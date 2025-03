Sänger der Glam-Punk-Band New York Dolls tot

David Johansen, Sänger der einflussreichen Glam-Punk-Band New York Dolls, ist tot. Er starb am Freitag zu Hause in New York im Alter von 75 Jahren, wie seine Tochter Leah Hennessey US-Medien bestätigte. Erst im Februar hatte Hennessey die Fans des US-Musikers auf Instagram um Hilfe gebeten, da ihr Vater seit Jahren an Krebs leide und zudem vor fünf Jahren ein Hirnturmor bei ihm diagnostiziert worden sei. Sie startete die Spendenkampagne auf der Seite «Sweet Relief».

Nach Thanksgiving sei Johansen zudem eine Treppe heruntergestürzt und habe sich zwei Brüche im Rücken zugezogen, schrieb Hennessey damals. In dem Aufruf hieß es: «So witzig und weise David auch immer noch ist, er ist körperlich geschwächt.» Und benötige die Hilfe von Spezialisten.

Johansen hatte 1972 mit Punk-Urvater Johnny Thunders die New York Dolls («Personality Crisis») gegründet, die oft als eine der ersten US-Punkbands angesehen werden. 1976 brach die Band auseinander, 2004 gab es eine Reunion. Regisseur Martin Scorsese (82) porträtierte den Sänger in der Musik-Doku «Personality Crisis: One Night Only».

