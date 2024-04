Da ist Musik im Spiel: Ein Orchester vertont live ein Fußball-Match

Ein Orchester will ein Zweitliga-Fußballspiel zwischen St. Pauli und Osnabrück vertonen. Schluss ist erst, wenn der Diri abwinkt.

Da ist Musik im Spiel: Dass manche Fußballer wie Balletttänzer über das Feld trippeln, dass manche sogar trällern können wie eine Primadonna im Trikot, das ist belegt. So sang der Sängerknabe Franz Beckenbauer: „Gute Freunde kann niemand drrrennen!“ Und ein Experiment soll Fußball und Musik jetzt wieder vereinen – in einem Vorspiel zur EM 2024 in Deutschland. Beim Duell FC St. Pauli gegen VfL Osnabrück (12. Mai) wollen ein Orchester und eine Elektro-Band live im Stadion die Partie vertonen. Welche Gruppe den Ton angibt, bestimmt der Ballbesitz. Ecke, Einwurf, Elfmeter, jede Situation hat ihre eigene Melodie. Wie? Das übersteigt Ihre Fantasie? Dann spekulieren wir mal, spulen vor – und schalten jetzt schon zur Radioübertragung, live aus dem Stadion:

„Freunde des Ballsports! Finale furioso am Millerntor! 85. Minute nach Anpfiff durch die Piccolo-Flöte: Die Bratsche gerät jetzt in Bedrängnis, im Tiki-Taka-Takt der Gegner, da ist nicht jeder dem Druck eines Sechzehntel-Finales gewachsen! Bange Sekunden: Fällt ein Ton auf der Gegensaite? Die E-Gitarre sucht nach Verstärkung, aber der Konterbass drängt schon in den gegnerischen Klangraum, passt die Mozartkugel, ganz beethöflich, an die Oboe, die den Ton nur knapp verfehlt. Ja, ein Ton würde dem Spiel jetzt guttun! Also attacca, mit 140 Deziball: Das Blech atmet ein, über den linken und den rechten Lungenflügel, für einen Freistoß in die Posaune. Der Tor- und Notenwart dirigiert noch die Mauer. Und dann: Aus dem Hintergrund müsste Rahn geigen, Rahn geigt, ’Chor! Chor! Chor!’, brüllt der Dirigent zum Männergesangsverein in der Fankurve, und: ’Aus! Aus! Das Spiel ist aus!’ Der Schiri pfeift. Der Diri winkt ab.“

