Olympia ist für die Athleten voller Ohrwürmer

„Großartig vom Stadion DJ, wie er hier die Stimmung hält“, sagt der Kommentator, als im Stade de France „Sweet Caroline“ ertönt und die rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer der Olympischen Spiele anfangen, das Lied mitzusingen: „Good times never seemed so good. So good. So good.“ So gut? Die Sportlerinnen und Sportler oder etwa freiwilligen Helfer vertreten möglicherweise eine andere Meinung zum Olympia-Musik-Mix.

Olympische Spiele 2024: Top-Athleten in Ohrwurm-Gefahr

Denn wer in den vergangenen Tagen mehrere Wettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen verfolgt hat, dem ist es vielleicht aufgefallen. Nicht nur, dass die gleiche Liedauswahl, etwa auf den Rängen ums Beachvolleyballfeld am Eiffelturm oder vor den Kulissen des Schloss Versailles, durchgespielt wird. In einem Olympia-Bingo könnte auch ein Feld darauf wetten, dass die Lieder sich jeden Tag pro Arena mindestens einmal wiederholen. Während das Publikum euphorisch bei den Karaoke-Einlagen der Stadion-Animateure mitmacht, bohrt sich nach Tag elf bei den Athletinnen und Athleten vielleicht ein kleiner, gemeiner Ohrwurm ein, der französische Klassiker wie Edith Piafs „Non, je ne regrette rien“ zum Besten gibt oder Kylie Minogues „Cant Get you out of my Head“ anstimmt.

Ob ein Noah Lyles, eine Jessica von Bredow-Werndl oder etwa die Deutsche 3x3 Basketball-Damenmannschaft bereits mit ihren Mental-Trainern Methoden entwickelt haben, die Liedtexte einfach zu ignorieren, um ihrem ganz eigenen Rhythmus zu folgen? Oder trällern sie Queen, Michael Jackson und Co. noch mit, wenn sie abends im Olympischen Dorf zur Ruhe kommen wollen? Bekanntlich halten sich die Ohrwürmer der Lieder am hartnäckigsten, die man überhaupt nicht mag.