Erst jüngst ist es der Sprecherin von US-Präsident Biden passiert, ein Versprecher vor versammelter Presse. Es gibt einfach so Tage, an denen man eine Zunge im Knoten hat.

Kommt vor, passiert jedem, Versprecher sind menschlich. Da kann man dann einfach nur sagen: Reden ist Schweigen und Silber ist Gold - oder so ähnlich. Besonders blöd ist das, wenn dann just in dem Moment ein Mikro eingeschaltet ist und das Ganze eine riesige Weitreiche bekommt. Gerade erst der Sprecherin von US-Präsident Joe Biden bei der täglichen Pressekonferenz passiert. „Wie Sie alle vor etwa einer Stunde gesehen haben, hat Präsident Obama heute angekündigt, dass ...“, sagte Karine Jean-Pierre. Sie bemerkte ihren Fehler sofort und korrigierte sich: „Entschuldigung, Präsident Biden.“ Ob das ein Abfall geistiger Anwesenheit war?

Versprecher: An manchen Tagen hat man eine Zunge im Knoten – oder so ähnlich

Es gibt einfach Tage, an denen man eine Zunge im Knoten hat. Kennt jeder. Da will man sich mal prägnant austrocknen, ist aber zum Urteil verscheitert. Seit die Frankfurter Linguistik-Professorin Helen Leuninger Versprecher gesammelt und erforscht hat, wissen wir wenigstens: Selbst für Versprecher gelten die Regeln der Grammatik. Weil die Wischensaftlerin dermaßen viele Versprecher gesammelt hat, muss dieser Text nicht mit seinen Geizen reizen.

Was wiederum heißt, dass alle anderen Schreiberinnen und Schreiber an dieser Stelle neid werden können vor Blaß. Wobei ihr Selbstzertrauen nicht verstört werden soll. Schließlich ist das jetzt mehr was für Schmeinfecker, also für diejenigen, die das Gelbe vom Ei genießen können und die die Löffel mit Weisheit gefressen haben. Bevor die Kolleginnen und Kollegen mit dem Schreiber dieser Zeilen ein ernstes Huhn rupfen, hier noch ein letztes heißes Feuer im Eisen. Sie machen jetzt in Ihrer Zeitungslektüre einfach weiter mit den Provinzen aus der Notiz oder springen gleich zum Paranoma. Und bitte sagen Sie jetzt nicht, dass man hiermit keinen Ofen hinterm Hund hervorlocken konnte. Das gemeinste Kleinsame ist doch der Humor.

