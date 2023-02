Wenn Claudia Roth Filmtipps gibt…

Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat allen Regierungsmitgliedern eigene Listen mit Film-Empfehlungen für die Berlinale geschickt. Das wirft einige Fragen auf.

Neuestes Märchen aus der Influencer-Welt: Da veröffentlicht eine völlig unbekannte Amerikanerin ein 17-Sekunden-Video auf TikTok, in dem sie erzählt, wie ihr Papa in dreifacher Hingabe neben Kinderpflege und Juristenjob einst ewig nachts auch noch an einem Roman geschrieben habe – den dann bloß leider keiner kaufen wollte. Dutzende Millionen lesen das, und so viele bestellen, dass der Thriller "Stone Maidens" elf Jahre nach Veröffentlichung jetzt zum Besteller wird.

Diese Filme empfiehlt Claudia Roth Kanzler Olaf Scholz

Ob Claudia Roth auch solchen Erfolg haben wird? Jedenfalls versucht sich die Kulturstaatsministerin ebenso als Influencerin, aber alte Schule: individualisiert und per Brief. Sie hat jedem Regierungsmitglied je eigens eine Liste geschickt mit Filmempfehlungen für die an diesem Donnerstag eröffnende Berlinale. Und damit, könnte man böse fragen, Antwort gegeben auf manch böse Kritik zum einjährigen Amtsjubiläum kürzlich, was sie als Kulturstaatsministerin denn eigentlich so anstelle?

Aber ums Persönliche geht’s hier nicht, sondern ums Prinzipielle. Wer Tipps erteilt, stellt sich damit – in Brief oder auf TikTok – selber auf eine Plattform. Ratschläge können auch zurückschlagen. Und Frau Roth hat allein Kanzler Scholz den Besuch ganzer sieben Filme in den elf Festspieltagen nahegelegt: "Superpower" und "Die Fabelmans", "Der vermessene Mensch" und "Roter Himmel" und "Tár", dazu Streifen zu Loriot und Ingeborg Bachmann. So wird hier von einer aus der Regierung, vorsichtig gesagt, nicht unbedingt der Eindruck vermittelt, deren Mitglieder würden Tag und Nacht in dreifacher Hingabe schuften. Wir empfehlen zurück: das Superheldenmärchen "Ant-Man and the Wasp".

