorquín“ sowie Granatäpfel und die ersten Orangen sind fast reif.

Paret-Orangen wachsen von Mai bis Ende August, und zwar nur im Tal von Sóller

Insgesamt verschickt und verkauft Kraus etwa hundert mallorquinische Produkte, in eigenen Läden oder online. Zitrusfrüchte und Oliven kommen aus dem Tal von Sóller und Mandeln aus dem Inselinnern. „Alle Früchte sind frisch vom Baum gepflückt und rein biologisch“, betont Kraus. „Große Bauern beliefern uns direkt. Andere Früchte beziehen wir von der Kooperative.“

Wer sich eine Kiste saisonalen Obstes oder Gemüse nach Deutschland kommen lässt, muss nicht lange warten. „Vom Baum zum Verbraucher dauert es gerade mal eine Woche“, sagt Kraus. Kühlfahrzeuge von der Insel fahren ins rheinländische Logistikzentrum zur zweiten Qualitätskontrolle und zum Verpacken. Dann steht bald der Paketbote vor der Tür und es heiß: Schnell auspacken, denn alles sollte kühl, trocken und luftig verwahrt werden. Die ganze Küche duftet nach Orangen.

Jetzt könnte man erstmal eine der goldenen Früchte schlachten. Oder die Saftorangen auspressen, einen Orangenkuchen backen oder ein feines Gelee kochen. Je nach Orangensorte und Jahreszeit wäre es auch an der Zeit, sich mal an eine Bitterorangen-Konfitüre zu wagen.

Die Orange wird oft als Winterfrucht wahrgenommen, aber Paret-Orangen wachsen von Mai bis Ende August, und zwar nur im Tal von Sóller. „Sie sind etwas länglich, besonders süß und saftig“, sagt Kraus. Zucker und Säure seien toll ausbalanciert. Oder die Sorte „Navel Late“, schön rund, dick und am besten im Februar und März zu haben. Natürlich gibt es auch Blutorangen, Bitterorangen, Clementinen, Grapefruits und Limonen.

Sie alle kommen sonnengereift in Deutschland an und sind gänzlich ohne Konservierung. „Orangen müssen naturbelassen sein, nicht gewachst. Sonst riecht man gar nichts. Orangen konservieren sich selbst durch ihren Zuckergehalt“, weiß Kraus. Auch Wachs sei immer vermischt mit Fungiziden gegen Schimmel.

Kraus stelle Eis aus Zitrusfrüchten her

Kraus ist in seinem Element, er ist längst auf Mallorca zu Hause. „Ich bin heute ein Solleric“, sagt er. So heißen die Einwohner von Sóller. Spanisch spricht er natürlich, aber auch Mallorquín. Kraus kam 1990 mit 33 Jahren als Feriengast auf die Insel - und blieb. „Davor war ich zehn Jahre lang Top-Manager in der Lebensmittelindustrie“, erzählt Kraus. Im Tal von Sóller habe ihn die Fülle der Zitrusfrüchte überwältigt, aber die Vermarktung war ins Stocken geraten. Warum sie also nicht selbst in die Hand nehmen?

Angefangen hat er dann aber erstmal mit einem kleinen Labor, in dem er Eis aus Zitrusfrüchten machte. In Sóller, an der Placa des Mercat, befindet sich noch heute sein erstes Eiscafé und das Orangeneis schmeckt frisch und aromatisch. Es gibt aber auch Eis aus Feigen, Mandeln oder Mango, eben das, was die Insel gerade so hergibt. Seine neueste Kreation ist Schoko-Mandel mit Salz. Inzwischen hat seine landwirtschaftliche Initiative „Fet a Sóller“ Geschäfte und Eissalons auf der ganzen Insel, aber auch fern von Mallorca. Mit dem Eis begann alles, und es ist noch immer tragend für das Unternehmen.

Die „Sa Fàbrica de Gelats“ steht als beeindruckender Quader am Rande Sóllers. Dort werden jeden Tag etwa 6000 Liter Öko-Eis produziert. Eis für Mallorca, für Deutschland, für Europa. Wer will, kann sich sein Mandarinen-Sorbet direkt aus Sóller schicken lassen - oder auch eine Kiste frischer Orangen, um den Herbstblues zu vertreiben.

Rezept für Blutorangen-Pastéis mit Zimtpudding

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten plus Backzeit 30—35 Minuten, gibt 12 Stück

Zutaten:

1 Vanilleschote

500 ml Milch

2 Eigelb (Kl. M)

5 Tl Speisestärke

60 g Zucker

1 Stange Zimt

2 Packungen Blätterteig (42 x 24 cm; Kühlregal)

2 kleine Blutorangen

etwas Butter und Mehl für die Form

Icon vergrößern Blutorangen-Pastéis mit Zimtpudding Foto: Florian Bonanni, Blueberry Food Studios Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blutorangen-Pastéis mit Zimtpudding Foto: Florian Bonanni, Blueberry Food Studios

Zubereitung:

1. Für die Füllung Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. 5 El Milch in einer Schüssel mit den Eigelben und der Stärke verrühren, beiseitestellen. Restliche Milch mit Zucker, Zimtstange, Vanilleschote und Vanillemark in einen Topf geben, kurz aufkochen lassen und zugedeckt beiseitestellen.

2. Vertiefungen der Muffin-Form leicht mit Butter fetten. Beide Blätterteigplatten auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aufeinanderlegen und zu einem Rechteck von 45 x 35 cm ausrollen. Teig in 12 gleich große Quadrate schneiden. Teigquadrate in die gebutterten Mulden legen, leicht andrücken und die überstehenden Ränder vorsichtig abschneiden.

3. Warme Zimtmilch durch ein Sieb in einen anderen Topf gießen. Eier-Milch-Masse unter Rühren zur Zimtmilch geben, unter ständigem Rühren weitere 2 Minuten bei milder Hitze kochen lassen. Zimtpudding durch ein Sieb streichen und mit einem Löffel in die Blätterteigmulden füllen. 15 Minuten kalt stellen.

4. Inzwischen Blutorangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig mit entfernt wird. Orangen waagerecht in 12 dünne Scheiben schneiden und auf den Pastéis verteilen. Törtchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) auf der 2. Schiene von unten 30 – 35 Minuten goldbraun backen.

5. Blutorangen-Pastéis auf dem Ofengitter in der Form lauwarm abkühlen lassen. Dann vorsichtig aus den Mulden heben. Zum Servieren nach Belieben mit Zimt und Zucker oder Puderzucker bestäuben.

Tipp: Pastéis lassen sich gut vorbereiten und einfrieren. Zum Servieren die gefrorenen Törtchen im vorgeheizten Backofen bei 140 Grad Ober-/ Unterhitze auf der 2. Schiene von unten 30 Minuten aufbacken.