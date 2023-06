Als T. C. Boyle mal mit der Bahn fuhr

Der US-amerikanische Schriftsteller T. C. Boyle twittert launig über verspätete deutsche Züge. Darauf reagiert die Bahn.

Neulich von Köln nach Hamburg mit der Bahn gefahren, natürlich Verspätung... Nein, so kann das nicht weitergehen. Also nicht dieser Text, denn bitteschön, gibt es etwas Langweiligeres als über die Bahn zu lamentieren? Hat man das nicht alles schon zigmal gehört? Zumal es ja so ist, dass einem die Bahn, also die deutsche, mittlerweile fast schon leid tut. Neulich zum Beispiel gelesen, dass sie in der Schweiz nun eigene Züge an der Grenze stehen haben, die sie einsetzen, wenn die deutschen zu spät kommen. Das ist demütigend! Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Schweizer Lokführer feixend auf ihre supergenauen Schweizer Uhren schauen, und dann, hopp Schwyz, rein in den Ersatzzug, wenn gerade der ICE schnaufend die letzten Meter zum Ziel rollt.

"Die deutsche Bahn hat einen perfekten Rekord erzielt"

Von all dem Chaos, dem Ärger, der Scham weiß der US-Schriftsteller T.C.Boyle natürlich nichts. Der ist mit seinem Buch "Blue Skies" eben durch Deutschland getourt, hat sich dafür in den Zug gesetzt. Als der Bestsellerautor nun länger in der DB-Lounge in Köln saß, twitterte er launig und durchaus auch mit einer gewissen Anerkennung. Dreimal Bahnfahren, dreimal Warten, "die Deutsche Bahn hat einen perfekten Rekord erzielt."

Ob das Unternehmen von Fluggesellschaften beraten werde? Die deutsche Bahn, offenbar auch Boyle-Fan, twitterte zurück: "Sehr geehrter Herr Boyle, wir tun alles, was wir können, um Ihnen genügend Zeit zum Schreiben zu geben." Ist natürlich nicht gut angekommen, also bei den anderen Boyle-Fans, die wiederum eher keine DB-Fans sind. Aber die Bahn hat insofern doch recht: Gebt dem Mann alle Zeit zu schreiben, den großen DB-Roman zum Beispiel, könnte überraschend lustig werden.

