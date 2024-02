Giovanni, wie glückt mir eine perfekte Pizza Margherita?

Von Hannah Greiner - vor 17 Min.

Kann die Pizza Margherita zu Hause überhaupt so gut gelingen wie beim Italiener? Nachgefragt bei Europas bestem Pizzabäcker.

Die Formel für den perfekten Pizzateig klingt simpel: "Mehl, Hefe, Salz, Wasser und Amore" gehören in den berühmtesten Teigfladen der Welt, sagt Giovanni Stincone. Wobei es so einfach dann natürlich doch nicht ist. Von der Hefe nämlich so wenig wie möglich – "je weniger Hefe, desto verträglicher ist die Pizza". Und von Amore natürlich so viel wie geht. Denn ohne Liebe wird man nicht Pizza-Europameister wie Giovanni Stincone, 39, Besitzer der Pizzeria "La Pergola" in Garching.

Sein Arbeitsplatz liegt dort, wo ihn alle Gäste sehen: Mitten im Restaurant. Eine Steinplatte, Mehl und ein Brocken Teig. Mehr braucht Giovanni nicht, um Europas beste Pizza in Form zu bringen. Der 39-Jährige hat viel Zeit und noch mehr gescheiterte Versuche gebraucht, erzählt er, bis er die perfekte Pizza-Formel entwickelt hatte. Frustpotential, das viele von zu Hause kennen: Dort mag die Pizza, zum Beispiel der Klassiker Margherita, auch oft nicht auf Anhieb gelingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .