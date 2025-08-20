Vögeln wird es in den Tropen zu heiß

Hitzewellen setzen nicht nur Menschen zu: Auch Vögel leiden unter den hohen Temperaturen. Im Großteil der Tropen sind Vogelpopulationen aufgrund von Hitzeextremen einer Studie zufolge um 25 bis 38 Prozent zurückgegangen. Darüber berichtet ein Forschungsteam um Maximilian Kotz, der am Barcelona Supercomputing Center und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung arbeitet.

Um zu berechnen, welcher Verlust von Vögeln in aller Welt auf die Klimakrise zurückzuführen ist, analysierte das Team Langzeitbeobachtungen von 3.000 Vogelpopulationen im Zeitraum von 1950 bis 2020. Das Ergebnis: Dass es im Schnitt durch den Klimawandel in diesem Zeitraum wärmer wurde, war für die Vögel weniger bedeutsam. Vielmehr spielte jedoch extreme Hitze eine Rolle. Deren nachweisbare Auswirkungen haben laut Studie seit 1980 mit der Intensivierung des Klimawandels stark zugenommen, schreibt das Team im Fachblatt Nature Ecology and Evolution.

In tropischen Regionen leben fast die Hälfte aller Vogelarten

Die stärksten Rückgänge der Populationsdichten gab es in den tropischen Regionen. Das Team hatte den Verlust von 25 bis 38 Prozent in den Breiten zwischen 21 Grad nördlich und südlich des Äquators ermittelt. Die Auswirkungen von Temperaturextremen seien deutlich stärker als jene von Starkniederschlägen. In tropischen Regionen leben nach Angaben der Forschenden fast die Hälfte aller Vogelarten. Viele existierten dort bereits nahe an ihren Temperaturgrenzen. Auch bei Zugvögeln fand das Team Effekte durch Extremhitze.

Icon vergrößern Hohe Temperaturen führen zu erhöhter Sterblichkeit, verringerter Fruchtbarkeit und verändertem Brutverhalten bei Vögeln. Foto: Patrick Pleul (dpa) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hohe Temperaturen führen zu erhöhter Sterblichkeit, verringerter Fruchtbarkeit und verändertem Brutverhalten bei Vögeln. Foto: Patrick Pleul (dpa)

„Steigende Temperaturen verdrängen Arten aus den Lebensräumen, an die sie sich natürlich angepasst haben – und das in sehr kurzer Zeit“, fasst Erstautor Kotz zusammen. Frühere Studien hatten nach Angaben des Teams gezeigt, dass hohe Temperaturen zu erhöhter Sterblichkeit, verringerter Fruchtbarkeit, verändertem Brutverhalten und einer geringeren Überlebensrate des Nachwuchses führen können.

Forschende sind sich einig: Klimakrise bedroht Vogelpopulationen in den Tropen

Die Ergebnisse könnten die Rückgänge von Vögeln in tropischen Lebensräumen erklären, über deren Ursachen bislang wenig bekannt gewesen sei, schreibt das Team. So sei etwa in zwei weitgehend ungestörten Regenwäldern in Panama und im Amazonasgebiet zwischen 1977 und 2020 beziehungsweise 2003 und 2022 ein Rückgang von über 50 Prozent bei den meisten Vogelarten festgestellt worden.

Mit über 61.000 Beobachtungen wurde der verfügbare Datensatz stark von der Ordnung Passeriformes (Sperlingsvögel) dominiert. Sie machen weltweit über 50 Prozent der Vogelarten aus. Die Ergebnisse legen die Forscheransicht nahe, dass die Klimakrise die Existenz von Vogelpopulationen in tropischen Regionen bedroht, selbst ohne direkte menschliche Einflüsse wie Landnutzungsänderungen. (Simone Humml, Larissa Schwedes, dpa)