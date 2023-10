Ganz Ostfriesland mit nur einem Strich: Der Ottifant wird 50

Der Ottifant von Otto Waalkes hat es zu einer der bekanntesten Comic-Figuren des Landes gebracht und schaffte gar die Aufnahme in den Duden. Er wurde jetzt 50 Jahre alt.

Ostfriesen sind keine Freunde vieler Worte. Wer im äußersten Nordwesten Deutschlands lebt, hält es lieber knapp – der nächste Nordseesturm steht schon vor der Tür, da ist keine Zeit für überflüssiges Gerede. Es heißt deshalb auch nicht „Moin, Moin“, wie manche meinen, sondern schlicht und effizient nur „Moin“. Man muss das wissen, um eine der kultigsten Comic-Figuren dieser Republik künstlerisch richtig einzuordnen: Den Ottifanten, erschaffen einst vom Komiker Otto Waalkes, dem bekanntesten Ostfriesenjung aller Zeiten.

In seiner schlichten Schönheit ist der Ottifant Ostfriesland pur. Waalkes zeichnete die ersten Exemplare in einem einzigen Strich; er war da dem Schnellzeichner Oskar aus Hans Rosenthals Fernsehshow „Dalli Dalli“ nicht unähnlich. Fünfzig Jahre ist das nun schon her, das Jubiläum wird in Ottos Geburtsstadt Emden gerade groß gefeiert.

War der erste Ottifant ein Selbstportrait von Otto Waalkes?

Die Stadt verbreitet dazu die Legende, der erste Ottifant sei als „missglücktes Selbstporträt“ entstanden. Andere sind sich hingegen sicher, Waalkes habe einen seiner Surf-Tricks nachgezeichnet. Als junger Kerl bügelte der heute 75-Jährige bei gutem Wind über das nahe Emden gelegene Große Meer und zeigte dabei schon sein Talent als Entertainer.

Der Ottifant begleitet Waalkes bei seinen Live-Auftritten im Fernsehen, er taucht in seinen Kinofilmen auf, das Tier mit dem langen Rüssel ziert außerdem die Front von „Dat Otto Huus“ in Emden. Und eine Supermarktkette verkaufte „Ottifanten Küsschen – Die mit dem Zipfel“. Im vergangenen Jahr gelang dem Ottifanten sogar die Aufnahme in den Duden. Was soll jetzt noch kommen?

Aber nun ist auch mal genug geredet. „Nich‘ lang schnacken, Kopp in‘ Nacken“ heißt nicht umsonst ein beliebter Trinkspruch da oben im Norden. In diesem Sinne: Prost, Ottifant!

Lesen Sie dazu auch