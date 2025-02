Was hat Donald Trump gegen das Kinderbuch von Julianne Moore?

Blickt man derzeit nach Amerika, kann man sich über viele Dinge wundern, Sorgen machen und entsetzen. Da erscheint es fast schon als Nebensächlichkeit, wenn nun auch dies dazukommt: Die US-Regierung hat das Kinderbuch „Freckleface Strawberry“ der Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Julianne Moore aus den Bibliotheken der Schulen, die das Verteidigungsministerium für die Kinder Armeeangehöriger betreibt, vorläufig entfernen lassen, um es einer genaueren Überprüfung zu unterziehen.

Was bitte schön könnte suspekt sein an einem Kinderbuch, das von einem sieben Jahre alten Mädchen handelt, das unglücklich über sein Aussehen ist, sich am liebsten verstecken möchte und dann die Erfahrung macht, dass seine Freunde es so annehmen wie es ist? Also mal hereingelesen in dieses Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren, das 2009 unter dem Titel „Sommersprossenfeuerkopf“ auch auf Deutsch erschienen ist, um es einer strengen Überprüfung zu unterziehen.

Julianne Moores kleine Heldin ist ein rothaariges Mädchen mit einem Gesicht voller Sommersprossen, wie Moore selbst eines war und deshalb gehänselt und als „Freckleface Strawberry“ verspottet wurde. „Ist das Dreck?“ „Riechen die?“ „Noch ein paar mehr und du wärst eine einzige Sommersprosse“ – Sprüche wie diese rufen die Kinder dem Mädchen im Buch hinterher und lassen in der Kleinen den Entschluss reifen, dass sie die ungeliebten Punkte loswerden muss. Aber natürlich – ob sie nun stundenlang in der Badewanne sitzt und sich schrubbt, die Sommersprossen mit Zitronensaft bearbeitet oder sie mit Filzstift übermalt – nichts hilft. Erst als sie sich eine Skimütze, die das ganze Gesicht bedeckt, überzieht, hat sie das gewünschte Ergebnis: Man sieht keine Sommersprossen mehr. Allerdings sieht auch sie keiner mehr, abgesehen davon, dass es unter dem Ding ja auch ganz schön juckt und heiß ist. Also auch keine Lösung. Die kommt dann in Person einer jungen Frau, die das Mädchen darauf vertröstet, dass die Sommersprossen mit dem Erwachsenwerden verschwinden (was mit Verlaub Käse ist), vor allem aber mit ihren Freunden, die sie entsetzlich vermisst haben, als sie in ihrer Skimütze abseits von allen saß und keiner sie erkannt hat. Also: „Wen kümmern schon eine Million Sommersprossen, wenn man eine Million Freunde hat?“

Die Heldin aus Julianne Moores Kinderbuch „Sommersprossenfeuerkopf", illustriert von LeUyen Pham (Berlin Verlag)

Moore hatte das Buch 2007 „für meine Kinder und für andere Kinder geschrieben, um sie daran zu erinnern, dass wir alle kämpfen, aber dass wir vereint sind in unserer Menschlichkeit und unserer Gemeinschaft“, schreibt sie nun in einem Instagram-Post, in dem sie sich schockiert über die aktuellen Vorgänge zeigt und sich selbst nicht erklären kann, warum ihr Buch mit einem Bann belegt wird.

Hat Donald Trump, der ja selbst schon gerne mal Haare mit orangem Farbton trägt, etwa eine Abneigung oder gar Angst vor Rothaarigen mit Sommersprossen? Sollte er gar von der aufmüpfigen, ebenfalls rothaarigen Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf, die schon mal ein biederes Kaffeekränzchen sprengt und Autoritäten wie Polizisten oder Lehrerinnen untergräbt, gehört haben und dies auf Moores namenloses Mädchen übertragen, könnte man ihn an dieser Stelle schon mal beruhigen. Es ist einfach ein munteres Mädchen, das nicht auf den Händen läuft, sondern gerne Fahrrad fährt.

Ganz sicher zu Ohren gekommen ist Donald Trump aber, dass Julianne Moore, die für ihre Hauptrolle in dem Alzheimer-Drama „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ 2015 einen Oscar gewann, sich im Wahlkampf 2012 für Barack Obama und bei den jüngsten US-Wahlen für Kamala Harris ausgesprochen hat. Und dass sie sich wiederholt in der Öffentlichkeit für Frauenrechte, Diversität und das Recht auf Abtreibung eingesetzt hat. Im Wertesystem des US-Präsidenten und seiner Gefolgschaft in den Ministerien dürfte das ausreichen, über Moore und ihr Buch den Daumen zu senken.

Sogenannte „Book Bans“ sind allerdings nicht erst seit Donald Trumps Amtsantritt ein probates Mittel, neben dem politischen Kampf auch einen Kulturkampf zu führen. Jedes Jahr werden Tausende von Büchern aus Bibliotheken und den Lehrplänen verbannt, weil konservative Kreise sie als gesellschaftlich kontrovers ansehen und sie deshalb ungern in den Händen von Kindern und Jugendlichen sehen, um diese vor „woken“ Ideologien zu schützen. Bevorzugt sind es Bücher, die sich queeren Themen widmen. Davon ist in der Geschichte von „Sommersprossenfeuerkopf“ dezidiert nichts zu finden, allerdings zielt das Buch mit seiner Botschaft auf die Akzeptanz der eigenen Besonderheit und das Verständnis für die Verschiedenheit der Menschen ab. Werte also, die in der Pädagogik anerkanntermaßen dazu führen, dass Kinder zu selbstbewussten, starken und toleranten Menschen erzogen werden. Konservativen Kreisen in den USA scheint selbst dies noch zu viel an gefährlicher Ideologie.

Absurder Sidekick dieser zweifelhaften Angelegenheit ist – natürlich einmal ganz abgesehen von der Tatsache, dass Vizepräsident J.D. Vance den Europäern ja kürzlich die Leviten wegen ihrer angeblichen Meinungszensur las – dass Julianne Moore selbst auf eine jener Schulen ging, in deren Bibliotheken ihr Buch nun – wie übrigens auch eines über die angesehene Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg und eines über ein Transgender-Coming-Out – vorerst aus dem Verkehr gezogen ist. Ihr Vater ist Vietnam-Veteran und lebte mit seiner Familie an diversen Stützpunkten des US-Militärs. Julianne Moore machte ihren Abschluss in den 1970er Jahren an der American High School in Frankfurt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem Land erleben würde, in dem die Rede- und Meinungsfreiheit ein verfassungsmäßiges Recht ist“, schreibt Julianne Moore auf Instagram. Ein Satz, der im Moment wohl sehr vielen Menschen auf der Welt durch den Kopf geht.