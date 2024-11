Der Klang der Stille ist durchbrochen: Simon & Garfunkel haben sich wieder lieb!

Endlich! Sie haben den „Klang der Stille“ durchbrochen. Von irgendwo tönt eine Panflöte und pfeift „El Cóndor Pasa“. Denn es herrscht wieder Frieden zwischen den zwei Männern, die sich lange wie „Boxer“ in Feindschaft gegenüberstanden, aber nun ihre „Brücke über aufgewühltes Wasser“ wieder gefunden haben. Kurz: Simon & Garfunkel haben sich wieder lieb!

Bridge over troubled Water: Simon & Garfunkel vertragen sich wieder

Einmal das Tonband zurückgespult, zurück zum Anfang: Seit 1957 sangen sie gemeinsam, Artie Garfunkel mit seinem Lockenhelm und der kleine Paul Simon mit Gitarre. Zwei Barden aus Queens, New York, sangen ihre Geschichten: „Mrs. Robinson“ – eine Ode an Frauen mit Vorliebe für junge Lover. „The Boxer“ – Hymne für die verlorenen Seelen der Großstadt. „El Cóndor Pasa“ – Hippie-Fantasie. Und mit der Ballade „Bridge over troubled water“ setzten sie alle Augen unter Wasser.

Paul Simon erzählt der Welt vom Treffen mit Art Garfunkel

Doch: Irgendwann kam ihnen die Liebe abhanden. Trennung. Schmutzige Worte. Abgebrochene Wiedervereinigungsversuche, bis ins Jahr 2010. Hässliche Flecken auf ihrem Folk-Rock-Liedermacher-Werk. Nun aber, 2024 vermeldet Artie der Weltpresse, dass er letztens Mittagessen war. Mit Paul! Sie planen weitere Treffen: „Wird Paul seine Gitarre mitbringen? Wer weiß. Für mich ging es darum, uns auszusprechen, bevor es zu spät ist. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich weinen.“ Jetzt scheint alles denkbar, jedes absurde Liebescomeback eine Option: Noch ist es still um Modern Talking, aber Thomas Anders fährt schon „Geronimo’s Cadillac“ warm. Tic, Tac und Toe rappen für Frieden („Ich find’ dich sch...pitzenklasse!“). Finden auch Scholz und Lindner ...? Hm, nein! Diese Brücke können selbst Paul und Art nicht mehr retten.