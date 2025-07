Gil Ofarim will wieder zurück auf die Bühne

Ob das ein lauter Auftritt wird? Ein Popkonzert wie jedes andere, mit Fans und Jubel? Gil Ofarim singt heute, am 17. April, in Bochum ein Konzert. Der Ticket-Vorverkauf lief lange nur schleppend. Denn als es zuletzt laut war um den Musiker, stand er vor Gericht wegen eines bundesweiten Skandals.

Vorwurf Antisemitismus: Ein Video auf Instagram hat das Leben von Gil Ofarim verändert

Leipzig, 4. Oktober 2021, circa 20 Uhr: Gil Ofarim sitzt auf dem Bordstein, vor der Tür des Hotels Westin, und filmt ein Video für Instagram. Er wirkt erschüttert und spricht zu seinen Fans: Ein Hotel-Mitarbeiter habe verlangt, dass er seine Halskette ablegt – weil ein jüdischer Davidstern an der Kette hängt. Angeblich ein Fall von Antisemitismus in Deutschland. Mit dem Video brach ein Aufschrei los in Schlagzeilen, Talk-Runden und öffentlichen Worten der Solidarität. Erst Wochen später, vor Gericht, brach die Geschichte zusammen.

Überwachungsvideos zeigten, dass der Musiker die Davidstern-Kette gar nicht sichtbar getragen hatte, als er einchecken wollte. Vor dem Landgericht Leipzig gestand Ofarim in kurzen Worten, dass der Fall so nie passiert war, und entschuldigte sich. Verfahren eingestellt, 10.000 Euro musste der Musiker dafür zahlen. Die Wut in allen Medien, aber auch in der jüdischen Gemeinschaft, kochte hoch. Wieso hat er diesen Fall erfunden? Und damit dem Kampf gegen echte Fälle von Antisemitismus geschadet?

Das Instagram-Video nennt Ofarim heute den größten Fehler seines Lebens. Im Stern-Interview sagt er: „Es hat alles verändert, es hat alles durcheinandergebracht. Und vor allem: Es ist nichts mehr so wie zuvor.“ Sein Wunsch, fast vier Jahre danach: „Ich möchte einfach mein Leben zurück.“ Was war das für ein Leben? Um das Jahr 2000 zählte Gil Ofarim zu den jungen Poster-Popstars in Deutschland. Ein Mädchenschwarm aus der Bravo, ein Model fürs Musikfernsehen. Sein israelischer Vater Abi Ofarim hatte schon in den 60er Jahren Schlager gesungen. 2018 starb Abi Ofarim, den Skandal um seinen Sohn erlebte er nicht mehr.

Im Interview beschreibt Gil Ofarim sein Leben danach

„Ich habe wirklich gedacht, ich werde freigesprochen“, sagt Gil Ofarim. Die Monate, die folgten, beschreibt er im Stern: Kaum Schlaf, zu viel Alkohol und acht Monate in einer psychiatrischen Tagesklinik. „Ich will einfach wieder auftreten dürfen, damit ich mir eine Wohnung in München bei meinen Kindern leisten kann“, sagte der 42-jährige Vater eines Sohns und einer Tochter. Für den Neubeginn veröffentlicht er eine neue Single, „Korrektur der Zeit“. Ofarim zeigt sich aber verunsichert: „Ich habe Angst, dass ich alles noch schlimmer mache, als es schon ist.“