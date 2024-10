Konstanz hat jetzt eine «Humorbank»

Zum Lachen in den Keller? Nicht am Bodensee. In Konstanz gibt es seit Neuestem eine «Humorbank». Die Idee für die bunte Sitzgelegenheit im Stadtgarten hatten Absolventen einer Clown-Akademie und eines «Humor-Instituts». «Sie haben die Stadt Konstanz mit ins Boot geholt», sagte Akademieleiter Udo Berenbrinker. Die Idee hätten die Absolventen schon während ihrer Ausbildung entwickelt und Geld dafür gesammelt.

«Deutschlands erste Humorbank», wie die Erfinder sie selbst nennen, solle Spaß in den Alltag bringen. Die Idee sei, Humor greifbar zu machen. «Die Humorbank ist ein symbolischer Ort, der zeigt, wie wichtig Humor für unser Wohlbefinden ist.» Besucher und Besucherinnen könnten sich auf der Bank nicht nur ausruhen, sondern auch lachen, positive Energie tanken und den Alltag für einen Moment vergessen.

«Erzählen Sie der nächsten Person auf dieser Bank einen Witz»

Versehen ist die gelb-orangene Bank mit kleinen Plaketten, die zu leicht umsetzbaren Humoraktionen animieren sollen, etwa: «Erzählen Sie der nächsten Person auf dieser Bank einen Witz (mit oder ohne Pointe).»

Wenn es nur einen Menschen gebe, der durch die Bank sich selbst oder Anderen ein Lächeln schenke, dann habe es sich gelohnt, so Mit-Initiator Berend Feddersen auf der eigens für die Bank eingerichteten Webseite www.humorbank.de. «Allerdings fänden wir es natürlich auch großartig, wenn irgendwann solch eine Bank nach diesem Konstanzer Vorbild in jeder Stadt und Gemeinde in Deutschland steht.»